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На выплаты севастопольцам после атак ВСУ направят еще более 18 млн рублей

На выплаты севастопольцам после атак ВСУ направят еще более 18 млн рублей - РИА Новости Крым, 18.09.2026

На выплаты севастопольцам после атак ВСУ направят еще более 18 млн рублей

В Севастополе выделили еще 18,46 миллиона рублей на выплаты горожанам, чье имущество пострадало при атаках ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба правительства. РИА Новости Крым, 18.09.2026

2026-09-18T15:55

2026-09-18T15:55

2026-09-18T15:58

севастополь

выплаты и компенсации

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе выделили еще 18,46 миллиона рублей на выплаты горожанам, чье имущество пострадало при атаках ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба правительства.На данный момент севастопольцам, чье имущество повреждено обстрелами, выплатили более 118,16 млн рублей — всего проведена 2031 выплата, добавили в правительстве.14 сентября Севастополь направит дополнительные 23,7 миллиона рублей на выплаты горожанам, чье имущество пострадало от атак ВСУ. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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севастополь

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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