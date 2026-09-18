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Крым перевыполнил план по благоустройству территорий

Крым перевыполнил план по благоустройству территорий - РИА Новости Крым, 18.09.2026

Крым перевыполнил план по благоустройству территорий

В Крыму в 2026 году почти вдвое перевыполнили план по благоустройству общественных пространств в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 18.09.2026

2026-09-18T15:15

2026-09-18T15:15

2026-09-18T15:15

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юрий гоцанюк

нацпроекты в россии

национальный проект "инфраструктура для жизни"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В Крыму в 2026 году почти вдвое перевыполнили план по благоустройству общественных пространств в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Об этом сообщил председатель республиканского Совмина Юрий Гоцанюк в своем канале в МАКС.По его информации, среди завершенных объектов – набережная в Судаке и Черноморском, сквер Герайлар в Бахчисарае, общественная территория в Евпатории. На завершающем этапе находится набережная в Феодосии, Комсомольский парк в Джанкое, зона отдыха Сморжевского в Керчи.Также, по его словам, ведется закупка 51 единицы подвижного состава, проводятся работы по внедрению интеллектуальной транспортной системы, предусматривающей автоматизацию процессов управления дорожным движением в регионе.Ранее сообщалось, что в Симферополе за 12 лет с момента воссоединения Крыма с Россией отремонтировано около 25 общественных пространств и порядка 230 дворов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как продвигается благоустройство зоны отдыха Сморжевского в КерчиВ Севастополе четыре пустыря превратятся в скверы в 2027 годуВ Симферополе благоустраивают общественную территорию от Кечкеметской до Титова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, благоустройство, юрий гоцанюк, нацпроекты в россии, национальный проект "инфраструктура для жизни"