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"Люди не должны чувствовать себя как на острове": Путин поручил повысить надежность перелетов - РИА Новости Крым, 18.09.2026
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"Люди не должны чувствовать себя как на острове": Путин поручил повысить надежность перелетов
"Люди не должны чувствовать себя как на острове": Путин поручил повысить надежность перелетов - РИА Новости Крым, 18.09.2026
"Люди не должны чувствовать себя как на острове": Путин поручил повысить надежность перелетов
Одна из важнейших задач в сфере авиаперевозок состоит в обеспечении надежности перевозок местными авиалиниями. Об этом заявил президент России Владимир Путин в... РИА Новости Крым, 18.09.2026
2026-09-18T17:17
2026-09-18T17:17
владимир путин (политик)
россия
авиация
авиасообщение
новости
логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Одна из важнейших задач в сфере авиаперевозок состоит в обеспечении надежности перевозок местными авиалиниями. Об этом заявил президент России Владимир Путин в пятницу в рамках презентации новых объектов гражданской авиации в режиме видеоконференции.В рамках презентации состоялась церемония подписания договоров на поставку 90 самолетов МС-21 "Аэрофлоту". Также презентованы новые объекты аэропортовой инфраструктуры в РФ."Наша страна по территории, мы это хорошо с вами знаем, самая большая в мире. И нигде в самом дальнем уголке люди не должны чувствовать себя как на острове. Вот то, что сегодня происходит, это очень важное, это хорошее событие, праздничное, можно сказать, без всякого преувеличения", – сказал президент.Поставку самолетов и появление новой аэропортной инфраструктуры глава государства назвал хорошим шагом вперед в развитии авиации, при этом подчеркнул, что для страны этого недостаточно.В России повышается безопасность и уровень комфорта авиаперевозок, а также развивается авиационная сеть, что является значимым условием транспортной доступности удаленных регионов, заявил президент России ранее в пятницу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская авиатехника не уступает лучшим мировым образцам – ПутинРосавиация усилила меры по безопасности в воздушном пространствеКогда отечественные самолеты заменят импортные в авиакомпаниях России
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владимир путин (политик), россия, авиация, авиасообщение, новости, логистика
"Люди не должны чувствовать себя как на острове": Путин поручил повысить надежность перелетов

Путин поручил обеспечить надежные перевозки местными авиалиниями в России

17:17 18.09.2026
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет заходит на посадку
Самолет заходит на посадку - РИА Новости, 1920, 18.09.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Одна из важнейших задач в сфере авиаперевозок состоит в обеспечении надежности перевозок местными авиалиниями. Об этом заявил президент России Владимир Путин в пятницу в рамках презентации новых объектов гражданской авиации в режиме видеоконференции.
В рамках презентации состоялась церемония подписания договоров на поставку 90 самолетов МС-21 "Аэрофлоту". Также презентованы новые объекты аэропортовой инфраструктуры в РФ.
"Наша страна по территории, мы это хорошо с вами знаем, самая большая в мире. И нигде в самом дальнем уголке люди не должны чувствовать себя как на острове. Вот то, что сегодня происходит, это очень важное, это хорошее событие, праздничное, можно сказать, без всякого преувеличения", – сказал президент.
Поставку самолетов и появление новой аэропортной инфраструктуры глава государства назвал хорошим шагом вперед в развитии авиации, при этом подчеркнул, что для страны этого недостаточно.
"Одна из важнейших задач — обеспечить надежные перевозки местными авиалиниями. Здесь много вопросов, и я обращаю на это своих внимание своих коллег из правительства. Не буду вдаваться в детали, но они всем хорошо известны. Это касается и воздушных судов, предназначенных для местных перевозок, это касается развития той же самой инфраструктуры и так далее. Есть над чем работать", – сказал Путин.
В России повышается безопасность и уровень комфорта авиаперевозок, а также развивается авиационная сеть, что является значимым условием транспортной доступности удаленных регионов, заявил президент России ранее в пятницу.
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Владимир Путин (политик)РоссияАвиацияАвиасообщениеНовостиЛогистика
 
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