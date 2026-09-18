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Погибшая в Запорожской области глава Избиркома посмертно награждена Орденом Мужества - РИА Новости Крым, 18.09.2026
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Погибшая в Запорожской области глава Избиркома посмертно награждена Орденом Мужества
Погибшая в Запорожской области глава Избиркома посмертно награждена Орденом Мужества - РИА Новости Крым, 18.09.2026
Погибшая в Запорожской области глава Избиркома посмертно награждена Орденом Мужества
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Орденом мужества посмертно председателя участковой избирательной комиссии, которая погибла при атаке РИА Новости Крым, 18.09.2026
2026-09-18T21:42
2026-09-18T21:56
владимир путин (политик)
россия
награды
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запорожская область
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Орденом мужества посмертно председателя участковой избирательной комиссии, которая погибла при атаке ВСУ в Запорожской области. Об этом он сообщил во время заседания Военно-промышленной комиссии.15 сентября в селе Октябрьское Запорожской области в результате налета БПЛА погибла председатель участковой избирательной комиссии (УИК) № 394 Елена Астанина. Женщина работала в избирательной системе с 2022 года, участвовала в организации референдума о вхождении ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Возбуждено уголовное дело о террористическом акте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), россия, награды, орден мужества, запорожская область, новости
Погибшая в Запорожской области глава Избиркома посмертно награждена Орденом Мужества

Путин посмертно наградил Орденом мужества погибшую в Запорожской области главу Избиркома

21:42 18.09.2026 (обновлено: 21:56 18.09.2026)
 
© РИА Новости . Кирилл Брага / Перейти в фотобанкВоеннослужащий роты почетного караула несет Орден Мужества
Военнослужащий роты почетного караула несет Орден Мужества - РИА Новости, 1920, 18.09.2026
© РИА Новости . Кирилл Брага
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Орденом мужества посмертно председателя участковой избирательной комиссии, которая погибла при атаке ВСУ в Запорожской области. Об этом он сообщил во время заседания Военно-промышленной комиссии.
15 сентября в селе Октябрьское Запорожской области в результате налета БПЛА погибла председатель участковой избирательной комиссии (УИК) № 394 Елена Астанина. Женщина работала в избирательной системе с 2022 года, участвовала в организации референдума о вхождении ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Возбуждено уголовное дело о террористическом акте.
"Вы знаете, что на днях киевский режим совершил очередное преступление - нанес удар по жилому дому председателя участковой избирательной комиссии в селе Октябрьское Запорожской области. Председатель комиссии, Елена Астанина, к сожалению, погибла. Мною сегодня подписан указ о ее награждении посмертно орденом Мужества", - сказал глава государства.
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Владимир Путин (политик)РоссияНаградыОрден МужестваЗапорожская областьНовости
 
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