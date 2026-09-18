https://crimea.ria.ru/20260918/na-ukraine-razbity-suda-s-oruzhiem-i-goryuchim-dlya-vsu-1159516261.html

На Украине разбиты суда с оружием и горючим для ВСУ

На Украине разбиты суда с оружием и горючим для ВСУ - РИА Новости Крым, 18.09.2026

На Украине разбиты суда с оружием и горючим для ВСУ

Российские беспилотники в пятницу поразили еще три морских судна в украинских портах и в Черном море, которые перевозили грузы для ВСУ. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 18.09.2026

2026-09-18T18:41

2026-09-18T18:41

2026-09-18T18:48

украина

удары по украине

новости сво

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одесская область

черное море

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Российские беспилотники в пятницу поразили еще три морских судна в украинских портах и в Черном море, которые перевозили грузы для ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.Кроме того, как отметили в Минобороны, на переходе морем был разбит сухогруз, который доставлял в порт Одессы военные грузы.Ранее сообщалось, что в течение недели российские военные нанесли два массированных и пять групповых ударов по целям на территории Украины. В результате поражены предприятия военно-промышленного комплекса, металлургической, автомобильной и радиоэлектронной промышленности, логистические и распределительные центры грузов военного назначения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Минобороны озвучили страшные потери Киева за неделю16 украинских судов разных типов поразила армия России за неделюЕще два населенных пункта освобождены в ДНР

украина

одесса

одесская область

черное море

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2026

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