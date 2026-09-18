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На Крымском мосту растет очередь
На Крымском мосту растет очередь - РИА Новости Крым, 18.09.2026
На Крымском мосту растет очередь
Утром в пятницу, 18 сентября, очередь у Крымского моста начала расти со стороны Керчи. Мост работает в штатном режиме. Об этом сообщает канал оперативной... РИА Новости Крым, 18.09.2026
2026-09-18T11:18
2026-09-18T11:18
2026-09-18T11:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Утром в пятницу, 18 сентября, очередь у Крымского моста начала расти со стороны Керчи. Мост работает в штатном режиме. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном объекте.Уточняется, что со стороны Тамани проезд по мосту остается свободным.Ранее сообщалось, что очередей перед досмотровыми пунктами в течение ночи не было, утром также сохранялся свободный проезд с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив.С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов увеличено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти хотят уменьшить время досмотра на Крымском мостуПравила провоза бензина и газа через Крымский мостНа Крымском мосту усилили меры безопасности – Аксенов
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РИА Новости Крым
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На Крымском мосту растет очередь
На Крымском мосту утром в пятницу начала расти очередь со стороны Керчи