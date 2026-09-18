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Погибли двое: на жителя Таджикистана завели дело за смертельное ДТП на Кубани - РИА Новости Крым, 18.09.2026
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Погибли двое: на жителя Таджикистана завели дело за смертельное ДТП на Кубани
Погибли двое: на жителя Таджикистана завели дело за смертельное ДТП на Кубани - РИА Новости Крым, 18.09.2026
Погибли двое: на жителя Таджикистана завели дело за смертельное ДТП на Кубани
Житель Таджикистана может получить до 7 лет тюрьмы за смертельное ДТП в Краснодарском крае. Авария произошла в Белореченске. Об этом сообщили в главном... РИА Новости Крым, 18.09.2026
2026-09-18T12:15
2026-09-18T12:15
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происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Житель Таджикистана может получить до 7 лет тюрьмы за смертельное ДТП в Краснодарском крае. Авария произошла в Белореченске. Об этом сообщили в главном управлении МВД России по региону.В результате ДТП на месте погибли 20-летний пассажир легковушки и 45-летний водитель фургона.В отношении водителя Hyundai возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"). Максимальный срок лишения свободы составляет 7 лет.Ранее сообщалось, что в Пермском крае завели уголовное дело по факту смертельного ДТП с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля. В результате аварии один человек погиб, пострадали 22 человека.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму 7-летний мальчик попал под машину по пути в школуНа трассе М-4 "Дон" двое человек погибли в ДТП с автобусомДТП с автобусом в Симферополе и атака ВСУ на Севастополь: главное за день
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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новости, кубань, происшествия, дтп, краснодарский край
Погибли двое: на жителя Таджикистана завели дело за смертельное ДТП на Кубани

Жителя Таджикистана могут посадить на 7 лет за смертельное ДТП в Краснодарском крае

12:15 18.09.2026
 
© Полиция Кубани в МАКСДТП в Белореченске
ДТП в Белореченске
© Полиция Кубани в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Житель Таджикистана может получить до 7 лет тюрьмы за смертельное ДТП в Краснодарском крае. Авария произошла в Белореченске. Об этом сообщили в главном управлении МВД России по региону.
"34-летний житель Таджикистана, управляя автомобилем Hyundai Accent, при повороте налево на регулируемом перекрестке неравнозначных дорог проигнорировал запрещающий сигнал светофора и не предоставил преимущество в движении автомобилю "Газель", – говорится в сообщении.
В результате ДТП на месте погибли 20-летний пассажир легковушки и 45-летний водитель фургона.
В отношении водителя Hyundai возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"). Максимальный срок лишения свободы составляет 7 лет.
Ранее сообщалось, что в Пермском крае завели уголовное дело по факту смертельного ДТП с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля. В результате аварии один человек погиб, пострадали 22 человека.
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