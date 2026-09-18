https://crimea.ria.ru/20260918/putin-posmertno-nagradil-pogibshuyu-v-zaporozhskoy-oblasti-glavu-izbirkoma-1159520479.html
Погибшая в Запорожской области глава Избиркома посмертно награждена Орденом Мужества
Погибшая в Запорожской области глава Избиркома посмертно награждена Орденом Мужества - РИА Новости Крым, 18.09.2026
Погибшая в Запорожской области глава Избиркома посмертно награждена Орденом Мужества
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Орденом мужества посмертно председателя участковой избирательной комиссии, которая погибла при атаке РИА Новости Крым, 18.09.2026
2026-09-18T21:42
2026-09-18T21:42
2026-09-18T21:56
владимир путин (политик)
россия
награды
орден мужества
запорожская область
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/16/1127705978_0:38:3288:1888_1920x0_80_0_0_52482e0ac6df1b86cfcd69f672abb8da.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Орденом мужества посмертно председателя участковой избирательной комиссии, которая погибла при атаке ВСУ в Запорожской области. Об этом он сообщил во время заседания Военно-промышленной комиссии.15 сентября в селе Октябрьское Запорожской области в результате налета БПЛА погибла председатель участковой избирательной комиссии (УИК) № 394 Елена Астанина. Женщина работала в избирательной системе с 2022 года, участвовала в организации референдума о вхождении ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Возбуждено уголовное дело о террористическом акте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
запорожская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/16/1127705978_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_0ea55e8c9f0f40f817b906303db4a4bd.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), россия, награды, орден мужества, запорожская область, новости
Погибшая в Запорожской области глава Избиркома посмертно награждена Орденом Мужества
Путин посмертно наградил Орденом мужества погибшую в Запорожской области главу Избиркома
21:42 18.09.2026 (обновлено: 21:56 18.09.2026)