https://crimea.ria.ru/20260918/nazvany-prazdnichnye-i-vykhodnye-dni-v-2027-godu-1159484746.html

Названы праздничные и выходные дни в 2027 году

Названы праздничные и выходные дни в 2027 году - РИА Новости Крым, 18.09.2026

Названы праздничные и выходные дни в 2027 году

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2027 году, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости Крым, 18.09.2026

2026-09-18T09:26

2026-09-18T09:26

2026-09-18T09:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2027 году, сообщает пресс-служба кабмина.В новом году 2 и 3 января выпадают на нерабочие дни - субботу и воскресенье. Поэтому было принято решение перенести их на пятницу, 5 ноября, и пятницу, 31 декабря, соответственно.Таким образом, предстоящие новогодние каникулы продлятся 11 дней – с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года.Также нерабочий день перенесен с субботы 20 февраля на понедельник 22 февраля.Нерабочими днями также будут 21–23 февраля, 6–8 марта, 1–3 мая и 8–10 мая, 12–14 июня, 4–7 ноября.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

праздники и памятные даты, выходной в крыму, новости, михаил мишустин, производственный календарь