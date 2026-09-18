https://crimea.ria.ru/20260918/na-gazovye-subsidii-lgotnikam-planiruyut-napravit-12-mlrd-rubley-1159515466.html

На газовые субсидии льготникам планируют направить 1,2 млрд рублей

На газовые субсидии льготникам планируют направить 1,2 млрд рублей - РИА Новости Крым, 18.09.2026

На газовые субсидии льготникам планируют направить 1,2 млрд рублей

Президент России Владимир Путин поддержал выделение 1,2 млрд субсидии льготникам на покупку газового оборудования и подключение к сетям. Об этом он заявил в... РИА Новости Крым, 18.09.2026

2026-09-18T19:00

2026-09-18T19:00

2026-09-18T19:00

газ

газоснабжение

владимир путин (политик)

субсидии

новости

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поддержал выделение 1,2 млрд субсидии льготникам на покупку газового оборудования и подключение к сетям. Об этом он заявил в пятницу в рамках церемонии открытия объектов социальной газификации в режиме видеоконференции.Также дополнительные средства будут направлены на оплату работ по земельным участкам для подключения к газовым сетям."То есть оказать такую прямую финансовую помощь. которая большему числу людей могла бы позволить подключиться к сетевому газу. Прошу правительство также отработать соответствующие вопросы организационного характера на этот счет. При этом отдельно обращаю внимание коллег, вот на что: стоимость газового оборудования, к которому возвращаюсь еще раз, для дома, достаточно все-таки высока", - сказал российский лидер.Президент России Владимир Путин ранее в пятницу поддержал предложение расширить программу социальной газификации на сельские дома культуры. Также президент заявил, что Россия располагает крупнейшими в мире запасами газа и они должны служить стране.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сжиженный баллонный газ в Крыму бесплатно: кто может получить и какВ Крыму завершили газификацию еще одного селаНа сегодня газификации ожидают 453 крымских населенных пункта – Минтопэнерго

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

газ, газоснабжение, владимир путин (политик), субсидии, новости, россия