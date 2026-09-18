https://crimea.ria.ru/20260918/saldo-rasskazal-o-stroitelstve-novogo-gidrosooruzheniya-na-meste-kakhovskoy-ges-1159476198.html
Сальдо рассказал о строительстве нового гидросооружения на месте Каховской ГЭС
Сальдо рассказал о строительстве нового гидросооружения на месте Каховской ГЭС - РИА Новости Крым, 18.09.2026
Сальдо рассказал о строительстве нового гидросооружения на месте Каховской ГЭС
Новое гидротехническое сооружение будет построено на месте разрушенной украинскими ударами Каховской ГЭС, сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора... РИА Новости Крым, 18.09.2026
2026-09-18T06:42
2026-09-18T06:42
2026-09-18T06:42
владимир сальдо
херсонская область
каховская гэс
разрушение каховской гэс
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/06/1129854769_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_51e719a213abe99a287718632b3896a4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Новое гидротехническое сооружение будет построено на месте разрушенной украинскими ударами Каховской ГЭС, сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.По его словам, у России есть большой опыт и технологии для строительства нового современного гидротехнического сооружения. Начать работы, подчеркнул он, возможна только после наступления мира и устранения всех угроз безопасности.Плотина Каховской ГЭС была разрушена в ночь на 6 июня 2023 года после серии ракетных ударов, нанесенных украинскими войсками. Восстановление плотины Каховского водохранилища необходимо, так как отсутствие водохранилища лишило Запорожскую и Херсонскую области мелиорации и негативно влияет на климат региона, сообщал ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в интервью РИА Новости.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250606/katastrofa-na-dnepre-kak-razrushili-kakhovskuyu-ges-1137803230.html
херсонская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/06/1129854769_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_1f7851d489a8be3518149d66a0f35ada.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир сальдо, херсонская область, каховская гэс, разрушение каховской гэс, новости
Сальдо рассказал о строительстве нового гидросооружения на месте Каховской ГЭС
Сальдо рассказал о строительстве нового гидросооружения на месте Каховской ГЭС
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Новое гидротехническое сооружение будет построено на месте разрушенной украинскими ударами Каховской ГЭС, сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.
"Это не будет восстановление Каховской плотины и Каховского водохранилища. Это будет совершенно новое гидротехническое сооружение", - сказал Сальдо.
По его словам, у России есть большой опыт и технологии для строительства нового современного гидротехнического сооружения. Начать работы, подчеркнул он, возможна только после наступления мира и устранения всех угроз безопасности.
Плотина Каховской ГЭС была разрушена в ночь на 6 июня 2023 года после серии ракетных ударов, нанесенных украинскими войсками. Восстановление плотины Каховского водохранилища необходимо, так как отсутствие водохранилища лишило Запорожскую и Херсонскую области мелиорации и негативно влияет на климат региона, сообщал ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в интервью РИА Новости.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.