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На газовые субсидии льготникам планируют направить 1,2 млрд рублей
На газовые субсидии льготникам планируют направить 1,2 млрд рублей - РИА Новости Крым, 18.09.2026
На газовые субсидии льготникам планируют направить 1,2 млрд рублей
Президент России Владимир Путин поддержал выделение 1,2 млрд субсидии льготникам на покупку газового оборудования и подключение к сетям. Об этом он заявил в... РИА Новости Крым, 18.09.2026
2026-09-18T19:00
2026-09-18T19:00
2026-09-18T19:00
газ
газоснабжение
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поддержал выделение 1,2 млрд субсидии льготникам на покупку газового оборудования и подключение к сетям. Об этом он заявил в пятницу в рамках церемонии открытия объектов социальной газификации в режиме видеоконференции.Также дополнительные средства будут направлены на оплату работ по земельным участкам для подключения к газовым сетям."То есть оказать такую прямую финансовую помощь. которая большему числу людей могла бы позволить подключиться к сетевому газу. Прошу правительство также отработать соответствующие вопросы организационного характера на этот счет. При этом отдельно обращаю внимание коллег, вот на что: стоимость газового оборудования, к которому возвращаюсь еще раз, для дома, достаточно все-таки высока", - сказал российский лидер.Президент России Владимир Путин ранее в пятницу поддержал предложение расширить программу социальной газификации на сельские дома культуры. Также президент заявил, что Россия располагает крупнейшими в мире запасами газа и они должны служить стране.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сжиженный баллонный газ в Крыму бесплатно: кто может получить и какВ Крыму завершили газификацию еще одного селаНа сегодня газификации ожидают 453 крымских населенных пункта – Минтопэнерго
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газ, газоснабжение, владимир путин (политик), субсидии, новости, россия
На газовые субсидии льготникам планируют направить 1,2 млрд рублей
Путин поддержал выделение 1,2 млрд для помощи в покупке газового оборудования льготникам
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поддержал выделение 1,2 млрд субсидии льготникам на покупку газового оборудования и подключение к сетям. Об этом он заявил в пятницу в рамках церемонии открытия объектов социальной газификации в режиме видеоконференции.
"Конечно, поддерживаю и предложение выделить регионам в текущем году еще 1,2 млрд рублей из резервного фонда правительства. Чтобы субъекты федерации смогли полностью закрыть потребность в субсидиях для граждан на покупку газового оборудования", – сказал президент.
Также дополнительные средства будут направлены на оплату работ по земельным участкам для подключения к газовым сетям.
"То есть оказать такую прямую финансовую помощь. которая большему числу людей могла бы позволить подключиться к сетевому газу. Прошу правительство также отработать соответствующие вопросы организационного характера на этот счет. При этом отдельно обращаю внимание коллег, вот на что: стоимость газового оборудования, к которому возвращаюсь еще раз, для дома, достаточно все-таки высока", - сказал российский лидер.
Президент России Владимир Путин ранее в пятницу поддержал предложение расширить программу социальной газификации на сельские дома культуры. Также президент заявил, что Россия располагает крупнейшими в мире запасами газа и они должны служить стране.
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