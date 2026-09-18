https://crimea.ria.ru/20260918/na-zapade-kryma-vveli-ogranicheniya-na-prodazhu-benzina-po-talonam-1159477341.html

На западе Крыма ввели ограничения на продажу бензина

На западе Крыма ввели ограничения на продажу бензина - РИА Новости Крым, 18.09.2026

На западе Крыма ввели ограничения на продажу бензина

На западе Крыма ввели ограничения на продажу бензина по талонам РИА Новости Крым, 18.09.2026

2026-09-18T07:31

2026-09-18T07:31

2026-09-18T07:32

топливо

топливо в крыму

бензин

дефицит топлива в крыму

черноморский район

крым

новости крыма

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/0c/1156803338_0:200:1920:1280_1920x0_80_0_0_b2c6c9e957482f0522cc0d40d1d3e4ac.jpg

На западе Крыма ввели ограничения на продажу бензина по талонамВ Крыму в Черноморском районе на АЗС можно заправить авто бензином по талонам раз в 7 днейСИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен– РИА Новости Крым. В Черноморском районе Крыма на АЗС можно заправить автомобиль топливом по талонам исключительно один раз в семь дней. Об этом сообщил глава администрации региона Андрей Шатыренко."АЗС "АТАН" в 08:20 начинает розничную торговлю бензином АИ -95 (20 литров в бак). <…> С целью справедливого распределения ресурсов и предотвращения ажиотажа мы возобновляем продажу топлива по талонам. Ограничение: не более одной заправки в семь дней на одно транспортное средство. Эта мера касается только бензина", - написал он в пятницу в своем канале МАКС.По словам Шатренко, власти вынужденно пошли на эту временную меру в связи со сложившейся ситуацией с дефицитом топлива на рынке.Также глава администрации напомнил о строгом запрете на съемку очередей к АЗС и передвижения бензовозов.Ранее сообщалось, что в Севастополе в пятницу, 18 сентября, будут продавать топливо марок АИ-95, АИ-95 NP и АИ-92 по льготной цене до 100 рублей по QR-кодам. Стандартный лимит — 20 литров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три вида топлива по 100 рублей за литр скоро поступят в Севастопольhttps://crimea.ria.ru/20260917/tri-vida-topliva-po-100-rubley-za-litr-skoro-postupyat-v-sevastopol-1159470405.htmlРоссийские нефтезаводы нарастили выпуск топливаhttps://crimea.ria.ru/20260914/rossiyskie-neftezavody-narastili-vypusk-topliva-1159374216.htmlВ России сформируют систему мониторинга ситуации на топливном рынке – Новак

черноморский район

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

топливо, топливо в крыму, бензин, дефицит топлива в крыму, черноморский район, крым, новости крыма