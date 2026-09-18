https://crimea.ria.ru/20260918/rossiya-i-kitay-napravili-yaponii-notu-protesta-1159503440.html

Россия и Китай направили Японии ноту протеста

Россия и Китай направили Японии ноту протеста - РИА Новости Крым, 18.09.2026

Россия и Китай направили Японии ноту протеста

Россия направила Японии ноту протеста в связи с размещением на острове Кюсю американских комплексов наземного базирования Typhon, предназначенных для запуска... РИА Новости Крым, 18.09.2026

2026-09-18T14:20

2026-09-18T14:20

2026-09-18T14:20

новости

политика

россия

япония

сша

министерство иностранных дел рф (мид рф)

мария захарова

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/07/1134035374_0:105:3270:1944_1920x0_80_0_0_15ddb1ddcd41a463f128fa2583e200d9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Россия направила Японии ноту протеста в связи с размещением на острове Кюсю американских комплексов наземного базирования Typhon, предназначенных для запуска ракет средней и меньшей дальности, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства."Третьего сентября японской стороне в Москве и Токио была направлена нота протеста в связи с размещением на о. Кюсю американских комплексов наземного базирования Typhon. В документе особо отмечено, что официальный Токио вновь пошел на данный шаг, несмотря на имевшие место неоднократные демарши с российской стороны", - говорится в сообщении на сайте МИД. РФ подчеркнула недопустимость развертывания Японией на своей территории установок Typhon, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Подчеркнута недопустимость передового развертывания Японией на своей территории под каким бы то ни было предлогом вышеуказанных установок вне зависимости от продолжительности и способов их размещения", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на официальном сайте ведомства, по случаю направления 3 сентября японской стороне ноты протеста.Москва потребовала от Японии вывести американские комплексы наземного базирования Typhon со своей территории, заявили в МИД."Японской стороне адресовано требование прекратить подобную практику и вывести вышеупомянутые комплексы со своей территории", - говорится в комментарии на сайте министерства.Аналогичная российской нота по комплексам Typhon передана Японии Китаем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260918/mid-rossii-zayavil-protest-britanii-iz-za-postavok-oruzhiya-kievu-1159501607.html

россия

япония

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, политика, россия, япония, сша, министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова