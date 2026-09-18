https://crimea.ria.ru/20260918/rezhissera-andreya-zvyagintseva-i-ryad-drugikh-lits-vnesli-v-reestr-inoagentov-1159513771.html

Режиссера Андрея Звягинцева* и ряд других лиц внесли в реестр иноагентов

Режиссера Андрея Звягинцева* и ряд других лиц внесли в реестр иноагентов - РИА Новости Крым, 18.09.2026

Режиссера Андрея Звягинцева* и ряд других лиц внесли в реестр иноагентов

Министерство юстиции России расширило реестр иностранных агентов, включив туда кинорежиссера Андрея Звягинцева* и еще ряд лиц. Об этом сообщается на сайте... РИА Новости Крым, 18.09.2026

2026-09-18T18:05

2026-09-18T18:05

2026-09-18T18:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Министерство юстиции России расширило реестр иностранных агентов, включив туда кинорежиссера Андрея Звягинцева* и еще ряд лиц. Об этом сообщается на сайте ведомства.По данным министерства, Звягинцев* принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а также организаций, включенных в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации. Вместе с тем в соответствии с распоряжениями Минюста России в связи ликвидацией из реестра исключены общество с ограниченной ответственностью "Алая буква" и общество с ограниченной ответственностью "Институт нейрокогнитивных исследований".* Лицо, признанное иноагентом на территории РФСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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