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Развожаев проголосовал на выборах в Госдуму

Развожаев проголосовал на выборах в Госдуму - РИА Новости Крым, 18.09.2026

Развожаев проголосовал на выборах в Госдуму

В пятницу, 18 сентября, губернатор Севастополя Михаил Развожаев проголосовал на выборах депутатов Государственной Думы РФ, передает корреспондент РИА Новости... РИА Новости Крым, 18.09.2026

2026-09-18T11:51

2026-09-18T11:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. В пятницу, 18 сентября, губернатор Севастополя Михаил Развожаев проголосовал на выборах депутатов Государственной Думы РФ, передает корреспондент РИА Новости Крым..Он призвал всех севастопольцев обязательно прийти на выборы и исполнить свой гражданский долг. Традиционно губернатор пришел на избирательный участок вместе с семьей. По его словам, в этом году выборы стали для него особенными."Известно, что в определенном возрасте происходит смена паспорта. И в этом году я голосую уже с паспортом, выданным мне в городе-герое Севастополе", - поделился Михаил Развожаев.В Севастополе 187 участков с 8.00 до 20.00 открыты для голосования на выборах в Госдуму России и дополнительных выборах в органы местного самоуправления – депутатов советов Балаклавского и Нахимовского муниципальных округов.За процессом голосования в городе федерального значения следят 854 наблюдателя от политических партий и кандидатов, в том числе 186 – от Общественной палаты города.Основными днями голосования являются 18, 19 и 20 сентября. Досрочное голосование проходило с 9 по 17 сентября включительно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов проголосовал на выборах в Крыму Как в Севастополе работают избирательные участки во время сигнала тревогиВ России открылись и работают все избирательные участки – ЦИК

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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