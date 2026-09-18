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Путин проголосовал на выборах в Госдуму - РИА Новости Крым, 18.09.2026
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Путин проголосовал на выборах в Госдуму
Путин проголосовал на выборах в Госдуму - РИА Новости Крым, 18.09.2026
Путин проголосовал на выборах в Госдуму
Президент России Владимир Путин принял участие в онлайн-голосовании на выборах депутатов Госдумы девятого созыва. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости Крым, 18.09.2026
2026-09-18T14:54
2026-09-18T15:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин принял участие в онлайн-голосовании на выборах депутатов Госдумы девятого созыва. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.Выразив свою гражданскую позицию, глава государства поблагодарил организаторов избирательного процесса.Соответствующе кадры опубликовала пресс-служба Кремля.Иностранные наблюдатели из Мьянмы, Пакистана, Малави и Мальдив ранее высоко оценили систему электронного голосования на выборах в Государственную думу, которая позволяет россиянам выразить свою гражданскую позицию в удобном формате.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России открылись и работают все избирательные участки – ЦИККрым голосует: как проходит первый день выборов на полуостровеИзбирательные участки РФ за границей – свидетельство одного из проявлений ее суверенитета и силы
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владимир путин (политик), новости, государственная дума рф, выборы, выборы-2026
Путин проголосовал на выборах в Госдуму

Путин онлайн проголосовал на выборах в Госдуму

14:54 18.09.2026 (обновлено: 15:03 18.09.2026)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин принял участие в онлайн-голосовании на выборах депутатов Госдумы девятого созыва. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Не ошибешься", – сказал президент, оценивая процедуру электронного голосования.
Выразив свою гражданскую позицию, глава государства поблагодарил организаторов избирательного процесса.
Соответствующе кадры опубликовала пресс-служба Кремля.
Иностранные наблюдатели из Мьянмы, Пакистана, Малави и Мальдив ранее высоко оценили систему электронного голосования на выборах в Государственную думу, которая позволяет россиянам выразить свою гражданскую позицию в удобном формате.
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