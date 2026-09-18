https://crimea.ria.ru/20260918/sozdat-klip-i-snyat-film-v-sevastopole-otkrylas-shkola-kreativnykh-industriy-1159488374.html

Создать клип и снять фильм: в Севастополе открылась школа креативных индустрий

Создать клип и снять фильм: в Севастополе открылась школа креативных индустрий - РИА Новости Крым, 18.09.2026

Создать клип и снять фильм: в Севастополе открылась школа креативных индустрий

В Севастополе открылась Школа креативных индустрий, которая объединяет студии фото- и видеопроизводства, дизайна и звукорежиссуры. Она позволит юным горожанам... РИА Новости Крым, 18.09.2026

2026-09-18T11:13

2026-09-18T11:13

2026-09-18T11:13

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СИМЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе открылась Школа креативных индустрий, которая объединяет студии фото- и видеопроизводства, дизайна и звукорежиссуры. Она позволит юным горожанам бесплатно получить профессиональные навыки, рассказал губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, на базе школы будут бесплатно учить ребят фото- и видеопроизводству, звукорежиссуре и дизайну. В первом потоке – 60 детей. Обучение длится два года, в течение первого дети будут изучать все три направления, затем каждый выберет специализацию.В частности, студия фото- и видеопроизводства оснащена профессиональными камерами и фотоаппаратами, объективами, штативами и другим оборудованием. Студия дизайна – компьютерами и графическими планшетами, лазерным станоком, 3D-сканером, полиграфическим оборудованием, площадкой для обсуждения макетов и коллективных проектов. Студия звукорежиссуры спроектирована с учетом всех требований к акустике и звукоизоляции. Здесь установили консоль для обработки звуковых частот, звукозаписывающую кабину, цифровой микшерный пульт, аудио- и радиосистемы.Эмблемой школы креативных индустрий стал кораблик — символ движения к мечте, отметил он.Приемная кампания в школу стартовала 15 июля. Занятия будут проводить для школьников с 5 по 11 классы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Культурный кластер Севастополя – Хуснуллин обозначил трудности стройкиВ Севастополе создают два образовательных кластераВ Севастопольской школе искусств будут преподавать фехтование и степ

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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