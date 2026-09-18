https://crimea.ria.ru/20260918/novosti-kryma-i-sevastopolya--chto-proizoshlo-v-noch-na-18-sentyabrya-1159476056.html

Новости Крыма и Севастополя – что произошло в ночь на 18 сентября

Новости Крыма и Севастополя – что произошло в ночь на 18 сентября - РИА Новости Крым, 18.09.2026

Новости Крыма и Севастополя – что произошло в ночь на 18 сентября

В Крыму в ночь на пятницу, 18 сентября, объявили беспилотную опасность – она сохраняется, в Севастополе сигнал воздушной тревоги включали с 00.14 до 01.20... РИА Новости Крым, 18.09.2026

2026-09-18T06:33

2026-09-18T06:33

2026-09-18T06:33

крым

новости крыма

севастополь

новости севастополя

безопасность республики крым и севастополя

михаил развожаев

гу мчс рф по республике крым

крымский мост

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/99606/49/996064992_0:143:3135:1906_1920x0_80_0_0_1c8f7bb14e36de96fad9ae11385bedf3.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В Крыму в ночь на пятницу, 18 сентября, объявили беспилотную опасность – она сохраняется, в Севастополе сигнал воздушной тревоги включали с 00.14 до 01.20. Крымский мост работает штатно.По сообщению канала оперативного информирования ГУ МЧС по РК*, ночью атак на республику не было, хотя беспилотная опастность сохраняется.Крымский мост работает штатно – очередей перед досмотровыми пунктами в течение ночи не было, утром также сохраняется свободный проезд с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив.* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

севастополь

крымский мост

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, безопасность республики крым и севастополя, михаил развожаев, гу мчс рф по республике крым, крымский мост