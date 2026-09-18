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Сестричество милосердия активно развивается в Крыму - РИА Новости Крым, 18.09.2026
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Сестричество милосердия активно развивается в Крыму
Сестричество милосердия активно развивается в Крыму - РИА Новости Крым, 18.09.2026
Сестричество милосердия активно развивается в Крыму
В Крыму в последнее время активно развивается сестричество милосердия. Подвижницы посещают учебные учреждения и больницы региона. Об этом сообщил и.о... РИА Новости Крым, 18.09.2026
2026-09-18T21:05
2026-09-18T21:05
крым
новости крыма
благотворительность
симферопольская и крымская епархия
общество
"белый цветок"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В Крыму в последнее время активно развивается сестричество милосердия. Подвижницы посещают учебные учреждения и больницы региона. Об этом сообщил и.о. руководителя отдела социального служения и церковной благотворительности Симферопольской и Крымской епархии, клирик Петропавловского собора Симферополя протоиерей Игорь Рогатенюк на площадке пресс-центра РИА Новости Крым в ходе пресс-конференции, посвященной акции "Белый цветок".По его словам, симферопольских сестер милосердия уже приглашают в образовательные учреждения. Они посещают школы и колледжи, также общаются с больными и ранеными в госпиталях."Людям интересно. Образ сестер милосердия тематически связан с "Белым цветком". У них особая одежда – белый плат с красным крестом", – отметил протоиерей.В Крыму в сентябре традиционно проходит благотворительная акция "Белый цветок". Событие объединяет тысячи неравнодушных людей ради одной цели: помочь детям, нуждающимся в серьезной медицинской помощи. Собранные средства направляют на приобретение лекарств, оплату транспортировки к месту лечения, покупку необходимого медицинского оборудования и другие критически важные нужды.Как сообщалось, в Херсонской области намерены последовать примеру Севастополя и Республики Крым и возродить сестричество, поскольку это не просто дань традициям, а реальная помощь людям, которая нужна сегодня как никогда.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму благотворители собрали для тяжелобольных детей 1,4 млн рублейДобро в форме МЧС: в Крыму издали календарь в поддержку детского хосписаДобро без выходных: как волонтеры Крыма помогают фронту и новым регионам
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РИА Новости Крым
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4.7
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крым, новости крыма, благотворительность, симферопольская и крымская епархия, общество, "белый цветок"
Сестричество милосердия активно развивается в Крыму

В последние годы в Крыму активно развивается сестричество милосердия

21:05 18.09.2026
 
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе проходит Первый съезд сестёр милосердия Крыма и Новороссии
В Севастополе проходит Первый съезд сестёр милосердия Крыма и Новороссии
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В Крыму в последнее время активно развивается сестричество милосердия. Подвижницы посещают учебные учреждения и больницы региона. Об этом сообщил и.о. руководителя отдела социального служения и церковной благотворительности Симферопольской и Крымской епархии, клирик Петропавловского собора Симферополя протоиерей Игорь Рогатенюк на площадке пресс-центра РИА Новости Крым в ходе пресс-конференции, посвященной акции "Белый цветок".
"Примечательно, что особенностью последних лет является то, что у нас благодаря благословению правящего архиерея владыки Тихона очень быстро и довольно внушительно развивается сестричество милосердия", – сказал Рогатенюк.
По его словам, симферопольских сестер милосердия уже приглашают в образовательные учреждения. Они посещают школы и колледжи, также общаются с больными и ранеными в госпиталях.
"Людям интересно. Образ сестер милосердия тематически связан с "Белым цветком". У них особая одежда – белый плат с красным крестом", – отметил протоиерей.
В Крыму в сентябре традиционно проходит благотворительная акция "Белый цветок". Событие объединяет тысячи неравнодушных людей ради одной цели: помочь детям, нуждающимся в серьезной медицинской помощи. Собранные средства направляют на приобретение лекарств, оплату транспортировки к месту лечения, покупку необходимого медицинского оборудования и другие критически важные нужды.
Как сообщалось, в Херсонской области намерены последовать примеру Севастополя и Республики Крым и возродить сестричество, поскольку это не просто дань традициям, а реальная помощь людям, которая нужна сегодня как никогда.
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КрымНовости КрымаБлаготворительностьСимферопольская и Крымская епархияОбщество"Белый цветок"
 
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