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Путин проголосовал на выборах в Госдуму
Путин проголосовал на выборах в Госдуму - РИА Новости Крым, 18.09.2026
Путин проголосовал на выборах в Госдуму
Президент России Владимир Путин принял участие в онлайн-голосовании на выборах депутатов Госдумы девятого созыва. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости Крым, 18.09.2026
2026-09-18T14:54
2026-09-18T14:54
2026-09-18T15:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин принял участие в онлайн-голосовании на выборах депутатов Госдумы девятого созыва. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.Выразив свою гражданскую позицию, глава государства поблагодарил организаторов избирательного процесса.Соответствующе кадры опубликовала пресс-служба Кремля.Иностранные наблюдатели из Мьянмы, Пакистана, Малави и Мальдив ранее высоко оценили систему электронного голосования на выборах в Государственную думу, которая позволяет россиянам выразить свою гражданскую позицию в удобном формате.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России открылись и работают все избирательные участки – ЦИККрым голосует: как проходит первый день выборов на полуостровеИзбирательные участки РФ за границей – свидетельство одного из проявлений ее суверенитета и силы
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владимир путин (политик), новости, государственная дума рф, выборы, выборы-2026
Путин проголосовал на выборах в Госдуму
Путин онлайн проголосовал на выборах в Госдуму
14:54 18.09.2026 (обновлено: 15:03 18.09.2026)