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Создать клип и снять фильм: в Севастополе открылась школа креативных индустрий
Создать клип и снять фильм: в Севастополе открылась школа креативных индустрий - РИА Новости Крым, 18.09.2026
Создать клип и снять фильм: в Севастополе открылась школа креативных индустрий
В Севастополе открылась Школа креативных индустрий, которая объединяет студии фото- и видеопроизводства, дизайна и звукорежиссуры. Она позволит юным горожанам... РИА Новости Крым, 18.09.2026
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СИМЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе открылась Школа креативных индустрий, которая объединяет студии фото- и видеопроизводства, дизайна и звукорежиссуры. Она позволит юным горожанам бесплатно получить профессиональные навыки, рассказал губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, на базе школы будут бесплатно учить ребят фото- и видеопроизводству, звукорежиссуре и дизайну. В первом потоке – 60 детей. Обучение длится два года, в течение первого дети будут изучать все три направления, затем каждый выберет специализацию.В частности, студия фото- и видеопроизводства оснащена профессиональными камерами и фотоаппаратами, объективами, штативами и другим оборудованием. Студия дизайна – компьютерами и графическими планшетами, лазерным станоком, 3D-сканером, полиграфическим оборудованием, площадкой для обсуждения макетов и коллективных проектов. Студия звукорежиссуры спроектирована с учетом всех требований к акустике и звукоизоляции. Здесь установили консоль для обработки звуковых частот, звукозаписывающую кабину, цифровой микшерный пульт, аудио- и радиосистемы.Эмблемой школы креативных индустрий стал кораблик — символ движения к мечте, отметил он.Приемная кампания в школу стартовала 15 июля. Занятия будут проводить для школьников с 5 по 11 классы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Культурный кластер Севастополя – Хуснуллин обозначил трудности стройкиВ Севастополе создают два образовательных кластераВ Севастопольской школе искусств будут преподавать фехтование и степ
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Создать клип и снять фильм: в Севастополе открылась школа креативных индустрий
В Севастополе школьников бесплатно научат снимать клипы и делать рекламу – Развожаев
СИМЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе открылась Школа креативных индустрий, которая объединяет студии фото- и видеопроизводства, дизайна и звукорежиссуры. Она позволит юным горожанам бесплатно получить профессиональные навыки, рассказал губернатор города Михаил Развожаев.
"В Севастополе открылась Школа креативных индустрий. Она работает на базе нашей детской школы искусств. Это одна из 35 школ, которые открываются в этом году в регионах России благодаря федеральной поддержке", – написал Развожаев в своем канале в МАКС.
По его словам, на базе школы будут бесплатно учить ребят фото- и видеопроизводству, звукорежиссуре и дизайну. В первом потоке – 60 детей. Обучение длится два года, в течение первого дети будут изучать все три направления, затем каждый выберет специализацию.
"Ребята будут делать видеоклипы, аудиоспектакли, слайд-шоу из фотографий, дизайн-макеты, интерактивные плакаты, саунд-дизайн, короткометражные фильмы, рекламные кампании, подкасты, визуальные инсталляции. Для этого в распоряжении детей есть всё, чему позавидует любой взрослый медийщик", – продолжил губернатор.
В частности, студия фото- и видеопроизводства оснащена профессиональными камерами и фотоаппаратами, объективами, штативами и другим оборудованием. Студия дизайна – компьютерами и графическими планшетами, лазерным станоком, 3D-сканером, полиграфическим оборудованием, площадкой для обсуждения макетов и коллективных проектов. Студия звукорежиссуры спроектирована с учетом всех требований к акустике и звукоизоляции. Здесь установили консоль для обработки звуковых частот, звукозаписывающую кабину, цифровой микшерный пульт, аудио- и радиосистемы.
"Учить детей будут профессиональные фотографы, операторы, звукорежиссеры – те, кто давно зарекомендовал себя в медиа. По итогам обучения выпускники получат сертификат установленного образца, но самое главное – соберут профессиональное портфолио", – подчеркнул Развожаев.
Эмблемой школы креативных индустрий стал кораблик — символ движения к мечте, отметил он.
Приемная кампания в школу стартовала 15 июля
. Занятия будут проводить для школьников с 5 по 11 классы.
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