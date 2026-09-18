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Крупнейшие в мире запасы: Путин сделал заявления о газификации в РФ - РИА Новости Крым, 18.09.2026
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Крупнейшие в мире запасы: Путин сделал заявления о газификации в РФ
Крупнейшие в мире запасы: Путин сделал заявления о газификации в РФ - РИА Новости Крым, 18.09.2026
Крупнейшие в мире запасы: Путин сделал заявления о газификации в РФ
Россия располагает крупнейшими в мире запасами газа и эти запасы должны в первую очередь служить интересам России и ее развитию. Об этом заявил президент России РИА Новости Крым, 18.09.2026
2026-09-18T17:33
2026-09-18T17:33
владимир путин (политик)
россия
газ
газоснабжение
газификация крыма
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Россия располагает крупнейшими в мире запасами газа и эти запасы должны в первую очередь служить интересам России и ее развитию. Об этом заявил президент России Владимир Путин в пятницу в рамках церемонии открытия объектов социальной газификации в режиме видеоконференции."Отмечу, что Россия располагает крупнейшими в мире запасами газа. Наша задача в том, чтобы этот ресурс, в первую очередь, служил нашей стране, позволял развивать экономику и социальную сферу, повышать качество жизни граждан", – сказал президент.Программу социальной газификации Путин назвал важнейшей для всей России инициативой, а также указал на огромный запрос на газификацию в небольших городах и сельской местности.Он подчеркнул, что программа социальной газификации является бессрочной и эта работа будет продолжена, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке.Власти рассматривают вопрос о подведении в Крым с материковой части РФ дополнительной ветки газопровода, а также ввода в эксплуатацию новых месторождений газа с целью обеспечения инвестиционного развития региона, сообщалось ранее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России 11 тысяч семей получили субсидии для газификацииВ какие села Крыма в 2026 году придет газВ Крыму газифицировали еще почти сто домовладений
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владимир путин (политик), россия, газ, газоснабжение, газификация крыма, экономика
Крупнейшие в мире запасы: Путин сделал заявления о газификации в РФ

Россия располагает крупнейшими в мире запасами газа и они должны служить стране – Путин

17:33 18.09.2026
 
© РИА Новости . Александр Мазуркевич / Перейти в фотобанкГазовая компрессорная станция
Газовая компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 18.09.2026
© РИА Новости . Александр Мазуркевич
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Россия располагает крупнейшими в мире запасами газа и эти запасы должны в первую очередь служить интересам России и ее развитию. Об этом заявил президент России Владимир Путин в пятницу в рамках церемонии открытия объектов социальной газификации в режиме видеоконференции.
"Отмечу, что Россия располагает крупнейшими в мире запасами газа. Наша задача в том, чтобы этот ресурс, в первую очередь, служил нашей стране, позволял развивать экономику и социальную сферу, повышать качество жизни граждан", – сказал президент.
Программу социальной газификации Путин назвал важнейшей для всей России инициативой, а также указал на огромный запрос на газификацию в небольших городах и сельской местности.
"Огромный запрос на газификацию в небольших городах и поселках сельской местности, там, где активно развивается индивидуальное жилищное строительство. А на его долю, кстати, приходится больше половины всего жилья, что строится в России, свыше 50%", – отметил российский лидер.
Он подчеркнул, что программа социальной газификации является бессрочной и эта работа будет продолжена, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке.
Власти рассматривают вопрос о подведении в Крым с материковой части РФ дополнительной ветки газопровода, а также ввода в эксплуатацию новых месторождений газа с целью обеспечения инвестиционного развития региона, сообщалось ранее.
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Владимир Путин (политик)РоссияГазГазоснабжениеГазификация КрымаЭкономика
 
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