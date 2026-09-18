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Переговоры о мире с Украиной – Путин сделал заявление
Переговоры о мире с Украиной – Путин сделал заявление - РИА Новости Крым, 18.09.2026
Переговоры о мире с Украиной – Путин сделал заявление
Киевский режим открыто пытается помешать проведению выборов в Госдуму в России, убивает мирных россиян, но при этом заявляет о якобы готовности к переговорам с... РИА Новости Крым, 18.09.2026
2026-09-18T22:10
2026-09-18T22:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Киевский режим открыто пытается помешать проведению выборов в Госдуму в России, убивает мирных россиян, но при этом заявляет о якобы готовности к переговорам с Москвой. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин в пятницу, 18 сентября, в ходе заседания Военно-промышленной комиссии.Он отметил, что режим на Украине насквозь коррумпирован и не может защищать демократию, поэтому ему выгодно оставаться при власти и вести военные действия.Он также подчеркнул, что украинские власти одновременно заявляют о якобы готовности к мирным переговорам, но при этом продолжают совершать военные преступления.15 сентября в селе Октябрьское Запорожской области в результате налета БПЛА погибла председатель участковой избирательной комиссии (УИК) № 394 Елена Астанина. Женщина работала в избирательной системе с 2022 года, участвовала в организации референдума о вхождении ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Возбуждено уголовное дело о террористическом акте.17 сентября в Запорожской области при атаке дрона ВСУ на жилой дом ранена председатель участковой избирательной комиссии (УИК) в Запорожской области и ее семья. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), россия, украина, выборы, выборы-2026, политика, новости
Переговоры о мире с Украиной – Путин сделал заявление
Переговоры о мире с Украиной – Путин сделал заявление
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Киевский режим открыто пытается помешать проведению выборов в Госдуму в России, убивает мирных россиян, но при этом заявляет о якобы готовности к переговорам с Москвой. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин в пятницу, 18 сентября, в ходе заседания Военно-промышленной комиссии.
Он отметил, что режим на Украине насквозь коррумпирован и не может защищать демократию, поэтому ему выгодно оставаться при власти и вести военные действия.
"Украинская верхушка не спешит проводить выборы, как известно, но и нам пытается помешать... Власть узурпирована "кучкой казнокрадов", коррупционеров, которым нужна война для того, чтобы оставаться у власти без выборов", - подчеркнул Путин.
Он также подчеркнул, что украинские власти одновременно заявляют о якобы готовности к мирным переговорам, но при этом продолжают совершать военные преступления.
"Представители киевского режима, верхушки в Киеве, говорят о мире, предлагают возобновить якобы переговоры, но а сами совершают преступления подобного рода, делают все для того, чтобы никого мира не было и никаких переговоров не было", - сказал российский лидер в ходе заседания Военно-промышленной комиссии.
15 сентября в селе Октябрьское Запорожской области в результате налета БПЛА погибла
председатель участковой избирательной комиссии (УИК) № 394 Елена Астанина. Женщина работала в избирательной системе с 2022 года, участвовала в организации референдума о вхождении ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Возбуждено уголовное дело о террористическом акте
.
17 сентября в Запорожской области при атаке дрона ВСУ на жилой дом ранена председатель
участковой избирательной комиссии (УИК) в Запорожской области и ее семья. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
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