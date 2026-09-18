https://crimea.ria.ru/20260918/putin-progolosoval-na-vyborakh-v-gosdumu-1159506380.html

Путин проголосовал на выборах в Госдуму

Путин проголосовал на выборах в Госдуму - РИА Новости Крым, 18.09.2026

Путин проголосовал на выборах в Госдуму

Президент России Владимир Путин принял участие в онлайн-голосовании на выборах депутатов Госдумы девятого созыва. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости Крым, 18.09.2026

2026-09-18T14:54

2026-09-18T14:54

2026-09-18T15:03

владимир путин (политик)

новости

государственная дума рф

выборы

выборы-2026

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/07/1150033284_164:75:3073:1711_1920x0_80_0_0_89f444824e83abfd1b66491191269038.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин принял участие в онлайн-голосовании на выборах депутатов Госдумы девятого созыва. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.Выразив свою гражданскую позицию, глава государства поблагодарил организаторов избирательного процесса.Соответствующе кадры опубликовала пресс-служба Кремля.Иностранные наблюдатели из Мьянмы, Пакистана, Малави и Мальдив ранее высоко оценили систему электронного голосования на выборах в Государственную думу, которая позволяет россиянам выразить свою гражданскую позицию в удобном формате.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России открылись и работают все избирательные участки – ЦИККрым голосует: как проходит первый день выборов на полуостровеИзбирательные участки РФ за границей – свидетельство одного из проявлений ее суверенитета и силы

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новости, государственная дума рф, выборы, выборы-2026