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Обстановка на Крымском мосту: очередь выросла в три раза за два часа

Обстановка на Крымском мосту: очередь выросла в три раза за два часа - РИА Новости Крым, 18.09.2026

Обстановка на Крымском мосту: очередь выросла в три раза за два часа

Очередь у Крымского моста продолжает расти со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном объекте. РИА Новости Крым, 18.09.2026

2026-09-18T13:09

2026-09-18T13:09

2026-09-18T13:13

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крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Очередь у Крымского моста продолжает расти со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном объекте.По состоянию на 11:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находилось 40 автомобилей, ранее сообщали на объекте.В течение минувшей ночи очередей не было, утром также сохранялся свободный проезд с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив.С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов увеличено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крымском мосту вводят новые правила провоза топливаВласти хотят уменьшить время досмотра на Крымском мостуНа Крымском мосту усилили меры безопасности – Аксенов

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крым

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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