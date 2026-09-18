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Россия и Китай направили Японии ноту протеста - РИА Новости Крым, 18.09.2026
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Россия и Китай направили Японии ноту протеста
Россия и Китай направили Японии ноту протеста - РИА Новости Крым, 18.09.2026
Россия и Китай направили Японии ноту протеста
Россия направила Японии ноту протеста в связи с размещением на острове Кюсю американских комплексов наземного базирования Typhon, предназначенных для запуска... РИА Новости Крым, 18.09.2026
2026-09-18T14:20
2026-09-18T14:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Россия направила Японии ноту протеста в связи с размещением на острове Кюсю американских комплексов наземного базирования Typhon, предназначенных для запуска ракет средней и меньшей дальности, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства."Третьего сентября японской стороне в Москве и Токио была направлена нота протеста в связи с размещением на о. Кюсю американских комплексов наземного базирования Typhon. В документе особо отмечено, что официальный Токио вновь пошел на данный шаг, несмотря на имевшие место неоднократные демарши с российской стороны", - говорится в сообщении на сайте МИД. РФ подчеркнула недопустимость развертывания Японией на своей территории установок Typhon, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Подчеркнута недопустимость передового развертывания Японией на своей территории под каким бы то ни было предлогом вышеуказанных установок вне зависимости от продолжительности и способов их размещения", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на официальном сайте ведомства, по случаю направления 3 сентября японской стороне ноты протеста.Москва потребовала от Японии вывести американские комплексы наземного базирования Typhon со своей территории, заявили в МИД."Японской стороне адресовано требование прекратить подобную практику и вывести вышеупомянутые комплексы со своей территории", - говорится в комментарии на сайте министерства.Аналогичная российской нота по комплексам Typhon передана Японии Китаем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, политика, россия, япония, сша, министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова
Россия и Китай направили Японии ноту протеста

Россия и Китай направили Японии ноту протеста - МИД

14:20 18.09.2026
 
© РИА Новости . Антон Денисов / Перейти в фотобанкФлаг на здании посольства Японии
Флаг на здании посольства Японии - РИА Новости, 1920, 18.09.2026
© РИА Новости . Антон Денисов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Россия направила Японии ноту протеста в связи с размещением на острове Кюсю американских комплексов наземного базирования Typhon, предназначенных для запуска ракет средней и меньшей дальности, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.
"Третьего сентября японской стороне в Москве и Токио была направлена нота протеста в связи с размещением на о. Кюсю американских комплексов наземного базирования Typhon. В документе особо отмечено, что официальный Токио вновь пошел на данный шаг, несмотря на имевшие место неоднократные демарши с российской стороны", - говорится в сообщении на сайте МИД.
РФ подчеркнула недопустимость развертывания Японией на своей территории установок Typhon, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Подчеркнута недопустимость передового развертывания Японией на своей территории под каким бы то ни было предлогом вышеуказанных установок вне зависимости от продолжительности и способов их размещения", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на официальном сайте ведомства, по случаю направления 3 сентября японской стороне ноты протеста.
Москва потребовала от Японии вывести американские комплексы наземного базирования Typhon со своей территории, заявили в МИД.
"Японской стороне адресовано требование прекратить подобную практику и вывести вышеупомянутые комплексы со своей территории", - говорится в комментарии на сайте министерства.
Аналогичная российской нота по комплексам Typhon передана Японии Китаем.
"Аналогичная нота на днях передана в МИД Японии китайскими партнерами, которые также выражают озабоченность в свете проводимого Токио курса на ремилитаризацию, в том числе в контексте появления на островах комплексов Typhon", - говорится в сообщении на сайте министерства.
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