https://crimea.ria.ru/20260918/putin-nazval-rossiyskie-oruzhie-odnim-iz-samykh-nadezhnykh-v-mire-1159515701.html

Путин назвал российские оружие одним из самых надежных в мире

Путин назвал российские оружие одним из самых надежных в мире - РИА Новости Крым, 18.09.2026

Путин назвал российские оружие одним из самых надежных в мире

В России создаются уникальные вооружения и техника, которые считаются одними из самых эффективных в мире. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе... РИА Новости Крым, 18.09.2026

2026-09-18T18:32

2026-09-18T18:32

2026-09-18T18:32

владимир путин (политик)

новости

оружие

вооруженные силы россии

россия

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/1e/1152102404_31:0:1668:921_1920x0_80_0_0_23e8d647ef07ba7016bf4040caaf6602.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. В России создаются уникальные вооружения и техника, которые считаются одними из самых эффективных в мире. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе вручения государственных наград заслуженным работникам отечественного оборонно-промышленного комплекса (ОПК).Владимир Путин отметил, что отечественный ОПК в полном объеме закрывает все потребности Вооруженных сил и всех силовых ведомств страны.Президент заявил, что современные вызовы требуют движения вперед, поэтому необходимо развивать позитивные тенденции в оборонно-промышленном комплексе страны.Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия развивает свою экономику, укрепляет финансы, совершенствует Вооруженные силы, добивается новых результатов в сфере оборонно-промышленного комплекса и идет вперед.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новости, оружие, вооруженные силы россии, россия