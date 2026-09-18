https://crimea.ria.ru/20260918/putin-posmertno-nagradil-pogibshuyu-v-zaporozhskoy-oblasti-glavu-izbirkoma-1159520479.html

Погибшая в Запорожской области глава Избиркома посмертно награждена Орденом Мужества

Погибшая в Запорожской области глава Избиркома посмертно награждена Орденом Мужества - РИА Новости Крым, 18.09.2026

Погибшая в Запорожской области глава Избиркома посмертно награждена Орденом Мужества

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Орденом мужества посмертно председателя участковой избирательной комиссии, которая погибла при атаке РИА Новости Крым, 18.09.2026

2026-09-18T21:42

2026-09-18T21:42

2026-09-18T21:56

владимир путин (политик)

россия

награды

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запорожская область

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Орденом мужества посмертно председателя участковой избирательной комиссии, которая погибла при атаке ВСУ в Запорожской области. Об этом он сообщил во время заседания Военно-промышленной комиссии.15 сентября в селе Октябрьское Запорожской области в результате налета БПЛА погибла председатель участковой избирательной комиссии (УИК) № 394 Елена Астанина. Женщина работала в избирательной системе с 2022 года, участвовала в организации референдума о вхождении ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Возбуждено уголовное дело о террористическом акте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, награды, орден мужества, запорожская область, новости