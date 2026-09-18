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Названы праздничные и выходные дни в 2027 году
Названы праздничные и выходные дни в 2027 году - РИА Новости Крым, 18.09.2026
Названы праздничные и выходные дни в 2027 году
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2027 году, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости Крым, 18.09.2026
2026-09-18T09:26
2026-09-18T09:26
2026-09-18T09:26
праздники и памятные даты
выходной в крыму
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2027 году, сообщает пресс-служба кабмина.В новом году 2 и 3 января выпадают на нерабочие дни - субботу и воскресенье. Поэтому было принято решение перенести их на пятницу, 5 ноября, и пятницу, 31 декабря, соответственно.Таким образом, предстоящие новогодние каникулы продлятся 11 дней – с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года.Также нерабочий день перенесен с субботы 20 февраля на понедельник 22 февраля.Нерабочими днями также будут 21–23 февраля, 6–8 марта, 1–3 мая и 8–10 мая, 12–14 июня, 4–7 ноября.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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праздники и памятные даты, выходной в крыму, новости, михаил мишустин, производственный календарь
Названы праздничные и выходные дни в 2027 году
В России определили праздничные и выходные дни в 2027 году
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2027 году, сообщает пресс-служба кабмина.
В новом году 2 и 3 января выпадают на нерабочие дни - субботу и воскресенье. Поэтому было принято решение перенести их на пятницу, 5 ноября, и пятницу, 31 декабря, соответственно.
Таким образом, предстоящие новогодние каникулы продлятся 11 дней – с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года.
Также нерабочий день перенесен с субботы 20 февраля на понедельник 22 февраля.
Нерабочими днями также будут 21–23 февраля, 6–8 марта, 1–3 мая и 8–10 мая, 12–14 июня, 4–7 ноября.
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