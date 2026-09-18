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МИД России заявил протест Британии из-за поставок оружия Киеву
МИД России заявил протест Британии из-за поставок оружия Киеву - РИА Новости Крым, 18.09.2026
МИД России заявил протест Британии из-за поставок оружия Киеву
В пятницу Министерство иностранных дел России вызвало временную поверенную в делах Британии в Москве Дейни Долакия. Ей заявлен протест из-за поставок оружия... РИА Новости Крым, 18.09.2026
2026-09-18T13:45
2026-09-18T13:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. В пятницу Министерство иностранных дел России вызвало временную поверенную в делах Британии в Москве Дейни Долакия. Ей заявлен протест из-за поставок оружия Киеву, заявили в российском дипведомстве.В МИД подчеркнули, что массированными поставками дальнобойных наступательных вооружений Лондон ставит себя в положение соучастника кровавых злодеяний киевского режима, которые не могут характеризоваться иначе как терроризм и военные преступления.Британской стороне предъявлен перечень международных обязательств, нарушаемых ею вследствие оказываемой Киеву поддержки.Особо отмечено, что в свете проводимой Соединенным Королевством политики российская сторона оставляет за собой право на необходимые ответные действия в рамках реализации права на самооборону.Этим летом военная помощь Запада Украине достигла пика с апреля 2024 года. Об этом заявил постоянный представитель России при ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) Дмитрий Полянский.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Эскалация Германией отношений с Россией не останется без последствий – посолАнтироссийский флагман буксует: что Европе принесут протесты в ГерманииОснователь Modern Talking назвал худший сценарий для Германии из-за Украины
https://crimea.ria.ru/20260918/malaya-antanta-21-veka-zachem-es-ponadobilas-oboronnaya-strategiya--mnenie-1159471414.html
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, великобритания, новости, украина, оружие, поставки западного оружия украине
МИД России заявил протест Британии из-за поставок оружия Киеву
МИД России заявил протест Британии из-за поставок оружия Киеву
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. В пятницу Министерство иностранных дел России вызвало временную поверенную в делах Британии в Москве Дейни Долакия. Ей заявлен протест из-за поставок оружия Киеву, заявили в российском дипведомстве.
"18 сентября в МИД России была вызвана временная поверенная в делах Великобритании в России Дейни Долакия, которой заявлен решительный протест в связи с дальнейшим наращиванием Лондоном поставок киевскому режиму БПЛА и других систем вооружений", - говорится в сообщении.
В МИД подчеркнули, что массированными поставками дальнобойных наступательных вооружений Лондон ставит себя в положение соучастника кровавых злодеяний киевского режима, которые не могут характеризоваться иначе как терроризм и военные преступления.
Британской стороне предъявлен перечень международных обязательств, нарушаемых ею вследствие оказываемой Киеву поддержки.
Особо отмечено, что в свете проводимой Соединенным Королевством политики российская сторона оставляет за собой право на необходимые ответные действия в рамках реализации права на самооборону.
"Подтверждено, что любые британские военные объекты на Украине, используемые для ударов по российской территории, являются законной целью. Подчеркнуто, что вся полнота ответственности за возможное дальнейшее неблагоприятное развитие ситуации лежит на Лондоне", - добавили в МИД.
Этим летом военная помощь Запада Украине достигла пика с апреля 2024 года
. Об этом заявил постоянный представитель России при ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) Дмитрий Полянский.
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