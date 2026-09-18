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На западе Крыма ввели ограничения на продажу бензина
На западе Крыма ввели ограничения на продажу бензина - РИА Новости Крым, 18.09.2026
На западе Крыма ввели ограничения на продажу бензина
На западе Крыма ввели ограничения на продажу бензина по талонам РИА Новости Крым, 18.09.2026
2026-09-18T07:31
2026-09-18T07:31
2026-09-18T07:32
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топливо в крыму
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На западе Крыма ввели ограничения на продажу бензина по талонамВ Крыму в Черноморском районе на АЗС можно заправить авто бензином по талонам раз в 7 днейСИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен– РИА Новости Крым. В Черноморском районе Крыма на АЗС можно заправить автомобиль топливом по талонам исключительно один раз в семь дней. Об этом сообщил глава администрации региона Андрей Шатыренко."АЗС "АТАН" в 08:20 начинает розничную торговлю бензином АИ -95 (20 литров в бак). <…> С целью справедливого распределения ресурсов и предотвращения ажиотажа мы возобновляем продажу топлива по талонам. Ограничение: не более одной заправки в семь дней на одно транспортное средство. Эта мера касается только бензина", - написал он в пятницу в своем канале МАКС.По словам Шатренко, власти вынужденно пошли на эту временную меру в связи со сложившейся ситуацией с дефицитом топлива на рынке.Также глава администрации напомнил о строгом запрете на съемку очередей к АЗС и передвижения бензовозов.Ранее сообщалось, что в Севастополе в пятницу, 18 сентября, будут продавать топливо марок АИ-95, АИ-95 NP и АИ-92 по льготной цене до 100 рублей по QR-кодам. Стандартный лимит — 20 литров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три вида топлива по 100 рублей за литр скоро поступят в Севастопольhttps://crimea.ria.ru/20260917/tri-vida-topliva-po-100-rubley-za-litr-skoro-postupyat-v-sevastopol-1159470405.htmlРоссийские нефтезаводы нарастили выпуск топливаhttps://crimea.ria.ru/20260914/rossiyskie-neftezavody-narastili-vypusk-topliva-1159374216.htmlВ России сформируют систему мониторинга ситуации на топливном рынке – Новак
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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топливо, топливо в крыму, бензин, дефицит топлива в крыму, черноморский район, крым, новости крыма
На западе Крыма ввели ограничения на продажу бензина
В Крыму в Черноморском районе на АЗС можно заправить авто бензином по талонам раз в 7 дней
07:31 18.09.2026 (обновлено: 07:32 18.09.2026)
На западе Крыма ввели ограничения на продажу бензина по талонам
В Крыму в Черноморском районе на АЗС можно заправить авто бензином по талонам раз в 7 дней
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен– РИА Новости Крым. В Черноморском районе Крыма на АЗС можно заправить автомобиль топливом по талонам исключительно один раз в семь дней. Об этом сообщил глава администрации региона Андрей Шатыренко.
"АЗС "АТАН" в 08:20 начинает розничную торговлю бензином АИ -95 (20 литров в бак). <…> С целью справедливого распределения ресурсов и предотвращения ажиотажа мы возобновляем продажу топлива по талонам. Ограничение: не более одной заправки в семь дней на одно транспортное средство. Эта мера касается только бензина", - написал он в пятницу в своем канале МАКС.
По словам Шатренко, власти вынужденно пошли на эту временную меру в связи со сложившейся ситуацией с дефицитом топлива на рынке.
Также глава администрации напомнил о строгом запрете на съемку очередей к АЗС и передвижения бензовозов.
Ранее сообщалось
, что в Севастополе в пятницу, 18 сентября, будут продавать топливо марок АИ-95, АИ-95 NP и АИ-92 по льготной цене до 100 рублей по QR-кодам. Стандартный лимит — 20 литров.
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