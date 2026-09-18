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Над Крымом и Черным морем отработала ПВО
Над Крымом и Черным морем отработала ПВО - РИА Новости Крым, 18.09.2026
Над Крымом и Черным морем отработала ПВО
В течение дня 18 сентября над регионами России сбили 328 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. РИА Новости Крым, 18.09.2026
2026-09-18T20:24
2026-09-18T20:24
2026-09-18T20:29
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В течение дня 18 сентября над регионами России сбили 328 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.Уточняется, что дроны ликвидировали над Крымом и Черным морем. а также над территориями Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Калужской, Тульской, Рязанской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края, Дагестана и над акваторией Каспийского моря.Ранее сообщалось, что в течение минувшей ночи 629 дронов ВСУ сбиты над Крымом, еще 14-ю регионами России и двумя морями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Сочи из-за угрозы БПЛА людей с избирательных участков переместили в укрытияНа Кубани украинские дроны атаковали избирательный участокБьют дронами по домам и автобусам: в ЛНР 4 мирных жителя погибли и пятеро ранены
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Над Крымом и Черным морем отработала ПВО
Над Крымом и еще 11 регионами России в пятницу сбили 328 беспилотников ВСУ
20:24 18.09.2026 (обновлено: 20:29 18.09.2026)