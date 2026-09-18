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Оборонительную башню в Севастополе закрывают на ремонт - что планируют сделать
Оборонительную башню в Севастополе закрывают на ремонт - что планируют сделать - РИА Новости Крым, 18.09.2026
Оборонительную башню в Севастополе закрывают на ремонт - что планируют сделать
Ремонт оборонительной башни Корниловского бастиона, расположенной на территории мемориального комплекса "Малахов курган" в Севастополе, займет полтора-два года. РИА Новости Крым, 18.09.2026
2026-09-18T17:54
2026-09-18T17:54
2026-09-18T17:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Ремонт оборонительной башни Корниловского бастиона, расположенной на территории мемориального комплекса "Малахов курган" в Севастополе, займет полтора-два года. Об этом сообщил начальник отдела капитального ремонта и реставрации Музея Обороны Севастополя Вячеслав Чеботько.С 1 октября 2026 года по результатам обследования технического состояния объекта культурного наследия Оборонительная башня будет закрыта для посещения. В дальнейшем эксплуатация здания из-за его технического состояния становится небезопасной для посетителей. Отмечалось, что после ливней увеличилось количество протечек кровли, появились новые места протечек стен.Вначале музей должен получить финансирование от учредителя - Министерства культуры РФ. Сейчас направлен запрос на выделение финансирования разработки проектной документации. Затем, после экспертизы сметной документации и ее подтверждения, будет запрашиваться финансирование на выполнение самих реставрационных работ.По его словам, предыдущий ремонт проводили в 2018 году. В 2016 году была разработана проектная документация. В нее входило, в том числе, усиление фундамента и гидроизоляция здания. Однако эти работы так и не выполнили."Контракт на эти работы был заключен между подрядчиком и московским учреждением "Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации". Была сделана только реставрация фасадов внутренних интерьеров, инженерные сети, крыша в том числе", - рассказал Чеботько.Сейчас гидроизоляция фундамента будет включена в работы при участии экспертов от музея. Необходимость этих работ подтвердила экспертиза, проведенная самим музеем.Вместе с тем, по словам начальника отдела капитального ремонта и реставрации, причиной протечки крыши, вероятно является комплексное воздействие, а не один фактор.Он добавил, что сотрудники приняли необходимые меры для сохранности музейных предметов. Экспонаты планируется вывозить в фондовое хранилище музея на Историческом бульваре.Ориентировочно все работы займут полтора-два года. Находиться сейчас в самом здании не опасно. Башня была закрыта для посещения для минимизации рисков обрушения, резюмировал Чеботько.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе готовят к показу фрагмент полотна Рубо "Черниговцы"Восстановление панорамы Севастополя после удара ВСУ займет минимум пять летИсторический бульвар Севастополя преобразится
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севастополь, новости севастополя, история, реставрация, малахов курган в севастополе, культурное наследие
Оборонительную башню в Севастополе закрывают на ремонт - что планируют сделать
Ремонтные работы Оборонительной башни в Севастополе займут до двух лет
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Ремонт оборонительной башни Корниловского бастиона, расположенной на территории мемориального комплекса "Малахов курган" в Севастополе, займет полтора-два года. Об этом сообщил начальник отдела капитального ремонта и реставрации Музея Обороны Севастополя Вячеслав Чеботько.
С 1 октября 2026 года по результатам обследования технического состояния объекта культурного наследия Оборонительная башня будет закрыта для посещения. В дальнейшем эксплуатация здания из-за его технического состояния становится небезопасной для посетителей. Отмечалось, что после ливней увеличилось количество протечек кровли, появились новые места протечек стен.
Вначале музей должен получить финансирование от учредителя - Министерства культуры РФ. Сейчас направлен запрос на выделение финансирования разработки проектной документации. Затем, после экспертизы сметной документации и ее подтверждения, будет запрашиваться финансирование на выполнение самих реставрационных работ.
"Планируется комплексная реставрация оборонительной башни, которая будет включать в себя гидроизоляцию фундаментов и усиление несущих конструкций, а также реставрацию фасадов, стен, ремонт кровли, внутренней отделки и замену или ремонт инженерных сетей внутри здания", - пояснил Вячеслав Чеботько.
По его словам, предыдущий ремонт проводили в 2018 году. В 2016 году была разработана проектная документация. В нее входило, в том числе, усиление фундамента и гидроизоляция здания. Однако эти работы так и не выполнили.
"Контракт на эти работы был заключен между подрядчиком и московским учреждением "Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации". Была сделана только реставрация фасадов внутренних интерьеров, инженерные сети, крыша в том числе", - рассказал Чеботько.
Сейчас гидроизоляция фундамента будет включена в работы при участии экспертов от музея. Необходимость этих работ подтвердила экспертиза, проведенная самим музеем.
Вместе с тем, по словам начальника отдела капитального ремонта и реставрации, причиной протечки крыши, вероятно является комплексное воздействие, а не один фактор.
Он добавил, что сотрудники приняли необходимые меры для сохранности музейных предметов. Экспонаты планируется вывозить в фондовое хранилище музея на Историческом бульваре.
Ориентировочно все работы займут полтора-два года. Находиться сейчас в самом здании не опасно. Башня была закрыта для посещения для минимизации рисков обрушения, резюмировал Чеботько.
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