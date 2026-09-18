https://crimea.ria.ru/20260918/putin-poruchil-ne-dopuskat-navyazannykh-uslug-pri-gazifikatsii-domov-1159514624.html

Президент поручил не допускать навязанных услуг при газификации домов

Президент поручил не допускать навязанных услуг при газификации домов - РИА Новости Крым, 18.09.2026

Президент поручил не допускать навязанных услуг при газификации домов

Федеральная антимонопольная служба и региональные власти должны взять на контроль ситуацию с навязанными услугами при подключении газа гражданам, а кабмин –... РИА Новости Крым, 18.09.2026

2026-09-18T18:12

2026-09-18T18:12

2026-09-18T18:23

газ

газификация крыма

газоснабжение

владимир путин (политик)

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1c/1149050143_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_e7c30127ff22098f0ba7a4d058ed1456.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Федеральная антимонопольная служба и региональные власти должны взять на контроль ситуацию с навязанными услугами при подключении газа гражданам, а кабмин – проконтролировать доступность газового оборудования для российских семей. Об этом заявил президент России Владимир Путин в пятницу в рамках церемонии открытия объектов социальной газификации в режиме видеоконференции."Услуги по установке газового оборудования требуют серьезных расходов от семей, которые не пользуются субсидиями. При этом, к сожалению, есть случаи, когда стоимость работ накручивается, когда проекты подключения домов граждан к газу необоснованно усложняются за счет необязательных дополнительных позиций. Не хочется говорить, но не могу не сказать: навязанных услуг и тому подобное", – констатировал президентОн также поручил не допускать чрезмерного роста цен на газовое оборудование. И дал ряд поручений Федеральной антимонопольной службе, правительству РФ и региональным властям по этим вопросам.Путин подчеркнул, что домов с экологически чистым, надежным источником энергии и тепла в России должно становится больше, отметив, что именно в этом состоит конечная цель и смысл программы социальной газификации.Россия располагает крупнейшими в мире запасами газа и эти запасы должны в первую очередь служить интересам России и ее развитию, заявлял Путин ранее в пятницу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России 11 тысяч семей получили субсидии для газификацииВ Крыму временно приостановили технологические присоединения к газу и свету Газификация сел в Крыму – где работу заканчивают и что планируют

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

газ, газификация крыма, газоснабжение, владимир путин (политик), новости