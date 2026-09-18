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На Кубани украинские дроны атаковали избирательный участок
На Кубани украинские дроны атаковали избирательный участок - РИА Новости Крым, 18.09.2026
На Кубани украинские дроны атаковали избирательный участок
Минувшей ночью беспилотники ВСУ атаковали избирательный участок в Краснодарском крае. Об этом сообщил оперативный штаб региона в своем канале в МАКС. РИА Новости Крым, 18.09.2026
2026-09-18T12:36
2026-09-18T12:36
2026-09-18T12:36
краснодарский край
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Минувшей ночью беспилотники ВСУ атаковали избирательный участок в Краснодарском крае. Об этом сообщил оперативный штаб региона в своем канале в МАКС.По данным оперштаба, избирательная документация и технологическое оборудование не повреждены. Никто не пострадал."Участковая избирательная комиссия переведена в социальное учреждение, расположенное неподалеку по той же улице. Голосование проводится в обычном режиме", – добавили в оперштабе.Ранее сообщалось, что минувшей ночью 629 дронов ВСУ сбиты над Крымом, еще 14-ю регионами России и двумя морями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:350 дронов ВСУ атаковали МосквуДрон ВСУ атаковал главу муниципального округа в Брянской областиКак защищен Крым от операций ВСУ – ответ Аксенова
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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краснодарский край, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), новости, выборы
На Кубани украинские дроны атаковали избирательный участок
В Краснодарском крае в результате атаки ВСУ поврежден избирательной участок