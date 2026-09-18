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Новости Крыма и Севастополя – что произошло в ночь на 18 сентября
Новости Крыма и Севастополя – что произошло в ночь на 18 сентября - РИА Новости Крым, 18.09.2026
Новости Крыма и Севастополя – что произошло в ночь на 18 сентября
В Крыму в ночь на пятницу, 18 сентября, объявили беспилотную опасность – она сохраняется, в Севастополе сигнал воздушной тревоги включали с 00.14 до 01.20... РИА Новости Крым, 18.09.2026
2026-09-18T06:33
2026-09-18T06:33
2026-09-18T06:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В Крыму в ночь на пятницу, 18 сентября, объявили беспилотную опасность – она сохраняется, в Севастополе сигнал воздушной тревоги включали с 00.14 до 01.20. Крымский мост работает штатно.По сообщению канала оперативного информирования ГУ МЧС по РК*, ночью атак на республику не было, хотя беспилотная опастность сохраняется.Крымский мост работает штатно – очередей перед досмотровыми пунктами в течение ночи не было, утром также сохраняется свободный проезд с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив.* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Новости Крыма и Севастополя – что произошло в ночь на 18 сентября
Новости Крыма и Севастополя – что произошло в ночь на 18 сентября