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Президент поручил не допускать навязанных услуг при газификации домов - РИА Новости Крым, 18.09.2026
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Президент поручил не допускать навязанных услуг при газификации домов
Президент поручил не допускать навязанных услуг при газификации домов - РИА Новости Крым, 18.09.2026
Президент поручил не допускать навязанных услуг при газификации домов
Федеральная антимонопольная служба и региональные власти должны взять на контроль ситуацию с навязанными услугами при подключении газа гражданам, а кабмин –... РИА Новости Крым, 18.09.2026
2026-09-18T18:12
2026-09-18T18:23
газ
газификация крыма
газоснабжение
владимир путин (политик)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Федеральная антимонопольная служба и региональные власти должны взять на контроль ситуацию с навязанными услугами при подключении газа гражданам, а кабмин – проконтролировать доступность газового оборудования для российских семей. Об этом заявил президент России Владимир Путин в пятницу в рамках церемонии открытия объектов социальной газификации в режиме видеоконференции."Услуги по установке газового оборудования требуют серьезных расходов от семей, которые не пользуются субсидиями. При этом, к сожалению, есть случаи, когда стоимость работ накручивается, когда проекты подключения домов граждан к газу необоснованно усложняются за счет необязательных дополнительных позиций. Не хочется говорить, но не могу не сказать: навязанных услуг и тому подобное", – констатировал президентОн также поручил не допускать чрезмерного роста цен на газовое оборудование. И дал ряд поручений Федеральной антимонопольной службе, правительству РФ и региональным властям по этим вопросам.Путин подчеркнул, что домов с экологически чистым, надежным источником энергии и тепла в России должно становится больше, отметив, что именно в этом состоит конечная цель и смысл программы социальной газификации.Россия располагает крупнейшими в мире запасами газа и эти запасы должны в первую очередь служить интересам России и ее развитию, заявлял Путин ранее в пятницу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России 11 тысяч семей получили субсидии для газификацииВ Крыму временно приостановили технологические присоединения к газу и свету Газификация сел в Крыму – где работу заканчивают и что планируют
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газ, газификация крыма, газоснабжение, владимир путин (политик), новости
Президент поручил не допускать навязанных услуг при газификации домов

Путин поручил ФАС взять на контроль ситуацию с навязанными услугами при подключении газа

18:12 18.09.2026 (обновлено: 18:23 18.09.2026)
 
© Минтопэнерго КрымаРаботы по газификации
Работы по газификации
© Минтопэнерго Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Федеральная антимонопольная служба и региональные власти должны взять на контроль ситуацию с навязанными услугами при подключении газа гражданам, а кабмин – проконтролировать доступность газового оборудования для российских семей. Об этом заявил президент России Владимир Путин в пятницу в рамках церемонии открытия объектов социальной газификации в режиме видеоконференции.
"Услуги по установке газового оборудования требуют серьезных расходов от семей, которые не пользуются субсидиями. При этом, к сожалению, есть случаи, когда стоимость работ накручивается, когда проекты подключения домов граждан к газу необоснованно усложняются за счет необязательных дополнительных позиций. Не хочется говорить, но не могу не сказать: навязанных услуг и тому подобное", – констатировал президент
Он также поручил не допускать чрезмерного роста цен на газовое оборудование. И дал ряд поручений Федеральной антимонопольной службе, правительству РФ и региональным властям по этим вопросам.
"Я прошу Федеральную антимонопольную службу совместно с "Газпромом" и регионами взять этот вопрос на строгий контроль. А правительство прошу наладить оперативный анализ и мониторинг доступности для граждан газового оборудования и его установки", – сказал глава государства.
Путин подчеркнул, что домов с экологически чистым, надежным источником энергии и тепла в России должно становится больше, отметив, что именно в этом состоит конечная цель и смысл программы социальной газификации.
Россия располагает крупнейшими в мире запасами газа и эти запасы должны в первую очередь служить интересам России и ее развитию, заявлял Путин ранее в пятницу.
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