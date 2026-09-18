https://crimea.ria.ru/20260918/ot-kamchatki-do-novykh-regionov---kak-idut-vybory-v-rossii-1159477022.html

От Камчатки до новых регионов - как идут выборы в России

От Камчатки до новых регионов - как идут выборы в России - РИА Новости Крым, 18.09.2026

От Камчатки до новых регионов - как идут выборы в России

С 18 по 20 сентября в стране проводятся парламентские и другие, совмещенные с ними выборы. По итогам голосования распределят 20 700 депутатских мандатов и... РИА Новости Крым, 18.09.2026

2026-09-18T07:26

2026-09-18T07:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. С 18 по 20 сентября в стране проводятся парламентские и другие, совмещенные с ними выборы. По итогам голосования распределят 20 700 депутатских мандатов и руководящих должностей. Среди наблюдателей — представители 12 международных организаций из СНГ, ОДКБ и БРИКС.Избирательные участки открываются в 8.00 по местному времени, к выборам присоединяется все больше регионов. В столице голосование еще не началось, а на Камчатке явка уже подбирается к 20%.Молодожены Аделина и Алексей Акинины пришли на избирательный участок №15 в Петропавловске-Камчатском сразу после регистрации брака 18 сентября, сообщили РИА Новости в избирательной комиссии Камчатского края."Сразу после ЗАГСа камчатские молодожены пришли проголосовать на избирательный участок", - сказали в избиркоме.Для супругов этот день стал особенным не только из-за начала семейной жизни. В день одного из самых важных событий для своей семьи они решили воспользоваться конституционным правом и принять участие в выборах депутатов Госдумы и краевого заксобрания.Член Национального Конгресса Республики Гватемала Виктор Уго Сифуэнтес Дельгадо, присутствующий в качестве международного наблюдателя на выборах в Государственную думу РФ в Кузбассе, отметил, что на голосовании царит праздничная обстановка."Мы приехали сюда для участия на выборах в Думу. Мы как бы вместе с российским народом участвуем в этом мероприятии торжественном. Здесь очень праздничная обстановка, все в хорошем настроении. Я вижу, что народ рад этому, с удовольствием принимает в этом участие, с энтузиазмом, и они готовы к новым свершениям и верят в будущее России", - сказал журналистам гватемальский наблюдатель, посетивший открытие избирательного участка №341 в Кемерово.В Омской области одновременно выбирают депутатов Государственной думы и новый состав Законодательного собрания региона. Губернатор региона Виталий Хоценко посетил избирательный участок вместе с супругой."Дорогие омичи! Прошу каждого обязательно прийти на участки и реализовать свое избирательное право. Будущее нашей страны зависит от каждого из нас!" - призвал он.Избирательные участки для трехдневного голосования на выборах в Государственную думу в 8.00 (7.00 мск) открылись в Удмуртии, а также в Астраханской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях.Уже голосуют в Хакасии, Красноярском и Алтайском краях, Новосибирской, Томской и Кемеровской областях, а также республиках Алтай и Тува.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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выборы, выборы-2026, россия, общество, политика, новости