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Малая Антанта 21 века: зачем ЕС понадобилась оборонная стратегия – мнение

Малая Антанта 21 века: зачем ЕС понадобилась оборонная стратегия – мнение - РИА Новости Крым, 18.09.2026

Малая Антанта 21 века: зачем ЕС понадобилась оборонная стратегия – мнение

Европа создает единый военно-промышленный комплекс для противостояния с Россией и для него ей не нужна многонациональная европейская армия – уже определены... РИА Новости Крым, 18.09.2026

2026-09-18T08:37

2026-09-18T08:37

2026-09-18T08:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Европа создает единый военно-промышленный комплекс для противостояния с Россией и для него ей не нужна многонациональная европейская армия – уже определены страны Малой Антанты 21 века, которых ЕС не жалко уничтожить ради своих интересов. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив, завкафедрой философии философского факультета КФУ им. Вернадского Олег Шевченко.Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на днях в Европарламенте в Страсбурге, предложила разработать для Евросоюза собственную оборонную стратегию, заявив, что для ЕС "пришло время для собственной европейской "четвертой статьи" – чрезвычайного протокола безопасности".По словам Шевченко, если попытки создать в ЕС хоть сколько-нибудь внятные совместные вооруженные силы, некую объединенную армию не удались, как ни пытались сделать это и привлечением спецслужб, и штабных офицеров, получилось кое-что другое, и для этого тоже теперь хотят защиту.По мнению эксперта, создание вооруженных сил Европы особого смысла и не имеет, поскольку они уже есть и называются НАТО, и даже если США выйдут из блока, остальные останутся."Зачем что-то создавать, когда это что-то уже есть? США в любой момент могут из структуры выйти, но сами технологии, работа натовских структур, командно-штабных, логистических и военных учений – все это никуда не исчезнет. Поэтому я не думаю, что Европа пойдет по пути создания многонациональных европейских вооруженных сил", – сказал он.Шевченко считает, что Европа уже определилась со стратегией, согласно которой здесь будут выбирать страны для пушечного корма после того, как ресурсы Украины выжмут – и все ради противостояния с Россией с целью ослабить ее и сломить."Будут выбирать территории, где можно все превратить в радиоактивную пыль, что не жалко, например, Эстонию, Латвию, Литву. Их можно – ничего страшного с точки зрения Европы. Из человеческих резервуаров можно использовать, например, Румынию и Польшу, такой вот вариант Малой Антанты 20-х годов ХХ века. Там пускай идут боевые действия, люди гибнут. А вот Париж, Берлин будут оставаться в стороне и поставлять как прапорщики оружие для смазки военных дел. Думаю, примерно такая выстраивается модель противостояния с Россией", – оценил подготовку вражеских сил эксперт.К противостоянию России с Европой, по мнению Шевченко, нужно быть готовым.На Украине же, где свои интересы реализуют Британия, Евросоюз и США, давно создав серию агентов влияния, власть может еще какое-то время меняться из-за конфликта интересов у кураторов, но это не изменит их общей цели, считает Шевченко."Кому-то интересна земля, кому-то порты, кому-то военная инфраструктура, кому-то недра, а кому-то человеческий потенциал Украины – и начинается растягивание ее по национальным квартирам – британским, европейским или американским. Этот конфликт и привел к катастрофам для украинского политического континуума. Но система построена так, что идут переделы влияния и финансов, а военная машина, предназначенная ослабить Россию, продолжает работу", – сказал Шевченко.Таким образом Украина остается неким буфером, стеной с Россией, за которым Европа творит реальные дела."Не будет Зеленского – будет другой. Убежал один генпрокурор – поставят другого. СБУ перестреляет военную разведку – будет новая. Для нас принципиально, на поле боя ничего не изменится. А что изменится в раскладах игр спецслужб – сказать не могу, потому что на то они и спецслужбы, чтобы иметь специальное видение, недоступное обычному штатскому профессору", – заключил эксперт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Военная помощь Запада Киеву побила рекорд Провокатор-промокашка: зачем во власти Украины заговорили о мире с Россией В Москве представили доказательства фальсификации событий в Буче

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мнения, олег шевченко, политика, европа, россия, украина, в мире