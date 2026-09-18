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Крым перевыполнил план по благоустройству территорий
Крым перевыполнил план по благоустройству территорий - РИА Новости Крым, 18.09.2026
Крым перевыполнил план по благоустройству территорий
В Крыму в 2026 году почти вдвое перевыполнили план по благоустройству общественных пространств в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 18.09.2026
2026-09-18T15:15
2026-09-18T15:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В Крыму в 2026 году почти вдвое перевыполнили план по благоустройству общественных пространств в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Об этом сообщил председатель республиканского Совмина Юрий Гоцанюк в своем канале в МАКС.По его информации, среди завершенных объектов – набережная в Судаке и Черноморском, сквер Герайлар в Бахчисарае, общественная территория в Евпатории. На завершающем этапе находится набережная в Феодосии, Комсомольский парк в Джанкое, зона отдыха Сморжевского в Керчи.Также, по его словам, ведется закупка 51 единицы подвижного состава, проводятся работы по внедрению интеллектуальной транспортной системы, предусматривающей автоматизацию процессов управления дорожным движением в регионе.Ранее сообщалось, что в Симферополе за 12 лет с момента воссоединения Крыма с Россией отремонтировано около 25 общественных пространств и порядка 230 дворов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как продвигается благоустройство зоны отдыха Сморжевского в КерчиВ Севастополе четыре пустыря превратятся в скверы в 2027 годуВ Симферополе благоустраивают общественную территорию от Кечкеметской до Титова
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крым, новости крыма, благоустройство, юрий гоцанюк, нацпроекты в россии, национальный проект "инфраструктура для жизни"
Крым перевыполнил план по благоустройству территорий
В Крыму с начала года благоустроили 40 общественных пространств при плане в 22
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В Крыму в 2026 году почти вдвое перевыполнили план по благоустройству общественных пространств в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Об этом сообщил председатель республиканского Совмина Юрий Гоцанюк в своем канале в МАКС.
"В этом году план по благоустройству общественных пространств перевыполнен практически вдвое: при целевом показателе 22 территории на сегодняшний день приведены в порядок уже 40", – рассказал Гоцанюк.
По его информации, среди завершенных объектов – набережная в Судаке и Черноморском, сквер Герайлар в Бахчисарае, общественная территория в Евпатории. На завершающем этапе находится набережная в Феодосии, Комсомольский парк в Джанкое, зона отдыха Сморжевского в Керчи.
"До конца года запланирован ремонт 39 автодорог протяженностью 224 км. В настоящее время работы ведутся на 13 участках, еще на 26 объектах работы уже завершены", – отметил глава Совмина Крыма.
Также, по его словам, ведется закупка 51 единицы подвижного состава, проводятся работы по внедрению интеллектуальной транспортной системы, предусматривающей автоматизацию процессов управления дорожным движением в регионе.
Ранее сообщалось, что в Симферополе за 12 лет с момента воссоединения Крыма с Россией отремонтировано
около 25 общественных пространств и порядка 230 дворов.
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