https://crimea.ria.ru/20260918/oni-prorvut-blokadu-finn-o-mezhdunarodnom-festivale-molodezhi-v-rf-1159513920.html

"Они прорвут блокаду": финн о Международном фестивале молодежи в РФ

"Они прорвут блокаду": финн о Международном фестивале молодежи в РФ - РИА Новости Крым, 18.09.2026

"Они прорвут блокаду": финн о Международном фестивале молодежи в РФ

Значимость состоявшегося в России, в Екатеринбурге, Международного фестиваля молодежи в нынешних условиях невозможно переоценить. Его участники из зарубежья –... РИА Новости Крым, 18.09.2026

2026-09-18T22:23

2026-09-18T22:23

2026-09-18T22:13

кости хейсканен

финляндия

партия "единая россия"

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политика

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Значимость состоявшегося в России, в Екатеринбурге, Международного фестиваля молодежи в нынешних условиях невозможно переоценить. Его участники из зарубежья – это молодые послы, которые прорвут информационную блокаду и покажут, какая она, настоящая Россия, и как в действительности развивается. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал финский военкор, журналист и общественник Кости Хейсканен.По словам Хейсканена, Запад предал Россию, с которой вместе боролся с фашизмом, который теперь вновь проснулся, а бороться организуются с россиянами."А в блокаде Ленинграда-то участвовали и финны, и многие другие европейские государства. И Сталин мог вообще Финляндию уничтожить. А некоторые финны идут воевать за Украину, орут лозунги, которые даже не понимают, что вот Бандера, вот слава... А сколько было уничтожено и поляков (фашистами и бандеровцами – ред.)? И они все это забыли, фашизм проснулся в Европе. И почему-то ненависть ко всему русскому. Просто поражает, что Запад предал Россию", – сказал Хейсканен.Но день, когда "на Западе люди проснутся от этого маразма", непременно наступит, уверен он.Он отметил, что "в Москве сидят много аккредитованных западных корреспондентов", которые, как они сами заявляют, представляют честные западные СМИ, но никто из них честно не рассказывает о России, о Крыме и Донбассе.А те немногие иностранные журналисты и блогеры, которые приезжают сюда, тут же записываются в число "агентов Кремля" или вымышленных персонажей, как случилось с ним самим, сказал Хейсканен."Про меня говорят, что я и журналистом не был, и не финн. А я был с 2004 по 2012 год в президентском пуле Тарьи Халонен. Меня все депутаты, все министры знали, и я нынешнего президента Финляндии Александра Стубба знал, когда он еще был молодым человеком. Теперь из Крыма я к нему обратился, что вот, Александр, посмотри, как люди живут. И как бы в шутку сказал: "Приезжай поесть фруктов и вкусных пирожных, чтобы, может быть, у тебя русофобская маска спала... Но, кстати, Стубб переводится "пень" со шведского языка, поэтому здесь есть такой интересный момент", – поделился Хейсканен.Зато вот такие мероприятия, как Международный молодежный фестиваль, который прошел в России в сентябре, обращен в будущее, причем именно в светлое, где есть место здоровым отношениям россиян и европейцев, считает Хейсканен.Ранее политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов высказал мнение, что Международный фестиваль молодежи, проходивший в РФ в с 11 по 17 сентября в 2026 году, несмотря на все трудности и вызовы, стал мощным сигналом миру о настоящей России – той, куда съезжаются тысячи людей из всех макрорегионов мира.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамплин в будущее: как молодежь может одолеть санкционные барьеры Финляндия снова наступила на грабли фашизма – финский журналист "Выкопали могилу": финскому военкору угрожают из-за поездки в Крым

https://crimea.ria.ru/20260910/stubbu-ne-khvatit-smelosti-priznat-rossiyskiy-status-kryma---finskiy-voenkor--1159249259.html

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кости хейсканен, финляндия, партия "единая россия", европа, общество, политика, мнения