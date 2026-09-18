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Крупнейшие в мире запасы: Путин сделал заявления о газификации в РФ

Крупнейшие в мире запасы: Путин сделал заявления о газификации в РФ - РИА Новости Крым, 18.09.2026

Крупнейшие в мире запасы: Путин сделал заявления о газификации в РФ

Россия располагает крупнейшими в мире запасами газа и эти запасы должны в первую очередь служить интересам России и ее развитию. Об этом заявил президент России РИА Новости Крым, 18.09.2026

2026-09-18T17:33

2026-09-18T17:33

2026-09-18T17:33

владимир путин (политик)

россия

газ

газоснабжение

газификация крыма

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Россия располагает крупнейшими в мире запасами газа и эти запасы должны в первую очередь служить интересам России и ее развитию. Об этом заявил президент России Владимир Путин в пятницу в рамках церемонии открытия объектов социальной газификации в режиме видеоконференции."Отмечу, что Россия располагает крупнейшими в мире запасами газа. Наша задача в том, чтобы этот ресурс, в первую очередь, служил нашей стране, позволял развивать экономику и социальную сферу, повышать качество жизни граждан", – сказал президент.Программу социальной газификации Путин назвал важнейшей для всей России инициативой, а также указал на огромный запрос на газификацию в небольших городах и сельской местности.Он подчеркнул, что программа социальной газификации является бессрочной и эта работа будет продолжена, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке.Власти рассматривают вопрос о подведении в Крым с материковой части РФ дополнительной ветки газопровода, а также ввода в эксплуатацию новых месторождений газа с целью обеспечения инвестиционного развития региона, сообщалось ранее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России 11 тысяч семей получили субсидии для газификацииВ какие села Крыма в 2026 году придет газВ Крыму газифицировали еще почти сто домовладений

россия

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, газ, газоснабжение, газификация крыма, экономика