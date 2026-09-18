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Музей Крошицкого в Севастополе 19 сентября откроется в историческом здании в центре - РИА Новости Крым, 18.09.2026
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Музей Крошицкого в Севастополе 19 сентября откроется в историческом здании в центре
Музей Крошицкого в Севастополе 19 сентября откроется в историческом здании в центре - РИА Новости Крым, 18.09.2026
Музей Крошицкого в Севастополе 19 сентября откроется в историческом здании в центре
Севастопольский художественный музей им. М. П. Крошицкого 19 сентября начнет работу в своем родном историческом здании конца ХIХ века в центре города – в доме... РИА Новости Крым, 18.09.2026
2026-09-18T16:23
2026-09-18T16:26
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СЕВАСТОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Севастопольский художественный музей им. М. П. Крошицкого 19 сентября начнет работу в своем родном историческом здании конца ХIХ века в центре города – в доме купца Гавалова, сочетающем французский ренессанс, барокко и другие стили в духе эклектики той эпохи. Об открытии обновленных залов сообщили в пресс-службе учреждения культуры."Позади период кропотливой тихой работы: изучение фондов, уточнение атрибуции произведений и подготовка новых экспозиционных пространств. Теперь, благодаря расширению площадей, Севастопольский художественный музей имени М. П. Крошицкого вновь открывает свои залы для посетителей", – сообщили в учреждении.Непростая многолетняя история, связанная с ремонтно-реставрационными работами в этой старинной постройке на проспекте Нахимова, завершилась в 2025 году, после чего сюда стали перевозить музейные предметы из мест временного хранения и оформлять экспозиции.С 1958 года и до 2018-го музей делил это здание, объект культурного наследия регионального значения, с Севастопольской детской музыкальной школой № 1 им. Н.А. Римского-Корсакова. Теперь в обновленном пространстве музей полноправный хозяин – образовательное учреждение давно "переехало" в другое здание.Общая площадь здания музея – чуть больше двух тысяч квадратных метров, и из них свыше 700 квадратов заняты пространствами для постоянной экспозиции и временных выставок.Сегодня посетителям здесь представлено около 400 музейных предметов – это вдвое больше, чем было до закрытия здания на реставрацию и ремонт, рассказали в учреждении.Всего оборудовали девять залов, из них пять под постоянной экспозицией. На втором этаже представлена выставка "Русское искусство конца XVIII – XX века", а третий этаж посвящен западноевропейскому искусству XVI – XIX века.В залах художественные произведения разных эпох и направлений. Полотна Крамского и Репина, Шишкина и Куинджи, многих других отечественных гениев, в том числе советской эпохи. Картины представителей разных течений, мастеров из Италии, Голландии, Фландрии, Франции и Германии: Бассано, Снейдерса, Робера, Ранка и прочих.Кроме того, в открывшемся пространстве создана принципиально новая экспозиция – мемориальный кабинет Михаила Павловича Крошицкого. Это дань памяти легендарному директору музея, спасшему его ценнейшие произведения в годы Великой Отечественной войны, объяснили в учреждении.В зале временных выставок сейчас открыта экспозиция работ севастопольского художника Мая Чухланцева, на них знакомые виды Севастополя – улицы и бухты.Также работает выставка "Хроника подвига", посвященная специальной военной операции.Помимо собственно экспозиций, открытых для публики, более 200 квадратных метров площади здания занимают помещения фондохранилищ, оборудованные современной системой музейного освещения и климат-контроля.В ноябре 2025 года губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о том, что процесс возвращения экспонатов Севастопольского художественного музея имени Михаила Крошицкого в его "родное", историческое здание – бывший доходный дом купца Гавалова в центре города, завершен, сюда перевезли 12 тысяч объектов. Тогда же глава города заявил, что точная дата открытия музея будет определена после завершения всех подготовительных мероприятий и полной готовности экспозиции к приему гостей.Музей имени М.П. Крошицкого, появившийся в Севастополе в 1899 году, несколько лет был на реставрации. С первым подрядчиком контракты расторгли в 2020-м из-за нарушения условий договора. В декабре 2021 возглавлявшая на тот момент департамент культуры Севастополя Ирина Романец заявляла, что работы на объекте находятся "на третьей, завершающей стадии", и в октябре 2022 музей отпразднует 95-летний юбилей в родном здании. Позже стало известно, что этого не случится.Очередной подрядчик начал работы на объекте весной 2021 года. В 2023-м сообщалось, что основные мероприятия по реставрации завершены. Но потом вскрылись проблемы, из-за которых "переезд" картин из временных хранилищ в родное здание задержался.Все это время фонды музея хранились в помещениях кинотеатра "Москва". В 2023 году также сообщалось, что правительство Севастополя изыскало 100 млн рублей на покупку нового оборудования для отреставрированного музея.Севастопольский художественный музей впервые принял посетителей 6 ноября 1927 года. Основу собрания составили картины русских художников второй половины XIX – начала XX века, переданные из Государственного музейного фонда Москвы и Ленинграда.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Протекает крыша: Оборонительную башню в Севастополе закроют для посещений От Ханжонкова – императору России: уникальный экспонат в Центральном музее Тавриды Отреставрированные пушки периода Крымской войны установили в Севастополе
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4.7
96
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севастополь, новости севастополя, музеи крыма, крым, новости крыма
Музей Крошицкого в Севастополе 19 сентября откроется в историческом здании в центре

Музей Крошицкого в Севастополе 19 сентября откроется после ремонта

16:23 18.09.2026 (обновлено: 16:26 18.09.2026)
 
© Севастопольский художественный музей КрошицкогоМузей Крошицкого в Севастополе открылся в историческом здании в центре
Музей Крошицкого в Севастополе открылся в историческом здании в центре
© Севастопольский художественный музей Крошицкого
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СЕВАСТОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Севастопольский художественный музей им. М. П. Крошицкого 19 сентября начнет работу в своем родном историческом здании конца ХIХ века в центре города – в доме купца Гавалова, сочетающем французский ренессанс, барокко и другие стили в духе эклектики той эпохи. Об открытии обновленных залов сообщили в пресс-службе учреждения культуры.
"Позади период кропотливой тихой работы: изучение фондов, уточнение атрибуции произведений и подготовка новых экспозиционных пространств. Теперь, благодаря расширению площадей, Севастопольский художественный музей имени М. П. Крошицкого вновь открывает свои залы для посетителей", – сообщили в учреждении.
Непростая многолетняя история, связанная с ремонтно-реставрационными работами в этой старинной постройке на проспекте Нахимова, завершилась в 2025 году, после чего сюда стали перевозить музейные предметы из мест временного хранения и оформлять экспозиции.
С 1958 года и до 2018-го музей делил это здание, объект культурного наследия регионального значения, с Севастопольской детской музыкальной школой № 1 им. Н.А. Римского-Корсакова. Теперь в обновленном пространстве музей полноправный хозяин – образовательное учреждение давно "переехало" в другое здание.
Общая площадь здания музея – чуть больше двух тысяч квадратных метров, и из них свыше 700 квадратов заняты пространствами для постоянной экспозиции и временных выставок.
Сегодня посетителям здесь представлено около 400 музейных предметов – это вдвое больше, чем было до закрытия здания на реставрацию и ремонт, рассказали в учреждении.
Всего оборудовали девять залов, из них пять под постоянной экспозицией. На втором этаже представлена выставка "Русское искусство конца XVIII – XX века", а третий этаж посвящен западноевропейскому искусству XVI – XIX века.
В залах художественные произведения разных эпох и направлений. Полотна Крамского и Репина, Шишкина и Куинджи, многих других отечественных гениев, в том числе советской эпохи. Картины представителей разных течений, мастеров из Италии, Голландии, Фландрии, Франции и Германии: Бассано, Снейдерса, Робера, Ранка и прочих.
"На сегодняшний день собрание насчитывает более 12 тысяч произведений живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства... И расширение экспозиционного пространства позволило представить посетителям больше произведений из собрания", – уточнили в музее.
Кроме того, в открывшемся пространстве создана принципиально новая экспозиция – мемориальный кабинет Михаила Павловича Крошицкого. Это дань памяти легендарному директору музея, спасшему его ценнейшие произведения в годы Великой Отечественной войны, объяснили в учреждении.
© Севастопольский художественный музей КрошицкогоМузей Крошицкого в Севастополе открылся в историческом здании в центре
Музей Крошицкого в Севастополе открылся в историческом здании в центре
1 из 6
Музей Крошицкого в Севастополе открылся в историческом здании в центре
© Севастопольский художественный музей Крошицкого
© Севастопольский художественный музей КрошицкогоМузей Крошицкого в Севастополе открылся в историческом здании в центре
Музей Крошицкого в Севастополе открылся в историческом здании в центре
2 из 6
Музей Крошицкого в Севастополе открылся в историческом здании в центре
© Севастопольский художественный музей Крошицкого
© Севастопольский художественный музей КрошицкогоМузей Крошицкого в Севастополе открылся в историческом здании в центре
Музей Крошицкого в Севастополе открылся в историческом здании в центре
3 из 6
Музей Крошицкого в Севастополе открылся в историческом здании в центре
© Севастопольский художественный музей Крошицкого
© Севастопольский художественный музей КрошицкогоМузей Крошицкого в Севастополе открылся в историческом здании в центре
Музей Крошицкого в Севастополе открылся в историческом здании в центре
4 из 6
Музей Крошицкого в Севастополе открылся в историческом здании в центре
© Севастопольский художественный музей Крошицкого
© Севастопольский художественный музей КрошицкогоМузей Крошицкого в Севастополе открылся в историческом здании в центре
Музей Крошицкого в Севастополе открылся в историческом здании в центре
5 из 6
Музей Крошицкого в Севастополе открылся в историческом здании в центре
© Севастопольский художественный музей Крошицкого
© Севастопольский художественный музей КрошицкогоМузей Крошицкого в Севастополе открылся в историческом здании в центре
Музей Крошицкого в Севастополе открылся в историческом здании в центре
6 из 6
Музей Крошицкого в Севастополе открылся в историческом здании в центре
© Севастопольский художественный музей Крошицкого
1 из 6
Музей Крошицкого в Севастополе открылся в историческом здании в центре
© Севастопольский художественный музей Крошицкого
2 из 6
Музей Крошицкого в Севастополе открылся в историческом здании в центре
© Севастопольский художественный музей Крошицкого
3 из 6
Музей Крошицкого в Севастополе открылся в историческом здании в центре
© Севастопольский художественный музей Крошицкого
4 из 6
Музей Крошицкого в Севастополе открылся в историческом здании в центре
© Севастопольский художественный музей Крошицкого
5 из 6
Музей Крошицкого в Севастополе открылся в историческом здании в центре
© Севастопольский художественный музей Крошицкого
6 из 6
Музей Крошицкого в Севастополе открылся в историческом здании в центре
© Севастопольский художественный музей Крошицкого
В зале временных выставок сейчас открыта экспозиция работ севастопольского художника Мая Чухланцева, на них знакомые виды Севастополя – улицы и бухты.
Также работает выставка "Хроника подвига", посвященная специальной военной операции.
Помимо собственно экспозиций, открытых для публики, более 200 квадратных метров площади здания занимают помещения фондохранилищ, оборудованные современной системой музейного освещения и климат-контроля.
В ноябре 2025 года губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о том, что процесс возвращения экспонатов Севастопольского художественного музея имени Михаила Крошицкого в его "родное", историческое здание – бывший доходный дом купца Гавалова в центре города, завершен, сюда перевезли 12 тысяч объектов. Тогда же глава города заявил, что точная дата открытия музея будет определена после завершения всех подготовительных мероприятий и полной готовности экспозиции к приему гостей.
Музей имени М.П. Крошицкого, появившийся в Севастополе в 1899 году, несколько лет был на реставрации. С первым подрядчиком контракты расторгли в 2020-м из-за нарушения условий договора. В декабре 2021 возглавлявшая на тот момент департамент культуры Севастополя Ирина Романец заявляла, что работы на объекте находятся "на третьей, завершающей стадии", и в октябре 2022 музей отпразднует 95-летний юбилей в родном здании. Позже стало известно, что этого не случится.
Очередной подрядчик начал работы на объекте весной 2021 года. В 2023-м сообщалось, что основные мероприятия по реставрации завершены. Но потом вскрылись проблемы, из-за которых "переезд" картин из временных хранилищ в родное здание задержался.
Все это время фонды музея хранились в помещениях кинотеатра "Москва". В 2023 году также сообщалось, что правительство Севастополя изыскало 100 млн рублей на покупку нового оборудования для отреставрированного музея.
Севастопольский художественный музей впервые принял посетителей 6 ноября 1927 года. Основу собрания составили картины русских художников второй половины XIX – начала XX века, переданные из Государственного музейного фонда Москвы и Ленинграда.
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