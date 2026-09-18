Рейтинг@Mail.ru
Отбой воздушной тревоги звучит в Севастополе - РИА Новости Крым, 18.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260918/otboy-vozdushnoy-trevogi-zvuchit-v-sevastopole-1159502258.html
Отбой воздушной тревоги звучит в Севастополе
Отбой воздушной тревоги звучит в Севастополе - РИА Новости Крым, 18.09.2026
Отбой воздушной тревоги звучит в Севастополе
В Севастополе снята угроза атаки беспилотников - воздушную тревогу отменили и выключили сирены. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 18.09.2026
2026-09-18T13:26
2026-09-18T13:28
воздушная тревога в севастополе
новости севастополя
севастополь
срочные новости крыма
атаки всу
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/10/1157695488_0:253:1754:1240_1920x0_80_0_0_61515977bdcb9ff7f5af2ef89870d9de.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе снята угроза атаки беспилотников - воздушную тревогу отменили и выключили сирены. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.Сирены включили в 12.47.В Крыму с мая 2026 года Главное управление МЧС по РК рассылает СМС-предупреждение о беспилотной и ракетной опасности в регионе.Также в Крыму и Севастополе регулярно проводят учения военных для обеспечения безопасности. О них руководители городов и власти Крыма стараются сообщать заблаговременно. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/10/1157695488_0:0:1653:1240_1920x0_80_0_0_3452c6756a9d6ad6ad9cc93421a597ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
воздушная тревога в севастополе, новости севастополя, севастополь, срочные новости крыма, атаки всу, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя
Отбой воздушной тревоги звучит в Севастополе

Отбой воздушной тревоги звучит в Севастополе

13:26 18.09.2026 (обновлено: 13:28 18.09.2026)
 
© РИА Новости КрымОтбой воздушной тревоги
Отбой воздушной тревоги - РИА Новости, 1920, 18.09.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе снята угроза атаки беспилотников - воздушную тревогу отменили и выключили сирены. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.
Сирены включили в 12.47.
"Отбой воздушной тревоги", – написал Развожаев в своем канале на платформе МАКС.
В Крыму с мая 2026 года Главное управление МЧС по РК рассылает СМС-предупреждение о беспилотной и ракетной опасности в регионе.
Также в Крыму и Севастополе регулярно проводят учения военных для обеспечения безопасности. О них руководители городов и власти Крыма стараются сообщать заблаговременно. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Воздушная тревога в СевастополеНовости СевастополяСевастопольСрочные новости КрымаАтаки ВСУАтаки ВСУ на КрымБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:38В Крыму 8-летний ребенок сломал ногу в игровой комнате - предпринимателя ждет суд
15:31"Белый цветок" помогает около 200 паллиативным детям в Крыму
15:15Крым перевыполнил план по благоустройству территорий
15:03В Феодосии будут стрелять – власти просят людей не паниковать
14:54Путин проголосовал на выборах в Госдуму
14:41Акции и ярмарки в рамках "Белого цветка" в Крыму продлятся до октября
14:30Цены в Крыму: что подешевело и подорожало в августе
14:20Россия и Китай направили Японии ноту протеста
14:08В Россию на выборы приехало рекордное количество международных наблюдателей
14:00"Цифровая среда" станет доступна 30 тысячам студентов на Дальнем Востоке
13:45МИД России заявил протест Британии из-за поставок оружия Киеву
13:32Крым голосует: как проходит первый день выборов на полуострове
13:26Отбой воздушной тревоги звучит в Севастополе
13:09Обстановка на Крымском мосту: очередь выросла в три раза за два часа
12:49В Севастополе звучит воздушная тревога
12:45В Минобороны озвучили страшные потери Киева за неделю
12:36На Кубани украинские дроны атаковали избирательный участок
12:31В Новороссийске столкнулись две маршрутки – есть пострадавшие
12:22По Украине нанесены два массированных и пять групповых ударов
12:15Погибли двое: на жителя Таджикистана завели дело за смертельное ДТП на Кубани
Лента новостейМолния