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Россиянин готовил диверсию на газопроводе в Кабардино-Балкарии - РИА Новости Крым, 18.09.2026
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Россиянин готовил диверсию на газопроводе в Кабардино-Балкарии
Россиянин готовил диверсию на газопроводе в Кабардино-Балкарии - РИА Новости Крым, 18.09.2026
Россиянин готовил диверсию на газопроводе в Кабардино-Балкарии
В Кабардино-Балкарии задержан россиянин, уроженец Украины, который по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) должен был подорвать газопровод в Майском районе РИА Новости Крым, 18.09.2026
2026-09-18T09:15
2026-09-18T09:15
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
диверсия
кабардино-балкария
новости
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. В Кабардино-Балкарии задержан россиянин, уроженец Украины, который по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) должен был подорвать газопровод в Майском районе республики. Об этом сообщили в ФСБ."Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Кабардино-Балкарской Республике пресечена противоправная деятельность гражданина Российской Федерации, 1986 г.р., причастного к подготовке диверсии по заданию украинских спецслужб", - цитирует ведомства РИА Новости.Его задержали сотрудники ФСБ при попытке забрать из схрона самодельное взрывное устройство.Отмечается, что следственным отделом управления ФСБ России по республике в отношении фигуранта возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса РФ о приготовлении к диверсии, незаконном хранении оружия, его основных частей и боеприпасов, а также о государственной измене."Санкции статей предусматривают максимальное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы", - пояснили в ФСБ.Решением суда злоумышленник заключен под стражу, он сотрудничает со следствием и дает признательные показания, отмечается в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), диверсия, кабардино-балкария, новости, безопасность
Россиянин готовил диверсию на газопроводе в Кабардино-Балкарии

ФСБ задержала россиянина при подготовке к диверсии на газопроводе в Кабардино-Балкарии

09:15 18.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСпецназ ФСБ
Спецназ ФСБ - РИА Новости, 1920, 18.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. В Кабардино-Балкарии задержан россиянин, уроженец Украины, который по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) должен был подорвать газопровод в Майском районе республики. Об этом сообщили в ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Кабардино-Балкарской Республике пресечена противоправная деятельность гражданина Российской Федерации, 1986 г.р., причастного к подготовке диверсии по заданию украинских спецслужб", - цитирует ведомства РИА Новости.
По информации ФСБ, в 2024 году уроженец Черниговской области УССР, находясь на территории Украины, через мессенджер установил контакт с представителем СБУ. В 2025 году по заданию куратора, в рамках гуманитарного обмена, он въехал в РФ "для подготовки и осуществления диверсионно-террористической деятельности газопроводе, расположенном на территории Майского района КБР".
Его задержали сотрудники ФСБ при попытке забрать из схрона самодельное взрывное устройство.
Отмечается, что следственным отделом управления ФСБ России по республике в отношении фигуранта возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса РФ о приготовлении к диверсии, незаконном хранении оружия, его основных частей и боеприпасов, а также о государственной измене.
"Санкции статей предусматривают максимальное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы", - пояснили в ФСБ.
Решением суда злоумышленник заключен под стражу, он сотрудничает со следствием и дает признательные показания, отмечается в сообщении.
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ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)ДиверсияКабардино-БалкарияНовостиБезопасность
 
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