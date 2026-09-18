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Спас мать с сыном из горной реки: Инал Козонов получил премию Кеосаяна - РИА Новости Крым, 18.09.2026
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Спас мать с сыном из горной реки: Инал Козонов получил премию Кеосаяна
Спас мать с сыном из горной реки: Инал Козонов получил премию Кеосаяна - РИА Новости Крым, 18.09.2026
Спас мать с сыном из горной реки: Инал Козонов получил премию Кеосаяна
Житель Владикавказа Инал Козонов, спасший женщину и ее сына из горной реки после ДТП, был удостоен 20-й премии имени режиссера Тиграна Кеосаяна. Об этом... РИА Новости Крым, 18.09.2026
2026-09-18T20:10
2026-09-18T20:10
маргарита симоньян
северная осетия
премия имени тиграна кеосаяна
премия
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Житель Владикавказа Инал Козонов, спасший женщину и ее сына из горной реки после ДТП, был удостоен 20-й премии имени режиссера Тиграна Кеосаяна. Об этом сообщила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.Симоньян уточнила, что за этот поступок житель Владикавказа получит миллион рублей."И людей он спасает не впервые. До этого вытаскивал водителей после аварий на горных серпантинах Осетии", – добавила она.Премию имени Тиграна Кеосаяна Симоньян учредила после того, как узнала об истории воспитательниц из оренбургского Бугуруслана Лии Галеевой и Людмилы Платоновой, которые, рискуя жизнью, защитили детей от маньяка с ножом. Размер премии - миллион рублей. По словам Симоньян, ее будут выдавать по мере появления таких историй и людей, не реже, чем десять раз в год.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Петербурге мужчина получил премию Кеосаяна за спасение ребенка после удара токомОтбивал дома от лесного пожара: юный нахимовец представлен к награде МЧССтудент получил премию Кеосаяна за спасение пенсионерки на пожаре
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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маргарита симоньян, северная осетия, премия имени тиграна кеосаяна, премия, общество, новости
Спас мать с сыном из горной реки: Инал Козонов получил премию Кеосаяна

20-ю премию Кеосаяна за спасение матери с ребенком из горной реки получил Инал Козонов

20:10 18.09.2026
 
© Канал Маргариты Симоньян в МАКС20 премия Кеосаяна вручена Иналу Козонову за спасение женщины и ее сына из бурной реки в Северной Осетии
20 премия Кеосаяна вручена Иналу Козонову за спасение женщины и ее сына из бурной реки в Северной Осетии
© Канал Маргариты Симоньян в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Житель Владикавказа Инал Козонов, спасший женщину и ее сына из горной реки после ДТП, был удостоен 20-й премии имени режиссера Тиграна Кеосаяна. Об этом сообщила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
"Очередная премия Тиграна (20-я по счету) вручается Иналу из Владикавказа. Инал спас подростка и его маму из бурной горной реки. Их машина съехала в каньон и перевернулась в воде", – написала она в своем канале в МАКС.
Симоньян уточнила, что за этот поступок житель Владикавказа получит миллион рублей.
"И людей он спасает не впервые. До этого вытаскивал водителей после аварий на горных серпантинах Осетии", – добавила она.
Премию имени Тиграна Кеосаяна Симоньян учредила после того, как узнала об истории воспитательниц из оренбургского Бугуруслана Лии Галеевой и Людмилы Платоновой, которые, рискуя жизнью, защитили детей от маньяка с ножом. Размер премии - миллион рублей. По словам Симоньян, ее будут выдавать по мере появления таких историй и людей, не реже, чем десять раз в год.
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Маргарита СимоньянСеверная ОсетияПремия имени Тиграна КеосаянаПремияОбществоНовости
 
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