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Путин назвал российские оружие одним из самых надежных в мире - РИА Новости Крым, 18.09.2026
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Путин назвал российские оружие одним из самых надежных в мире
Путин назвал российские оружие одним из самых надежных в мире - РИА Новости Крым, 18.09.2026
Путин назвал российские оружие одним из самых надежных в мире
В России создаются уникальные вооружения и техника, которые считаются одними из самых эффективных в мире. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе... РИА Новости Крым, 18.09.2026
2026-09-18T18:32
2026-09-18T18:32
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. В России создаются уникальные вооружения и техника, которые считаются одними из самых эффективных в мире. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе вручения государственных наград заслуженным работникам отечественного оборонно-промышленного комплекса (ОПК).Владимир Путин отметил, что отечественный ОПК в полном объеме закрывает все потребности Вооруженных сил и всех силовых ведомств страны.Президент заявил, что современные вызовы требуют движения вперед, поэтому необходимо развивать позитивные тенденции в оборонно-промышленном комплексе страны.Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия развивает свою экономику, укрепляет финансы, совершенствует Вооруженные силы, добивается новых результатов в сфере оборонно-промышленного комплекса и идет вперед.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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владимир путин (политик), новости, оружие, вооруженные силы россии, россия
Путин назвал российские оружие одним из самых надежных в мире

Путин назвал российские вооружения и технику одними из самых эффективных в мире

18:32 18.09.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. В России создаются уникальные вооружения и техника, которые считаются одними из самых эффективных в мире. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе вручения государственных наград заслуженным работникам отечественного оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
"Создаются современные и во многом уникальные вооружения и техника, которые по праву считаются не только в нашей стране, но и в мире одними из самых надежных и эффективных", - сказал российский лидер.
Владимир Путин отметил, что отечественный ОПК в полном объеме закрывает все потребности Вооруженных сил и всех силовых ведомств страны.
Президент заявил, что современные вызовы требуют движения вперед, поэтому необходимо развивать позитивные тенденции в оборонно-промышленном комплексе страны.
"Современные вызовы требуют от нас постоянно двигаться вперед. Важно развивать все позитивные тенденции в ОПК, обеспечить его устойчивую работу, создавать новые заделы, укреплять технологический, производственный суверенитет России", - сказал Владимир Путин.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия развивает свою экономику, укрепляет финансы, совершенствует Вооруженные силы, добивается новых результатов в сфере оборонно-промышленного комплекса и идет вперед.
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Владимир Путин (политик)НовостиОружиеВооруженные силы РоссииРоссия
 
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