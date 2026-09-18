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На Украине разбиты суда с оружием и горючим для ВСУ - РИА Новости Крым, 18.09.2026
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На Украине разбиты суда с оружием и горючим для ВСУ
На Украине разбиты суда с оружием и горючим для ВСУ - РИА Новости Крым, 18.09.2026
На Украине разбиты суда с оружием и горючим для ВСУ
Российские беспилотники в пятницу поразили еще три морских судна в украинских портах и в Черном море, которые перевозили грузы для ВСУ. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 18.09.2026
2026-09-18T18:41
2026-09-18T18:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Российские беспилотники в пятницу поразили еще три морских судна в украинских портах и в Черном море, которые перевозили грузы для ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.Кроме того, как отметили в Минобороны, на переходе морем был разбит сухогруз, который доставлял в порт Одессы военные грузы.Ранее сообщалось, что в течение недели российские военные нанесли два массированных и пять групповых ударов по целям на территории Украины. В результате поражены предприятия военно-промышленного комплекса, металлургической, автомобильной и радиоэлектронной промышленности, логистические и распределительные центры грузов военного назначения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Минобороны озвучили страшные потери Киева за неделю16 украинских судов разных типов поразила армия России за неделюЕще два населенных пункта освобождены в ДНР
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украина, удары по украине, новости сво, министерство обороны рф, одесса, одесская область, черное море, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу
На Украине разбиты суда с оружием и горючим для ВСУ

Армия России разбила в портах Украины сухогрузы с горючим и вооружением для ВСУ

18:41 18.09.2026 (обновлено: 18:48 18.09.2026)
 
© ГС ЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Российские беспилотники в пятницу поразили еще три морских судна в украинских портах и в Черном море, которые перевозили грузы для ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
"В результате ударов поражены в порту Южный Одесской области − морское судно типа "сухогруз", доставившее грузы военного назначения, в порту Одесса − морское судно типа "танкер", доставившее горюче-смазочные материалы для украинской армии", – говорится в сообщении.
Кроме того, как отметили в Минобороны, на переходе морем был разбит сухогруз, который доставлял в порт Одессы военные грузы.
Ранее сообщалось, что в течение недели российские военные нанесли два массированных и пять групповых ударов по целям на территории Украины. В результате поражены предприятия военно-промышленного комплекса, металлургической, автомобильной и радиоэлектронной промышленности, логистические и распределительные центры грузов военного назначения.
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