https://crimea.ria.ru/20260918/sestrichestvo-miloserdiya-aktivno-razvivaetsya-v-krymu-1159504519.html

Сестричество милосердия активно развивается в Крыму

Сестричество милосердия активно развивается в Крыму - РИА Новости Крым, 18.09.2026

Сестричество милосердия активно развивается в Крыму

В Крыму в последнее время активно развивается сестричество милосердия. Подвижницы посещают учебные учреждения и больницы региона. Об этом сообщил и.о... РИА Новости Крым, 18.09.2026

2026-09-18T21:05

2026-09-18T21:05

2026-09-18T21:05

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"белый цветок"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В Крыму в последнее время активно развивается сестричество милосердия. Подвижницы посещают учебные учреждения и больницы региона. Об этом сообщил и.о. руководителя отдела социального служения и церковной благотворительности Симферопольской и Крымской епархии, клирик Петропавловского собора Симферополя протоиерей Игорь Рогатенюк на площадке пресс-центра РИА Новости Крым в ходе пресс-конференции, посвященной акции "Белый цветок".По его словам, симферопольских сестер милосердия уже приглашают в образовательные учреждения. Они посещают школы и колледжи, также общаются с больными и ранеными в госпиталях."Людям интересно. Образ сестер милосердия тематически связан с "Белым цветком". У них особая одежда – белый плат с красным крестом", – отметил протоиерей.В Крыму в сентябре традиционно проходит благотворительная акция "Белый цветок". Событие объединяет тысячи неравнодушных людей ради одной цели: помочь детям, нуждающимся в серьезной медицинской помощи. Собранные средства направляют на приобретение лекарств, оплату транспортировки к месту лечения, покупку необходимого медицинского оборудования и другие критически важные нужды.Как сообщалось, в Херсонской области намерены последовать примеру Севастополя и Республики Крым и возродить сестричество, поскольку это не просто дань традициям, а реальная помощь людям, которая нужна сегодня как никогда.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму благотворители собрали для тяжелобольных детей 1,4 млн рублейДобро в форме МЧС: в Крыму издали календарь в поддержку детского хосписаДобро без выходных: как волонтеры Крыма помогают фронту и новым регионам

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, благотворительность, симферопольская и крымская епархия, общество, "белый цветок"