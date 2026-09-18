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По Украине нанесены два массированных и пять групповых ударов
По Украине нанесены два массированных и пять групповых ударов - РИА Новости Крым, 18.09.2026
По Украине нанесены два массированных и пять групповых ударов
В течение недели российские военные нанесли два массированных и пять групповых ударов по целям на территории Украины. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 18.09.2026
2026-09-18T12:22
2026-09-18T12:22
2026-09-18T12:22
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удары по украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен– РИА Новости Крым. В течение недели российские военные нанесли два массированных и пять групповых ударов по целям на территории Украины. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Минобороны России.В результате поражены предприятия военно-промышленного комплекса, металлургической, автомобильной и радиоэлектронной промышленности, логистические и распределительные центры грузов военного назначения.Кроме того, удары нанесены по объектам топливно-энергетической, железнодорожной и автотранспортной инфраструктуры, используемых в интересах ВСУ, цехам производства и места хранения беспилотников, наземных роботизированных комплексов и комплектующих к ним.Также поражены склады боеприпасов, горючего и материальных средств, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, - говорится в сводке.Также сообщается, что Вооруженные силы РФ за неделю поразили 12 сухогрузов, два парома, танкер и буксир, действовавшие в интересах ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России разбила логистический центр с военными грузами и сухогрузУдары по Украине сегодня: разбиты два сухогруза с военным имуществом для ВСУНовости СВО: Киев продолжает терять тысячи боевиков и оружие
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новости сво, вооруженные силы россии, потери всу , удары по украине, министерство обороны рф, новости
По Украине нанесены два массированных и пять групповых ударов
ВС РФ нанесли два массированных и пять групповых ударов по целям на Украине за неделю
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен– РИА Новости Крым. В течение недели российские военные нанесли два массированных и пять групповых ударов по целям на территории Украины. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Минобороны России.
В результате поражены предприятия военно-промышленного комплекса, металлургической, автомобильной и радиоэлектронной промышленности, логистические и распределительные центры грузов военного назначения.
Кроме того, удары нанесены по объектам топливно-энергетической, железнодорожной и автотранспортной инфраструктуры, используемых в интересах ВСУ, цехам производства и места хранения беспилотников, наземных роботизированных комплексов и комплектующих к ним.
Также поражены склады боеприпасов, горючего и материальных средств, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, - говорится в сводке.
Также сообщается
, что Вооруженные силы РФ за неделю поразили 12 сухогрузов, два парома, танкер и буксир, действовавшие в интересах ВСУ.
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