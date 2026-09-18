https://crimea.ria.ru/20260918/nedvizhimost-v-krymu-chto-budet-s-tsenami-osenyu-1159470173.html

Недвижимость в Крыму: что будет с ценами осенью

Недвижимость в Крыму: что будет с ценами осенью - РИА Новости Крым, 18.09.2026

Недвижимость в Крыму: что будет с ценами осенью

Себестоимость строительства в Крыму за лето поднялась на 7%, что отразилось на стоимости квадратных метров, рост цен продолжается, но к осени он... РИА Новости Крым, 18.09.2026

2026-09-18T20:39

2026-09-18T20:39

2026-09-18T20:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Себестоимость строительства в Крыму за лето поднялась на 7%, что отразилось на стоимости квадратных метров, рост цен продолжается, но к осени он стабилизировался. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал коммерческий директор крымской девелоперской компании Артур Дубровский."В данный момент цены, можно сказать, стабилизировались. То есть рост продолжается, однако происходит так называемое сокращение роста. Цены уже растут не такими темпами, как прежде", – сказал Дубровский.Однако говорить о перспективах какого-либо снижения цен на жилье в Крыму пока не приходится, добавил он."К сожалению, для снижения цен предпосылок нет", – сказал Дубровский.При этом рост цен на недвижимость в Крыму, по его словам, обусловлен сразу несколькими причинами, и прежде всего это сложности с логистикой, влияющие на себестоимость."У нас себестоимость строительства буквально за три месяца поднялась где-то на 7%. И мы понимаем, что это влияет, безусловно, и на цены", – отметил Дубровский.Кроме того, увеличение цен обусловлено таким фактором, как стоимость денег, а она достаточно высокая из-за роста ключевой ставки Центробанка, учитывая, что реализуются строительные проекты в Крыму, как и во всей России, преимущественно с привлечением кредитных средств банков, добавил он."Доля себестоимости с точки зрения стоимости денег, которые привлекаются на строительство, высокая, и она растет... Маржинальность девелоперского бизнеса не позволяет опускать цены сколько-нибудь значимо, учитывая, что банки, которые являются нашими кредитодателями, обеспечивают проектное финансирование, и они же выступают регулятором, то есть мониторинговым органом, который не позволяет продавать объекты в убыток", – объяснил Дубровский.Некоторые девелоперы и застройщики могут предложить небольшие скидки и опустить цены на конкретные квартиры на 5-7%, но глобально тренд в сторону снижения в ближайшее время не поменяется, прогнозирует эксперт."Мы, конечно, можем предположить, что себестоимость рано или поздно начнет снижаться, теоретически это возможно. Но пока практика показывает иной исход. Потому что себестоимость вслед за инфляцией растет. А официальные цифры инфляции мы все знаем – это порядка 8%. Соответственно, растет и цена. И снижать цены, формируя определенные финансовые риски для застройщика, банка невозможно. То есть вероятнее всего тренд на стабилизацию цен продолжится", – поделился ожиданиями аналитик.При этом он отметил, что стадия бурного роста цен на недвижимость в Крыму позади, то есть сейчас рынок выходит на плато, и эта стадия может продлиться и 5, и 10, и более лет."И только потом будет спад. Но это закономерная история. Так, в принципе, все рынки во всех отраслях всегда себя ведут. То есть это макроэкономические тенденции в любой стране мира", – заключил эксперт.Ранее, в августе, председатель комитета по строительству Крымского Республиканского Отделения Опоры России Дарья Плотникова в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала, что в период ЧС в Крыму на рынке недвижимости наблюдается спад.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жить в доме: какая поддержка ИЖС необходима рынку жилья в КрымуРоссиянам хотят бесплатно выдавать земельные участки при одном условииВремя консолидации: рынок недвижимости в условиях кризиса в Крыму

https://crimea.ria.ru/20260723/kupit-kvartiru-v-krymu-skolko-let-nuzhno-kopit-seme-s-odnim-rebenkom-1157909118.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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