https://crimea.ria.ru/20260918/rossiyanin-gotovil-diversiyu-na-gazoprovode-v-kabardino-balkarii-1159484162.html

Россиянин готовил диверсию на газопроводе в Кабардино-Балкарии

Россиянин готовил диверсию на газопроводе в Кабардино-Балкарии - РИА Новости Крым, 18.09.2026

Россиянин готовил диверсию на газопроводе в Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии задержан россиянин, уроженец Украины, который по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) должен был подорвать газопровод в Майском районе РИА Новости Крым, 18.09.2026

2026-09-18T09:15

2026-09-18T09:15

2026-09-18T09:15

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

диверсия

кабардино-балкария

новости

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. В Кабардино-Балкарии задержан россиянин, уроженец Украины, который по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) должен был подорвать газопровод в Майском районе республики. Об этом сообщили в ФСБ."Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Кабардино-Балкарской Республике пресечена противоправная деятельность гражданина Российской Федерации, 1986 г.р., причастного к подготовке диверсии по заданию украинских спецслужб", - цитирует ведомства РИА Новости.Его задержали сотрудники ФСБ при попытке забрать из схрона самодельное взрывное устройство.Отмечается, что следственным отделом управления ФСБ России по республике в отношении фигуранта возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса РФ о приготовлении к диверсии, незаконном хранении оружия, его основных частей и боеприпасов, а также о государственной измене."Санкции статей предусматривают максимальное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы", - пояснили в ФСБ.Решением суда злоумышленник заключен под стражу, он сотрудничает со следствием и дает признательные показания, отмечается в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

кабардино-балкария

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), диверсия, кабардино-балкария, новости, безопасность