https://crimea.ria.ru/20260918/nad-krymom-i-chernym-morem-otrabotala-pvo-1159518892.html

Над Крымом и Черным морем отработала ПВО

Над Крымом и Черным морем отработала ПВО - РИА Новости Крым, 18.09.2026

Над Крымом и Черным морем отработала ПВО

В течение дня 18 сентября над регионами России сбили 328 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. РИА Новости Крым, 18.09.2026

2026-09-18T20:24

2026-09-18T20:24

2026-09-18T20:29

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В течение дня 18 сентября над регионами России сбили 328 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.Уточняется, что дроны ликвидировали над Крымом и Черным морем. а также над территориями Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Калужской, Тульской, Рязанской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края, Дагестана и над акваторией Каспийского моря.Ранее сообщалось, что в течение минувшей ночи 629 дронов ВСУ сбиты над Крымом, еще 14-ю регионами России и двумя морями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Сочи из-за угрозы БПЛА людей с избирательных участков переместили в укрытияНа Кубани украинские дроны атаковали избирательный участокБьют дронами по домам и автобусам: в ЛНР 4 мирных жителя погибли и пятеро ранены

крым

черное море

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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