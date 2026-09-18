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Россия ответила на новый пакет санкций Евросоюза - РИА Новости Крым, 18.09.2026
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Россия ответила на новый пакет санкций Евросоюза
Россия ответила на новый пакет санкций Евросоюза - РИА Новости Крым, 18.09.2026
Россия ответила на новый пакет санкций Евросоюза
Россия в ответ на 21-й пакет санкций закрыла въезд в страну для ряда представителей Евросоюза. Об этом сообщает российский МИД. РИА Новости Крым, 18.09.2026
2026-09-18T17:40
2026-09-18T17:40
россия
санкции
министерство иностранных дел рф (мид рф)
европейский союз (ес)
европа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен — РИА Новости Крым. Россия в ответ на 21-й пакет санкций закрыла въезд в страну для ряда представителей Евросоюза. Об этом сообщает российский МИД.Так, по информации РИА Новости, в стоп-лист включили лиц, связанных с принятием решений об оказании помощи ВСУ, поддерживающих подрыв территориальной целостности России, ответственных за введение санкций, создание препятствий судоходству и нанесение ущерба отношениям Москвы с другими странами.Также под санкции попали активисты, представители академического сообщества и депутаты национальных парламентов, которые голосовали за резолюции и законопроекты против России.Совет ЕС утвердил 21-й пакет в конце июля. Он предусматривает ограничения в отношении российского энергетического, финансового и оборонного секторов, а также расширение санкционных списков физических и юридических лиц.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ввозить продукты из 12 стран в Россию будет нельзя еще два годаВ Кремле назвали недружественным шагом одобрение США антироссийских санкцийЮридическая война Запада против России началась с Крыма – Лавров
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РИА Новости Крым
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россия, санкции, министерство иностранных дел рф (мид рф), европейский союз (ес), европа
Россия ответила на новый пакет санкций Евросоюза

МИД: Россия расширила список представителей Евросоюза, которым запрещен въезд в страну

17:40 18.09.2026
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 18.09.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен — РИА Новости Крым. Россия в ответ на 21-й пакет санкций закрыла въезд в страну для ряда представителей Евросоюза. Об этом сообщает российский МИД.
"Существенно расширен список представителей евроинститутов, стран — членов Евросоюза и ряда поддерживающих антироссийскую политику Брюсселя европейских государств, которым <...> запрещен въезд на территорию нашего государства", — говорится на сайте ведомства.
Так, по информации РИА Новости, в стоп-лист включили лиц, связанных с принятием решений об оказании помощи ВСУ, поддерживающих подрыв территориальной целостности России, ответственных за введение санкций, создание препятствий судоходству и нанесение ущерба отношениям Москвы с другими странами.
Также под санкции попали активисты, представители академического сообщества и депутаты национальных парламентов, которые голосовали за резолюции и законопроекты против России.
Совет ЕС утвердил 21-й пакет в конце июля. Он предусматривает ограничения в отношении российского энергетического, финансового и оборонного секторов, а также расширение санкционных списков физических и юридических лиц.
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РоссияСанкцииМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Европейский Союз (ЕС)Европа
 
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