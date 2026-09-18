Рейтинг@Mail.ru
Российские бойцы выводят из строя систему обеспечения ВСУ в Орехове - РИА Новости Крым, 18.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260918/rossiyskie-boytsy-vyvodyat-iz-stroya-sistemu-obespecheniya-vsu-v-orekhove-1159510637.html
Российские бойцы выводят из строя систему обеспечения ВСУ в Орехове
Российские бойцы выводят из строя систему обеспечения ВСУ в Орехове - РИА Новости Крым, 18.09.2026
Российские бойцы выводят из строя систему обеспечения ВСУ в Орехове
Операторы ударных БПЛА коптерного типа отдельного батальона беспилотных систем Ивановского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр"... РИА Новости Крым, 18.09.2026
2026-09-18T21:51
2026-09-18T21:51
новости сво
группировка войск "днепр"
вооруженные силы россии
запорожская область
министерство обороны рф
видео
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/12/1159511160_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_31134d602a3e528936f52fb9b9bcee98.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Операторы ударных БПЛА коптерного типа отдельного батальона беспилотных систем Ивановского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" выводят из строя систему обеспечения ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. "Ведя круглосуточную воздушную разведку как в тыловых районах противника, так и по всей линии боевого соприкосновения в зоне ответственности соединения, опытные операторы регулярно обнаруживают и уничтожают технику ВСУ, осуществляющую подвоз боеприпасов, продовольствия и ротацию личного состава на позиции противника", – говорится в сообщении.В оборонном ведомстве отметили, что после освобождения и взятия под контроль населенного пункта Новопавловка Запорожской области, расположенного вблизи города Орехов, подразделения Ивановских десантников приступили к выведению из строя системы обеспечения ВСУ. Основной целью стало перерезание путей снабжения подразделений ВСУ, находящихся в городе, по дороге, ведущей от Запорожья.По информации министерства, на подступах к Орехову противник предпринимает попытки восстановить утраченные позиции. Для этого ВСУ направляют к линии боевого соприкосновения личный состав на бронированной технике, а также перевозят имущество и вооружение. Однако все эти попытки срываются операторами дронов ВДВ.Ранее сообщалось, что бойцы группировки "Днепр" сорвали ротацию боевиков ВСУ на подходах к Запорожью. Ударный дрон поразил пикап с личным составом и техникой противника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские операторы дронов вскрыли объекты ВСУ в пригороде ХерсонаБойцы ВДВ ежедневно уничтожают десятки вражеских тяжелых дронов R-18Ротация ВСУ под Запорожьем сорвана российскими десантниками
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/12/1159511160_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f33e95f576419363a5972318430f557b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, группировка войск "днепр", вооруженные силы россии, запорожская область, министерство обороны рф, видео, видео
Российские бойцы выводят из строя систему обеспечения ВСУ в Орехове

Российские операторы дронов выводят из строя систему обеспечения ВСУ в Орехове

21:51 18.09.2026
 
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Операторы ударных БПЛА коптерного типа отдельного батальона беспилотных систем Ивановского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" выводят из строя систему обеспечения ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
"Ведя круглосуточную воздушную разведку как в тыловых районах противника, так и по всей линии боевого соприкосновения в зоне ответственности соединения, опытные операторы регулярно обнаруживают и уничтожают технику ВСУ, осуществляющую подвоз боеприпасов, продовольствия и ротацию личного состава на позиции противника", – говорится в сообщении.
В оборонном ведомстве отметили, что после освобождения и взятия под контроль населенного пункта Новопавловка Запорожской области, расположенного вблизи города Орехов, подразделения Ивановских десантников приступили к выведению из строя системы обеспечения ВСУ. Основной целью стало перерезание путей снабжения подразделений ВСУ, находящихся в городе, по дороге, ведущей от Запорожья.
"В результате огневого воздействия российских подразделений противник лишен возможности подвозить боеприпасы, продовольствие и резервы по ключевым маршрутам", – подчеркнули в Минобороны РФ.
По информации министерства, на подступах к Орехову противник предпринимает попытки восстановить утраченные позиции. Для этого ВСУ направляют к линии боевого соприкосновения личный состав на бронированной технике, а также перевозят имущество и вооружение. Однако все эти попытки срываются операторами дронов ВДВ.
Ранее сообщалось, что бойцы группировки "Днепр" сорвали ротацию боевиков ВСУ на подходах к Запорожью. Ударный дрон поразил пикап с личным составом и техникой противника.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Российские операторы дронов вскрыли объекты ВСУ в пригороде Херсона
Бойцы ВДВ ежедневно уничтожают десятки вражеских тяжелых дронов R-18
Ротация ВСУ под Запорожьем сорвана российскими десантниками
 
Новости СВОГруппировка войск "Днепр"Вооруженные силы РоссииЗапорожская областьМинистерство обороны РФВидео
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:51Российские бойцы выводят из строя систему обеспечения ВСУ в Орехове
21:50"Давайте жить дружно, иначе нам придется отвечать": Путин обратился к Европе
21:42Погибшая в Запорожской области глава Избиркома посмертно награждена Орденом Мужества
21:38В Симферополе отремонтировали детскую школу искусств
21:31Явка на выборах в Крыму и Севастополе в первый день голосования - данные ЦИК
21:22Даже с генератором: почему в Севастополе отказались от КОИБов на выборах
21:05Сестричество милосердия активно развивается в Крыму
21:02Явка на выборах в России к 21:00 превысила 29 процентов
20:52Где заправиться бензином и дизелем в Севастополе в субботу
20:39Недвижимость в Крыму: что будет с ценами осенью
20:24Над Крымом и Черным морем отработала ПВО
20:20Киев пытался сорвать ротацию наблюдателей МАГАТЭ на Запорожской АЭС
20:10Спас мать с сыном из горной реки: Инал Козонов получил премию Кеосаяна
20:00В Крыму и Севастополе завершился первый день голосования на выборах
19:48Заключительный аккорд бархатного сезона: прогноз погоды на выходные в Крыму
19:37Больше половины участков в Севастополе не работали во время воздушной тревоги
19:28В России сельские Дома культуры подключат к газу
19:12"Космический дефицит": Зеленский признал неутешительную правду
19:02В Севастополе снова будут включать уличное освещение
19:00На газовые субсидии льготникам планируют направить 1,2 млрд рублей
Лента новостейМолния