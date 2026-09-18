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От Камчатки до новых регионов - как идут выборы в России
От Камчатки до новых регионов - как идут выборы в России - РИА Новости Крым, 18.09.2026
От Камчатки до новых регионов - как идут выборы в России
С 18 по 20 сентября в стране проводятся парламентские и другие, совмещенные с ними выборы. По итогам голосования распределят 20 700 депутатских мандатов и... РИА Новости Крым, 18.09.2026
2026-09-18T07:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. С 18 по 20 сентября в стране проводятся парламентские и другие, совмещенные с ними выборы. По итогам голосования распределят 20 700 депутатских мандатов и руководящих должностей. Среди наблюдателей — представители 12 международных организаций из СНГ, ОДКБ и БРИКС.Избирательные участки открываются в 8.00 по местному времени, к выборам присоединяется все больше регионов. В столице голосование еще не началось, а на Камчатке явка уже подбирается к 20%.Молодожены Аделина и Алексей Акинины пришли на избирательный участок №15 в Петропавловске-Камчатском сразу после регистрации брака 18 сентября, сообщили РИА Новости в избирательной комиссии Камчатского края."Сразу после ЗАГСа камчатские молодожены пришли проголосовать на избирательный участок", - сказали в избиркоме.Для супругов этот день стал особенным не только из-за начала семейной жизни. В день одного из самых важных событий для своей семьи они решили воспользоваться конституционным правом и принять участие в выборах депутатов Госдумы и краевого заксобрания.Член Национального Конгресса Республики Гватемала Виктор Уго Сифуэнтес Дельгадо, присутствующий в качестве международного наблюдателя на выборах в Государственную думу РФ в Кузбассе, отметил, что на голосовании царит праздничная обстановка."Мы приехали сюда для участия на выборах в Думу. Мы как бы вместе с российским народом участвуем в этом мероприятии торжественном. Здесь очень праздничная обстановка, все в хорошем настроении. Я вижу, что народ рад этому, с удовольствием принимает в этом участие, с энтузиазмом, и они готовы к новым свершениям и верят в будущее России", - сказал журналистам гватемальский наблюдатель, посетивший открытие избирательного участка №341 в Кемерово.В Омской области одновременно выбирают депутатов Государственной думы и новый состав Законодательного собрания региона. Губернатор региона Виталий Хоценко посетил избирательный участок вместе с супругой."Дорогие омичи! Прошу каждого обязательно прийти на участки и реализовать свое избирательное право. Будущее нашей страны зависит от каждого из нас!" - призвал он.Избирательные участки для трехдневного голосования на выборах в Государственную думу в 8.00 (7.00 мск) открылись в Удмуртии, а также в Астраханской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях.Уже голосуют в Хакасии, Красноярском и Алтайском краях, Новосибирской, Томской и Кемеровской областях, а также республиках Алтай и Тува.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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выборы, выборы-2026, россия, общество, политика, новости
От Камчатки до новых регионов - как идут выборы в России
Выборы в России начались - как проходит голосование в регионах
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. С 18 по 20 сентября в стране проводятся парламентские и другие, совмещенные с ними выборы. По итогам голосования распределят 20 700 депутатских мандатов и руководящих должностей. Среди наблюдателей — представители 12 международных организаций из СНГ, ОДКБ и БРИКС.
Избирательные участки открываются в 8.00 по местному времени, к выборам присоединяется все больше регионов. В столице голосование еще не началось, а на Камчатке явка уже подбирается к 20%.
"Активность избирателей Камчатского края на выборах, назначенных на единый день голосования 20 сентября 2026 года, по состоянию на 15.00 по местному времени (6.00 мск) 18 сентября составила 19,29%", - пишет РИА Новости со ссылкой на избирательную комиссию Камчатского края.
Молодожены Аделина и Алексей Акинины пришли на избирательный участок №15 в Петропавловске-Камчатском сразу после регистрации брака 18 сентября, сообщили РИА Новости в избирательной комиссии Камчатского края.
"Сразу после ЗАГСа камчатские молодожены пришли проголосовать на избирательный участок", - сказали в избиркоме.
Для супругов этот день стал особенным не только из-за начала семейной жизни. В день одного из самых важных событий для своей семьи они решили воспользоваться конституционным правом и принять участие в выборах депутатов Госдумы и краевого заксобрания.
Член Национального Конгресса Республики Гватемала Виктор Уго Сифуэнтес Дельгадо, присутствующий в качестве международного наблюдателя на выборах в Государственную думу РФ в Кузбассе, отметил, что на голосовании царит праздничная обстановка.
"Мы приехали сюда для участия на выборах в Думу. Мы как бы вместе с российским народом участвуем в этом мероприятии торжественном. Здесь очень праздничная обстановка, все в хорошем настроении. Я вижу, что народ рад этому, с удовольствием принимает в этом участие, с энтузиазмом, и они готовы к новым свершениям и верят в будущее России", - сказал журналистам гватемальский наблюдатель, посетивший открытие избирательного участка №341 в Кемерово.
В Омской области одновременно выбирают депутатов Государственной думы и новый состав Законодательного собрания региона. Губернатор региона Виталий Хоценко посетил избирательный участок вместе с супругой.
"Дорогие омичи! Прошу каждого обязательно прийти на участки и реализовать свое избирательное право. Будущее нашей страны зависит от каждого из нас!" - призвал он.
Избирательные участки для трехдневного голосования на выборах в Государственную думу в 8.00 (7.00 мск) открылись в Удмуртии, а также в Астраханской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях.
Уже голосуют в Хакасии, Красноярском и Алтайском краях, Новосибирской, Томской и Кемеровской областях, а также республиках Алтай и Тува.
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