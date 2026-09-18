https://crimea.ria.ru/20260918/saldo-rasskazal-o-stroitelstve-novogo-gidrosooruzheniya-na-meste-kakhovskoy-ges-1159476198.html

Сальдо рассказал о строительстве нового гидросооружения на месте Каховской ГЭС

Сальдо рассказал о строительстве нового гидросооружения на месте Каховской ГЭС - РИА Новости Крым, 18.09.2026

Сальдо рассказал о строительстве нового гидросооружения на месте Каховской ГЭС

Новое гидротехническое сооружение будет построено на месте разрушенной украинскими ударами Каховской ГЭС, сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора... РИА Новости Крым, 18.09.2026

2026-09-18T06:42

2026-09-18T06:42

2026-09-18T06:42

владимир сальдо

херсонская область

каховская гэс

разрушение каховской гэс

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/06/1129854769_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_51e719a213abe99a287718632b3896a4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Новое гидротехническое сооружение будет построено на месте разрушенной украинскими ударами Каховской ГЭС, сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.По его словам, у России есть большой опыт и технологии для строительства нового современного гидротехнического сооружения. Начать работы, подчеркнул он, возможна только после наступления мира и устранения всех угроз безопасности.Плотина Каховской ГЭС была разрушена в ночь на 6 июня 2023 года после серии ракетных ударов, нанесенных украинскими войсками. Восстановление плотины Каховского водохранилища необходимо, так как отсутствие водохранилища лишило Запорожскую и Херсонскую области мелиорации и негативно влияет на климат региона, сообщал ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в интервью РИА Новости.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250606/katastrofa-na-dnepre-kak-razrushili-kakhovskuyu-ges-1137803230.html

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, херсонская область, каховская гэс, разрушение каховской гэс, новости