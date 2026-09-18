https://crimea.ria.ru/20260918/start-golosovaniya-v-feodosii-chto-proiskhodit-na-uchastkakh-1159482978.html

Старт голосования в Феодосии: что происходит на участках

Старт голосования в Феодосии: что происходит на участках - РИА Новости Крым, 18.09.2026

Старт голосования в Феодосии: что происходит на участках

В Феодосии первый день голосования на выборах депутатов Госдумы стартовал вовремя и без происшествий. Ровно в 8 часов утра в округе открылись все 46... РИА Новости Крым, 18.09.2026

2026-09-18T08:52

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ФЕОДОСИЯ, 18 сен – РИА Новости Крым. В Феодосии первый день голосования на выборах депутатов Госдумы стартовал вовремя и без происшествий. Ровно в 8 часов утра в округе открылись все 46 избирательных участков, сообщает корреспондент РИА Новости Крым. "Открыли участок. Все хорошо. На нашем участке зарегистрированы 2113 избирателей, всех ждем. 22 человека к этому времени подали заявки на участие в надомном голосовании, сегодня выездная комиссия отправится по семи адресам. Также в течение всех трех дней до 14 часов 20 сентября мы продолжаем принимать заявления и наши сотрудники будут оперативно выезжать", - говорит председатель избирательного участка № 446 Христина Мамбетова. Работу участка открыли гимном Российской Федерации. На участке работают общественные наблюдатели, порядок и безопасность обеспечивают правоохранители. Уже в первые минуты после открытия здесь людно: по состоянию на 8 часов 20 минут на участке № 446 свою гражданскую позицию успели выразить несколько десятков человек. "Всего в Феодосии зарегистрированы около 80 тысяч избирателей. Работу всех 46-ти избирательных участков, расположенных на территории муниципалитета, обеспечивают около 600 членов комиссий", - рассказала РИА Новости Крым глава территориальной избирательной комиссии Феодосии Виктория Татаринова. Среди голосующих – люди разных возрастов: есть и те, кто реализует свое избирательное право впервые – 18-летним избирателям предлагают сканировать QR-код на одном из стендов, чтобы принять участие в акции "Будь со страной" и получить возможность выиграть приз. "Всегда приходим на выборы всей семьей. Вот в этом году впервые, и сын стал участником избирательного процесса, поскольку достиг совершеннолетия. Выразить свою гражданскую позицию считаем важным. Каждый своим голосом определяет общее будущее страны, то, как будут жить наши дети и внуки", - говорит местная жительница Елена, которая пришла на участок вместе с супругом и 18-летним сыном. В дни голосования участки открыты для избирателей с 8 до 20 часов, так же, как и по всей стране. Кроме того, проголосовать можно онлайн при помощи дистанционного электронного голосования, ДЭГ, – для этого нужно было предварительно подать заявление на госуслугах. Также граждане имеют возможность проголосовать дома в связи с уважительными причинами: болезнью, необходимостью ухаживать за больным родственником и другими.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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