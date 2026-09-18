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Скрытая мобилизация 300 тысяч человек в России - в Кремле опровергли слухи - РИА Новости Крым, 18.09.2026
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Скрытая мобилизация 300 тысяч человек в России - в Кремле опровергли слухи
Скрытая мобилизация 300 тысяч человек в России - в Кремле опровергли слухи - РИА Новости Крым, 18.09.2026
Скрытая мобилизация 300 тысяч человек в России - в Кремле опровергли слухи
У России нет планов по призыву 300 тысяч человек в армию до конца 2026 года. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости Крым, 18.09.2026
2026-09-18T18:38
2026-09-18T18:38
россия
новости сво
частичная мобилизация
дмитрий песков
кремль
выборы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. У России нет планов по призыву 300 тысяч человек в армию до конца 2026 года. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Агентство Блумберг ранее заявило о якобы планах РФ провести "скрытую мобилизацию" после парламентских выборов, в рамках которой планируется призвать 300 тысяч человек.Президент России Владимир Путин ранее назвал вбросами информацию о якобы планируемой мобилизации в РФ. А зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что слухи о мобилизации в России - ложь и провокации, чтобы "возбудить население перед выборами в Госдуму". Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Будет ли в России новая волна мобилизации Путин назвал цифру потерь ВСУ на фронтах спецоперацииМобилизация в России 2026 – Путин ответил на острый вопрос
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РИА Новости Крым
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россия, новости сво, частичная мобилизация, дмитрий песков, кремль, выборы
Скрытая мобилизация 300 тысяч человек в России - в Кремле опровергли слухи

В Кремле опровергли слухи о подготовке скрытой мобилизации 300 тысяч человек

18:38 18.09.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. У России нет планов по призыву 300 тысяч человек в армию до конца 2026 года. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Агентство Блумберг ранее заявило о якобы планах РФ провести "скрытую мобилизацию" после парламентских выборов, в рамках которой планируется призвать 300 тысяч человек.
"Нет. Таких планов нет", - сказал Песков в комментарии RTVI.
Президент России Владимир Путин ранее назвал вбросами информацию о якобы планируемой мобилизации в РФ. А зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что слухи о мобилизации в России - ложь и провокации, чтобы "возбудить население перед выборами в Госдуму".
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