https://crimea.ria.ru/20260918/rossiya-otvetila-na-novyy-paket-sanktsiy-evrosoyuza-1159512943.html

Россия ответила на новый пакет санкций Евросоюза

Россия ответила на новый пакет санкций Евросоюза - РИА Новости Крым, 18.09.2026

Россия ответила на новый пакет санкций Евросоюза

Россия в ответ на 21-й пакет санкций закрыла въезд в страну для ряда представителей Евросоюза. Об этом сообщает российский МИД. РИА Новости Крым, 18.09.2026

2026-09-18T17:40

2026-09-18T17:40

2026-09-18T17:40

россия

санкции

министерство иностранных дел рф (мид рф)

европейский союз (ес)

европа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен — РИА Новости Крым. Россия в ответ на 21-й пакет санкций закрыла въезд в страну для ряда представителей Евросоюза. Об этом сообщает российский МИД.Так, по информации РИА Новости, в стоп-лист включили лиц, связанных с принятием решений об оказании помощи ВСУ, поддерживающих подрыв территориальной целостности России, ответственных за введение санкций, создание препятствий судоходству и нанесение ущерба отношениям Москвы с другими странами.Также под санкции попали активисты, представители академического сообщества и депутаты национальных парламентов, которые голосовали за резолюции и законопроекты против России.Совет ЕС утвердил 21-й пакет в конце июля. Он предусматривает ограничения в отношении российского энергетического, финансового и оборонного секторов, а также расширение санкционных списков физических и юридических лиц.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ввозить продукты из 12 стран в Россию будет нельзя еще два годаВ Кремле назвали недружественным шагом одобрение США антироссийских санкцийЮридическая война Запада против России началась с Крыма – Лавров

россия

европа

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, санкции, министерство иностранных дел рф (мид рф), европейский союз (ес), европа