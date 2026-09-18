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Российские бойцы выводят из строя систему обеспечения ВСУ в Орехове

Российские бойцы выводят из строя систему обеспечения ВСУ в Орехове - РИА Новости Крым, 18.09.2026

Российские бойцы выводят из строя систему обеспечения ВСУ в Орехове

Операторы ударных БПЛА коптерного типа отдельного батальона беспилотных систем Ивановского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр"... РИА Новости Крым, 18.09.2026

2026-09-18T21:51

2026-09-18T21:51

2026-09-18T21:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Операторы ударных БПЛА коптерного типа отдельного батальона беспилотных систем Ивановского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" выводят из строя систему обеспечения ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. "Ведя круглосуточную воздушную разведку как в тыловых районах противника, так и по всей линии боевого соприкосновения в зоне ответственности соединения, опытные операторы регулярно обнаруживают и уничтожают технику ВСУ, осуществляющую подвоз боеприпасов, продовольствия и ротацию личного состава на позиции противника", – говорится в сообщении.В оборонном ведомстве отметили, что после освобождения и взятия под контроль населенного пункта Новопавловка Запорожской области, расположенного вблизи города Орехов, подразделения Ивановских десантников приступили к выведению из строя системы обеспечения ВСУ. Основной целью стало перерезание путей снабжения подразделений ВСУ, находящихся в городе, по дороге, ведущей от Запорожья.По информации министерства, на подступах к Орехову противник предпринимает попытки восстановить утраченные позиции. Для этого ВСУ направляют к линии боевого соприкосновения личный состав на бронированной технике, а также перевозят имущество и вооружение. Однако все эти попытки срываются операторами дронов ВДВ.Ранее сообщалось, что бойцы группировки "Днепр" сорвали ротацию боевиков ВСУ на подходах к Запорожью. Ударный дрон поразил пикап с личным составом и техникой противника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские операторы дронов вскрыли объекты ВСУ в пригороде ХерсонаБойцы ВДВ ежедневно уничтожают десятки вражеских тяжелых дронов R-18Ротация ВСУ под Запорожьем сорвана российскими десантниками

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новости сво, группировка войск "днепр", вооруженные силы россии, запорожская область, министерство обороны рф, видео, видео