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Развожаев проголосовал на выборах в Госдуму
Развожаев проголосовал на выборах в Госдуму - РИА Новости Крым, 18.09.2026
Развожаев проголосовал на выборах в Госдуму
В пятницу, 18 сентября, губернатор Севастополя Михаил Развожаев проголосовал на выборах депутатов Государственной Думы РФ, передает корреспондент РИА Новости... РИА Новости Крым, 18.09.2026
2026-09-18T11:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. В пятницу, 18 сентября, губернатор Севастополя Михаил Развожаев проголосовал на выборах депутатов Государственной Думы РФ, передает корреспондент РИА Новости Крым..Он призвал всех севастопольцев обязательно прийти на выборы и исполнить свой гражданский долг. Традиционно губернатор пришел на избирательный участок вместе с семьей. По его словам, в этом году выборы стали для него особенными."Известно, что в определенном возрасте происходит смена паспорта. И в этом году я голосую уже с паспортом, выданным мне в городе-герое Севастополе", - поделился Михаил Развожаев.В Севастополе 187 участков с 8.00 до 20.00 открыты для голосования на выборах в Госдуму России и дополнительных выборах в органы местного самоуправления – депутатов советов Балаклавского и Нахимовского муниципальных округов.За процессом голосования в городе федерального значения следят 854 наблюдателя от политических партий и кандидатов, в том числе 186 – от Общественной палаты города.Основными днями голосования являются 18, 19 и 20 сентября. Досрочное голосование проходило с 9 по 17 сентября включительно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов проголосовал на выборах в Крыму Как в Севастополе работают избирательные участки во время сигнала тревогиВ России открылись и работают все избирательные участки – ЦИК
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Развожаев проголосовал на выборах в Госдуму
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев проголосовал на выборах в Госдуму
11:51 18.09.2026 (обновлено: 11:53 18.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. В пятницу, 18 сентября, губернатор Севастополя Михаил Развожаев проголосовал на выборах депутатов Государственной Думы РФ, передает корреспондент РИА Новости Крым..
"Пришел на выборы с хорошим настроем. Доклад с утра о том, что все участки в городе открылись во время, получил. Нигде нет никаких эксцессов, никаких сбоев", - сказал губернатор.
Он призвал всех севастопольцев обязательно прийти на выборы и исполнить свой гражданский долг.
Традиционно губернатор пришел на избирательный участок вместе с семьей. По его словам, в этом году выборы стали для него особенными.
"Известно, что в определенном возрасте происходит смена паспорта. И в этом году я голосую уже с паспортом, выданным мне в городе-герое Севастополе", - поделился Михаил Развожаев.
В Севастополе 187 участков с 8.00 до 20.00 открыты для голосования на выборах в Госдуму России и дополнительных выборах в органы местного самоуправления – депутатов советов Балаклавского и Нахимовского муниципальных округов.
За процессом голосования в городе федерального значения следят 854 наблюдателя от политических партий и кандидатов, в том числе 186 – от Общественной палаты города.
Основными днями голосования являются 18, 19 и 20 сентября. Досрочное голосование проходило с 9 по 17 сентября включительно.
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