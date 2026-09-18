Рейтинг@Mail.ru
Оборонительную башню в Севастополе закрывают на ремонт - что планируют сделать - РИА Новости Крым, 18.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260918/oboronitelnuyu-bashnyu-v-sevastopole-zakryvayut-na-remont---chto-planiruyut-sdelat-1159509188.html
Оборонительную башню в Севастополе закрывают на ремонт - что планируют сделать
Оборонительную башню в Севастополе закрывают на ремонт - что планируют сделать - РИА Новости Крым, 18.09.2026
Оборонительную башню в Севастополе закрывают на ремонт - что планируют сделать
Ремонт оборонительной башни Корниловского бастиона, расположенной на территории мемориального комплекса "Малахов курган" в Севастополе, займет полтора-два года. РИА Новости Крым, 18.09.2026
2026-09-18T17:54
2026-09-18T17:54
севастополь
новости севастополя
история
реставрация
малахов курган в севастополе
культурное наследие
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/12/1159509454_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_97cd58591cb7f140c2144994d198d8e8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Ремонт оборонительной башни Корниловского бастиона, расположенной на территории мемориального комплекса "Малахов курган" в Севастополе, займет полтора-два года. Об этом сообщил начальник отдела капитального ремонта и реставрации Музея Обороны Севастополя Вячеслав Чеботько.С 1 октября 2026 года по результатам обследования технического состояния объекта культурного наследия Оборонительная башня будет закрыта для посещения. В дальнейшем эксплуатация здания из-за его технического состояния становится небезопасной для посетителей. Отмечалось, что после ливней увеличилось количество протечек кровли, появились новые места протечек стен.Вначале музей должен получить финансирование от учредителя - Министерства культуры РФ. Сейчас направлен запрос на выделение финансирования разработки проектной документации. Затем, после экспертизы сметной документации и ее подтверждения, будет запрашиваться финансирование на выполнение самих реставрационных работ.По его словам, предыдущий ремонт проводили в 2018 году. В 2016 году была разработана проектная документация. В нее входило, в том числе, усиление фундамента и гидроизоляция здания. Однако эти работы так и не выполнили."Контракт на эти работы был заключен между подрядчиком и московским учреждением "Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации". Была сделана только реставрация фасадов внутренних интерьеров, инженерные сети, крыша в том числе", - рассказал Чеботько.Сейчас гидроизоляция фундамента будет включена в работы при участии экспертов от музея. Необходимость этих работ подтвердила экспертиза, проведенная самим музеем.Вместе с тем, по словам начальника отдела капитального ремонта и реставрации, причиной протечки крыши, вероятно является комплексное воздействие, а не один фактор.Он добавил, что сотрудники приняли необходимые меры для сохранности музейных предметов. Экспонаты планируется вывозить в фондовое хранилище музея на Историческом бульваре.Ориентировочно все работы займут полтора-два года. Находиться сейчас в самом здании не опасно. Башня была закрыта для посещения для минимизации рисков обрушения, резюмировал Чеботько.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе готовят к показу фрагмент полотна Рубо "Черниговцы"Восстановление панорамы Севастополя после удара ВСУ займет минимум пять летИсторический бульвар Севастополя преобразится
севастополь
малахов курган в севастополе
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/12/1159509454_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_bddde0a5161c35cb114db54eb4a7affb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, новости севастополя, история, реставрация, малахов курган в севастополе, культурное наследие
Оборонительную башню в Севастополе закрывают на ремонт - что планируют сделать

Ремонтные работы Оборонительной башни в Севастополе займут до двух лет

17:54 18.09.2026
 
© Пресс-служба Музея обороны СевастополяОборонительная башня на Малаховом кургане в Севастополе
Оборонительная башня на Малаховом кургане в Севастополе
© Пресс-служба Музея обороны Севастополя
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Ремонт оборонительной башни Корниловского бастиона, расположенной на территории мемориального комплекса "Малахов курган" в Севастополе, займет полтора-два года. Об этом сообщил начальник отдела капитального ремонта и реставрации Музея Обороны Севастополя Вячеслав Чеботько.
С 1 октября 2026 года по результатам обследования технического состояния объекта культурного наследия Оборонительная башня будет закрыта для посещения. В дальнейшем эксплуатация здания из-за его технического состояния становится небезопасной для посетителей. Отмечалось, что после ливней увеличилось количество протечек кровли, появились новые места протечек стен.
Вначале музей должен получить финансирование от учредителя - Министерства культуры РФ. Сейчас направлен запрос на выделение финансирования разработки проектной документации. Затем, после экспертизы сметной документации и ее подтверждения, будет запрашиваться финансирование на выполнение самих реставрационных работ.

"Планируется комплексная реставрация оборонительной башни, которая будет включать в себя гидроизоляцию фундаментов и усиление несущих конструкций, а также реставрацию фасадов, стен, ремонт кровли, внутренней отделки и замену или ремонт инженерных сетей внутри здания", - пояснил Вячеслав Чеботько.

По его словам, предыдущий ремонт проводили в 2018 году. В 2016 году была разработана проектная документация. В нее входило, в том числе, усиление фундамента и гидроизоляция здания. Однако эти работы так и не выполнили.
© Пресс-служба Музея обороны СевастополяОборонительная башня на Малаховом кургане в Севастополе
Оборонительная башня на Малаховом кургане в Севастополе
© Пресс-служба Музея обороны Севастополя
Оборонительная башня на Малаховом кургане в Севастополе
"Контракт на эти работы был заключен между подрядчиком и московским учреждением "Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации". Была сделана только реставрация фасадов внутренних интерьеров, инженерные сети, крыша в том числе", - рассказал Чеботько.
Сейчас гидроизоляция фундамента будет включена в работы при участии экспертов от музея. Необходимость этих работ подтвердила экспертиза, проведенная самим музеем.
© Пресс-служба Музея обороны СевастополяОборонительная башня на Малаховом кургане в Севастополе
Оборонительная башня на Малаховом кургане в Севастополе
© Пресс-служба Музея обороны Севастополя
Оборонительная башня на Малаховом кургане в Севастополе
Вместе с тем, по словам начальника отдела капитального ремонта и реставрации, причиной протечки крыши, вероятно является комплексное воздействие, а не один фактор.
Он добавил, что сотрудники приняли необходимые меры для сохранности музейных предметов. Экспонаты планируется вывозить в фондовое хранилище музея на Историческом бульваре.
Ориентировочно все работы займут полтора-два года. Находиться сейчас в самом здании не опасно. Башня была закрыта для посещения для минимизации рисков обрушения, резюмировал Чеботько.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе готовят к показу фрагмент полотна Рубо "Черниговцы"
Восстановление панорамы Севастополя после удара ВСУ займет минимум пять лет
Исторический бульвар Севастополя преобразится
 
СевастопольНовости СевастополяИсторияРеставрацияМалахов курган в СевастополеКультурное наследие
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:00В Крыму и Севастополе завершился первый день голосования на выборах
19:48Заключительный аккорд бархатного сезона: прогноз погоды на выходные в Крыму
19:37Больше половины участков в Севастополе не работали во время воздушной тревоги
19:28В России сельские Дома культуры подключат к газу
19:12"Космический дефицит": Зеленский признал неутешительную правду
19:02В Севастополе снова будут включать уличное освещение
19:00На газовые субсидии льготникам планируют направить 1,2 млрд рублей
18:49Инвестор вложил 40 миллионов: в Никите открыли обновленную набережную
18:41На Украине разбиты суда с оружием и горючим для ВСУ
18:38Скрытая мобилизация 300 тысяч человек в России - в Кремле опровергли слухи
18:32Путин назвал российские оружие одним из самых надежных в мире
18:21Когда в Панораме Севастополя начнут восстановительные работы и что сделают
18:12Президент поручил не допускать навязанных услуг при газификации домов
18:10150-летие со дня рождения Луки Крымского широко отметят в России и за рубежом
18:05Режиссера Андрея Звягинцева* и ряд других лиц внесли в реестр иноагентов
17:54Оборонительную башню в Севастополе закрывают на ремонт - что планируют сделать
17:40Россия ответила на новый пакет санкций Евросоюза
17:33Крупнейшие в мире запасы: Путин сделал заявления о газификации в РФ
17:26В Крыму продлили ограничения на движение поездов "Таврия"
17:17"Люди не должны чувствовать себя как на острове": Путин поручил повысить надежность перелетов
Лента новостейМолния