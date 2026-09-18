https://crimea.ria.ru/20260918/mid-rossii-zayavil-protest-britanii-iz-za-postavok-oruzhiya-kievu-1159501607.html

МИД России заявил протест Британии из-за поставок оружия Киеву

МИД России заявил протест Британии из-за поставок оружия Киеву - РИА Новости Крым, 18.09.2026

МИД России заявил протест Британии из-за поставок оружия Киеву

В пятницу Министерство иностранных дел России вызвало временную поверенную в делах Британии в Москве Дейни Долакия. Ей заявлен протест из-за поставок оружия... РИА Новости Крым, 18.09.2026

2026-09-18T13:45

2026-09-18T13:45

2026-09-18T13:45

министерство иностранных дел рф (мид рф)

россия

великобритания

новости

украина

оружие

поставки западного оружия украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. В пятницу Министерство иностранных дел России вызвало временную поверенную в делах Британии в Москве Дейни Долакия. Ей заявлен протест из-за поставок оружия Киеву, заявили в российском дипведомстве.В МИД подчеркнули, что массированными поставками дальнобойных наступательных вооружений Лондон ставит себя в положение соучастника кровавых злодеяний киевского режима, которые не могут характеризоваться иначе как терроризм и военные преступления.Британской стороне предъявлен перечень международных обязательств, нарушаемых ею вследствие оказываемой Киеву поддержки.Особо отмечено, что в свете проводимой Соединенным Королевством политики российская сторона оставляет за собой право на необходимые ответные действия в рамках реализации права на самооборону.Этим летом военная помощь Запада Украине достигла пика с апреля 2024 года. Об этом заявил постоянный представитель России при ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) Дмитрий Полянский.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Эскалация Германией отношений с Россией не останется без последствий – посолАнтироссийский флагман буксует: что Европе принесут протесты в ГерманииОснователь Modern Talking назвал худший сценарий для Германии из-за Украины

https://crimea.ria.ru/20260918/malaya-antanta-21-veka-zachem-es-ponadobilas-oboronnaya-strategiya--mnenie-1159471414.html

россия

великобритания

украина

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, великобритания, новости, украина, оружие, поставки западного оружия украине