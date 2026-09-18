Рейтинг@Mail.ru
На западе Крыма ввели ограничения на продажу бензина - РИА Новости Крым, 18.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260918/na-zapade-kryma-vveli-ogranicheniya-na-prodazhu-benzina-po-talonam-1159477341.html
На западе Крыма ввели ограничения на продажу бензина
На западе Крыма ввели ограничения на продажу бензина - РИА Новости Крым, 18.09.2026
На западе Крыма ввели ограничения на продажу бензина
На западе Крыма ввели ограничения на продажу бензина по талонам РИА Новости Крым, 18.09.2026
2026-09-18T07:31
2026-09-18T07:32
топливо
топливо в крыму
бензин
дефицит топлива в крыму
черноморский район
крым
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/0c/1156803338_0:200:1920:1280_1920x0_80_0_0_b2c6c9e957482f0522cc0d40d1d3e4ac.jpg
На западе Крыма ввели ограничения на продажу бензина по талонамВ Крыму в Черноморском районе на АЗС можно заправить авто бензином по талонам раз в 7 днейСИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен– РИА Новости Крым. В Черноморском районе Крыма на АЗС можно заправить автомобиль топливом по талонам исключительно один раз в семь дней. Об этом сообщил глава администрации региона Андрей Шатыренко."АЗС "АТАН" в 08:20 начинает розничную торговлю бензином АИ -95 (20 литров в бак). &lt;…&gt; С целью справедливого распределения ресурсов и предотвращения ажиотажа мы возобновляем продажу топлива по талонам. Ограничение: не более одной заправки в семь дней на одно транспортное средство. Эта мера касается только бензина", - написал он в пятницу в своем канале МАКС.По словам Шатренко, власти вынужденно пошли на эту временную меру в связи со сложившейся ситуацией с дефицитом топлива на рынке.Также глава администрации напомнил о строгом запрете на съемку очередей к АЗС и передвижения бензовозов.Ранее сообщалось, что в Севастополе в пятницу, 18 сентября, будут продавать топливо марок АИ-95, АИ-95 NP и АИ-92 по льготной цене до 100 рублей по QR-кодам. Стандартный лимит — 20 литров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три вида топлива по 100 рублей за литр скоро поступят в Севастопольhttps://crimea.ria.ru/20260917/tri-vida-topliva-po-100-rubley-za-litr-skoro-postupyat-v-sevastopol-1159470405.htmlРоссийские нефтезаводы нарастили выпуск топливаhttps://crimea.ria.ru/20260914/rossiyskie-neftezavody-narastili-vypusk-topliva-1159374216.htmlВ России сформируют систему мониторинга ситуации на топливном рынке – Новак
черноморский район
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/0c/1156803338_213:0:1920:1280_1920x0_80_0_0_139efb6041e5c1fb5d269783c69634da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
топливо, топливо в крыму, бензин, дефицит топлива в крыму, черноморский район, крым, новости крыма
На западе Крыма ввели ограничения на продажу бензина

В Крыму в Черноморском районе на АЗС можно заправить авто бензином по талонам раз в 7 дней

07:31 18.09.2026 (обновлено: 07:32 18.09.2026)
 
© Фото главы Феодосии Владимира Кима в МАКСАЗС
АЗС
© Фото главы Феодосии Владимира Кима в МАКС
Читать в
МАКСДзенTelegram
На западе Крыма ввели ограничения на продажу бензина по талонам
В Крыму в Черноморском районе на АЗС можно заправить авто бензином по талонам раз в 7 дней
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен– РИА Новости Крым. В Черноморском районе Крыма на АЗС можно заправить автомобиль топливом по талонам исключительно один раз в семь дней. Об этом сообщил глава администрации региона Андрей Шатыренко.
"АЗС "АТАН" в 08:20 начинает розничную торговлю бензином АИ -95 (20 литров в бак). <…> С целью справедливого распределения ресурсов и предотвращения ажиотажа мы возобновляем продажу топлива по талонам. Ограничение: не более одной заправки в семь дней на одно транспортное средство. Эта мера касается только бензина", - написал он в пятницу в своем канале МАКС.
По словам Шатренко, власти вынужденно пошли на эту временную меру в связи со сложившейся ситуацией с дефицитом топлива на рынке.
Также глава администрации напомнил о строгом запрете на съемку очередей к АЗС и передвижения бензовозов.
Ранее сообщалось, что в Севастополе в пятницу, 18 сентября, будут продавать топливо марок АИ-95, АИ-95 NP и АИ-92 по льготной цене до 100 рублей по QR-кодам. Стандартный лимит — 20 литров.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Три вида топлива по 100 рублей за литр скоро поступят в Севастополь
https://crimea.ria.ru/20260917/tri-vida-topliva-po-100-rubley-za-litr-skoro-postupyat-v-sevastopol-1159470405.html
Российские нефтезаводы нарастили выпуск топлива
https://crimea.ria.ru/20260914/rossiyskie-neftezavody-narastili-vypusk-topliva-1159374216.html
В России сформируют систему мониторинга ситуации на топливном рынке – Новак
 
ТопливоТопливо в КрымуБензинДефицит топлива в КрымуЧерноморский районКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:30Аксенов проголосовал на выборах в Крыму
10:19Это что-то новое: иностранные наблюдатели восхитились электронным голосованием в России
09:51В Сочи из-за угрозы БПЛА людей с избирательных участков переместили в укрытия
09:43Выборы-2026 в Крыму - как идет голосование
09:26Названы праздничные и выходные дни в 2027 году
09:15Россиянин готовил диверсию на газопроводе в Кабардино-Балкарии
09:08В Севастополе стартовал первый день основного голосования в Госдуму РФ
08:57Где в Крыму не будет воды в пятницу
08:52Старт голосования в Феодосии: что происходит на участках
08:44Выборы в Госдуму – в Симферополе открылись участки
08:37Малая Антанта 21 века: зачем ЕС понадобилась оборонная стратегия – мнение
08:26629 дронов ВСУ сбиты над Крымом и еще 14 регионами России
08:10Армия России разбила логистический центр с военными грузами и сухогруз
08:00В Крыму стартовали выборы
07:52350 дронов ВСУ атаковали Москву
07:50Грозит ли Земле попадание в черную дыру
07:41Более 50 БПЛА атаковали Ростовскую область - что известно
07:31На западе Крыма ввели ограничения на продажу бензина
07:26От Камчатки до новых регионов - как идут выборы в России
07:12Дроноводы группировки "Днепр" уничтожили вражескую гаубицу М-777
Лента новостейМолния