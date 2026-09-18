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Крым голосует: как проходит первый день выборов на полуострове

Крым голосует: как проходит первый день выборов на полуострове - РИА Новости Крым, 18.09.2026

Крым голосует: как проходит первый день выборов на полуострове

Утром в пятницу в Крыму открылись все избирательные участки на выборах в Госдуму, процесс голосования проходит в штатном режиме. К этому времени часть... РИА Новости Крым, 18.09.2026

2026-09-18T13:32

2026-09-18T13:32

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СИМЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Утром в пятницу в Крыму открылись все избирательные участки на выборах в Госдуму, процесс голосования проходит в штатном режиме. К этому времени часть избирателей уже выразили свою гражданскую позицию, также проголосовали глава республики Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Подробнее - в материале РИА Новости Крым.Выборы в КрымуВ Симферополе, как и в других городах республики, голосование на выборах в Госдуму России стартовало ровно в 8 часов утра – избирательные участки открылись без опозданий и текущий процесс проходит штатно. Несмотря на пятничный день, с первых минут люди активно начали отдавать свои голоса – многие крымчане решили реализовать свое избирательное право по пути на работу или учебу. При этом настроение у всех участников процесса приподнятое, многие встречают на участках знакомых и соседей и поздравляют друг друга со стартом голосования.К этому времени на избирательном участке в Симферополе проголосовал и глава республики Сергей Аксенов. Он поздоровался со всеми и пожелал всем хорошего дня.Как сообщил журналистам председатель Избиркома республики Михаил Малышев, всего в Крыму расположены 1 098 участков, и дополнительно – 30 временных участков для голосования. В составе комиссии - более 11 тысяч человек, за ходом голосования следит 5 481 наблюдатель. Основные дни голосования – 18, 19 и 20 сентября. На голосование с помощью ДЭГ зарегистрировались 85 461 один избиратель. Также есть возможность голосовать на дому по состоянию здоровья или другой уважительной причине – такую заявку можно подать до 14 часов 20 сентября. 18 и 19 сентября в республике также организовано голосование на придомовых территориях и территориях общего пользования в населенных пунктах, где отсутствуют помещения для голосования или транспортное сообщение с которыми затруднено.Малышев напомнил, что кроме выборов депутатов Государственной Думы в Республике Крым также проходят дополнительные выборы, а именно: депутатов Государственного Совета РК по одномандатному избирательному округу No 22.Голосование в СевастополеВ Севастополе первый день трехдневного голосования на выборах депутатов Госдумы России также стартовал вовремя и проходит штатно. До момента открытия участков досрочно в городе федерального значения проголосовали 134 244 человека, сообщила глава Севастопольской городской избирательной комиссии (СГИК) Нина Фаустова. Всего, по словам Фаустовой, в Севастополе 343 881 избиратель. С самого утра люди также активно идут голосовать.В частности, губернатор города Михаил Развожаев прибыл на участок вместе с супругой и сыном. Отдав свой голос, глава региона призвал всех севастопольцев обязательно прийти на выборы и тоже исполнить гражданский долг. Также он проинформировал, что выборный процесс в городе идет без сбоев.Например, на участок в центре города к середине дня каждые четверть часа заходят от 5 до 15 избирателей, иногда семьями, с супругами, с детьми. На входе – рамка металлодетектора и дежурят правоохранители – представители полиции, МЧС и охранной организации.Всех входящих встречают доброжелательно, но "дать пять" позволяют себе только двум необычным посетителей участка – повеселить всех участников избирательного процесса наведались дельфины Сева и Поля.На участке в спальном районе города не так оживленно, но в урне уже десятки заполненных бюллетеней."У нас частный сектор, и основная масса голосует на дому, потому что люди преклонного возраста, есть те, кто на домашнем уходе – приходится выезжать к ним. Естественно, они там голосуют семьями, у нас есть и по семь человек в доме, то о есть и старики, и молодежь – дети, внуки. Тем не менее, и здесь тоже голосуют, идут люди. Сейчас вот тихо, а с утра был ажиотаж", – поделилась председатель участковой избирательной Татьяна Голикова.Каких-то масштабных развлекательно-образовательных акций или викторин на этот раз не организовывалось, но на этом участке, например, с предыдущих избирательных кампаний остались сувениры – теперь их просто дарят тем, кто приходит проголосовать.Всего в Севастополе работают 187 участков – все они также будут работать с 8 до 20.00 для голосования на выборах в Госдуму России и дополнительных выборах в органы местного самоуправления – депутатов советов Балаклавского и Нахимовского муниципальных округов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Старт голосования в Феодосии: что происходит на участкахВ России открылись и работают все избирательные участки – ЦИККак в Севастополе работают избирательные участки во время сигнала тревоги

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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