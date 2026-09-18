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Обстановка на Крымском мосту: очередь выросла в три раза за два часа - РИА Новости Крым, 18.09.2026
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Обстановка на Крымском мосту: очередь выросла в три раза за два часа
Обстановка на Крымском мосту: очередь выросла в три раза за два часа - РИА Новости Крым, 18.09.2026
Обстановка на Крымском мосту: очередь выросла в три раза за два часа
Очередь у Крымского моста продолжает расти со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном объекте. РИА Новости Крым, 18.09.2026
2026-09-18T13:09
2026-09-18T13:13
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керченский пролив
керчь
тамань
крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Очередь у Крымского моста продолжает расти со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном объекте.По состоянию на 11:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находилось 40 автомобилей, ранее сообщали на объекте.В течение минувшей ночи очередей не было, утром также сохранялся свободный проезд с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив.С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов увеличено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крымском мосту вводят новые правила провоза топливаВласти хотят уменьшить время досмотра на Крымском мостуНа Крымском мосту усилили меры безопасности – Аксенов
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крымский мост, очереди на крымском мосту, керченский пролив, керчь, тамань, крым, новости крыма
Обстановка на Крымском мосту: очередь выросла в три раза за два часа

На Крымском мосту в очередь со стороны Керчи стоят 120 автомобилей

13:09 18.09.2026 (обновлено: 13:13 18.09.2026)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 18.09.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Очередь у Крымского моста продолжает расти со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном объекте.
"Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 120 транспортных средств", - говорится в сообщении по состоянию на 13 часов.
По состоянию на 11:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находилось 40 автомобилей, ранее сообщали на объекте.
В течение минувшей ночи очередей не было, утром также сохранялся свободный проезд с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив.
С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.
С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов увеличено.
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