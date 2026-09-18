https://crimea.ria.ru/20260918/skrytaya-mobilizatsiya-300-tysyach-chelovek-v-rossii---v-kremle-oprovergli-slukhi-1159516078.html

Скрытая мобилизация 300 тысяч человек в России - в Кремле опровергли слухи

Скрытая мобилизация 300 тысяч человек в России - в Кремле опровергли слухи - РИА Новости Крым, 18.09.2026

Скрытая мобилизация 300 тысяч человек в России - в Кремле опровергли слухи

У России нет планов по призыву 300 тысяч человек в армию до конца 2026 года. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости Крым, 18.09.2026

2026-09-18T18:38

2026-09-18T18:38

2026-09-18T18:38

россия

новости сво

частичная мобилизация

дмитрий песков

кремль

выборы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. У России нет планов по призыву 300 тысяч человек в армию до конца 2026 года. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Агентство Блумберг ранее заявило о якобы планах РФ провести "скрытую мобилизацию" после парламентских выборов, в рамках которой планируется призвать 300 тысяч человек.Президент России Владимир Путин ранее назвал вбросами информацию о якобы планируемой мобилизации в РФ. А зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что слухи о мобилизации в России - ложь и провокации, чтобы "возбудить население перед выборами в Госдуму". Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Будет ли в России новая волна мобилизации Путин назвал цифру потерь ВСУ на фронтах спецоперацииМобилизация в России 2026 – Путин ответил на острый вопрос

россия

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости сво, частичная мобилизация, дмитрий песков, кремль, выборы