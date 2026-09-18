https://crimea.ria.ru/20260918/lipovye-putevki-na-6-mln-v-sevastopole-zaderzhali-podozrevaemuyu-v-moshennichestve-1159487321.html

Липовые путевки на 6 млн: в Севастополе задержали подозреваемую в мошенничестве

Липовые путевки на 6 млн: в Севастополе задержали подозреваемую в мошенничестве - РИА Новости Крым, 18.09.2026

Липовые путевки на 6 млн: в Севастополе задержали подозреваемую в мошенничестве

В Севастополе задержали подозреваемую в серии мошенничеств при продаже турпутевок на 6 млн рублей. Об этом сообщает УМВД России по городу Севастополю. РИА Новости Крым, 18.09.2026

2026-09-18T10:45

2026-09-18T10:45

2026-09-18T10:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе задержали подозреваемую в серии мошенничеств при продаже турпутевок на 6 млн рублей. Об этом сообщает УМВД России по городу Севастополю."Сотрудники УМВД России по г.Севастополю пресекли преступную деятельность ранее не судимой 41-летней местной жительницы, которая под видом оказания туристических услуг обманным путем завладела денежными средствами тринадцати граждан, среди которых жители Севастополя и Крыма", - сообщили в полиции Севастополя.По данным ведомства, после увольнения из туристического агентства к женщине продолжали обращаться клиенты, желающие оформить путевки на отдых за границей. Воспользовавшись сложившейся ситуацией, она решила извлечь личную выгоду и пошла на обман. В полиции добавили, что когда обманутые клиенты, не дождавшись поездок, требовали объяснений, мошенница всякий раз перекладывала вину на туроператора, после чего и вовсе переставала выходить на связь. При этом полученными деньгами мошенница распорядилась по своему усмотрению. "В отношении аферистки следственным отделом ОМВД России по Гагаринскому району возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Максимальное наказание по статье – лишение свободы на срок до десяти лет. Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - заключили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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