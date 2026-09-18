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На выплаты севастопольцам после атак ВСУ направят еще более 18 млн рублей
На выплаты севастопольцам после атак ВСУ направят еще более 18 млн рублей - РИА Новости Крым, 18.09.2026
На выплаты севастопольцам после атак ВСУ направят еще более 18 млн рублей
В Севастополе выделили еще 18,46 миллиона рублей на выплаты горожанам, чье имущество пострадало при атаках ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба правительства. РИА Новости Крым, 18.09.2026
2026-09-18T15:55
2026-09-18T15:55
2026-09-18T15:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе выделили еще 18,46 миллиона рублей на выплаты горожанам, чье имущество пострадало при атаках ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба правительства.На данный момент севастопольцам, чье имущество повреждено обстрелами, выплатили более 118,16 млн рублей — всего проведена 2031 выплата, добавили в правительстве.14 сентября Севастополь направит дополнительные 23,7 миллиона рублей на выплаты горожанам, чье имущество пострадало от атак ВСУ. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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На выплаты севастопольцам после атак ВСУ направят еще более 18 млн рублей
В Севастополе на выплаты пострадавшим при атаках ВСУ дополнительно выделили 18 млн рублей
15:55 18.09.2026 (обновлено: 15:58 18.09.2026)