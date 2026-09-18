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Режиссера Андрея Звягинцева* и ряд других лиц внесли в реестр иноагентов - РИА Новости Крым, 18.09.2026
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Режиссера Андрея Звягинцева* и ряд других лиц внесли в реестр иноагентов
Режиссера Андрея Звягинцева* и ряд других лиц внесли в реестр иноагентов - РИА Новости Крым, 18.09.2026
Режиссера Андрея Звягинцева* и ряд других лиц внесли в реестр иноагентов
Министерство юстиции России расширило реестр иностранных агентов, включив туда кинорежиссера Андрея Звягинцева* и еще ряд лиц. Об этом сообщается на сайте... РИА Новости Крым, 18.09.2026
2026-09-18T18:05
2026-09-18T18:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Министерство юстиции России расширило реестр иностранных агентов, включив туда кинорежиссера Андрея Звягинцева* и еще ряд лиц. Об этом сообщается на сайте ведомства.По данным министерства, Звягинцев* принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а также организаций, включенных в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации. Вместе с тем в соответствии с распоряжениями Минюста России в связи ликвидацией из реестра исключены общество с ограниченной ответственностью "Алая буква" и общество с ограниченной ответственностью "Институт нейрокогнитивных исследований".* Лицо, признанное иноагентом на территории РФСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Режиссера Андрея Звягинцева* и ряд других лиц внесли в реестр иноагентов

Кинорежиссер Андрей Звягинцев* внесен в реестр иноагентов - Минюст России

18:05 18.09.2026
 
© РИА Новости . Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПресс-конференция фильма Андрея Звягинцева "Нелюбовь"
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© РИА Новости . Евгения Новоженина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Министерство юстиции России расширило реестр иностранных агентов, включив туда кинорежиссера Андрея Звягинцева* и еще ряд лиц. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"18 сентября 2026 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены А.П. Звягинцев, П.А. Иванов, Е. Тургумбай, М.В. Шевелев, а также проект "Анархист-35", - говорится в сообщении.
По данным министерства, Звягинцев* принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а также организаций, включенных в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации.
"Он распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Взаимодействовал с иностранными агентами, проживает за пределами РФ", - пояснили в ведомстве.
Вместе с тем в соответствии с распоряжениями Минюста России в связи ликвидацией из реестра исключены общество с ограниченной ответственностью "Алая буква" и общество с ограниченной ответственностью "Институт нейрокогнитивных исследований".
* Лицо, признанное иноагентом на территории РФ
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