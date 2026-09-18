Рейтинг@Mail.ru
"Космический дефицит": Зеленский признал неутешительную правду - РИА Новости Крым, 18.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260918/kosmicheskiy-defitsit-zelenskiy-priznal-neuteshitelnuyu-pravdu-1159516469.html
"Космический дефицит": Зеленский признал неутешительную правду
"Космический дефицит": Зеленский признал неутешительную правду - РИА Новости Крым, 18.09.2026
"Космический дефицит": Зеленский признал неутешительную правду
Глава киевского режима Владимир Зеленский на встрече с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен назвал дефицит украинского бюджета "космическим". РИА Новости Крым, 18.09.2026
2026-09-18T19:12
2026-09-18T19:12
украина
владимир зеленский
в мире
бюджет
деньги
новости
урсула фон дер ляйен
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/06/1158293258_0:92:1280:812_1920x0_80_0_0_9db10d9a1a2b6683fc9980f7de2fc6a7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский на встрече с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен назвал дефицит украинского бюджета "космическим". В начале сентября сообщалось, что правительство Украины вводит режим жесткой экономии бюджетных средств в 2027 году. По словам премьер-министра страны Сергея Корецкого, будут урезаны все расходы, кроме оборонных.Евросоюз пока не может найти источники для финансирования потребностей Украины на сумму 22,5 миллиарда евро в следующем году. Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский не намерен выполнять обещанное ВСУ – нардеп УкраиныКиев получит помощь от ЕС только при выполнении определенных условий90 млрд евро для Киева - деньги не на жизнь, а на смерть - политолог
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/06/1158293258_356:91:1241:755_1920x0_80_0_0_7f2a5d77ecd1da0eb5aaf8245c0c984d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, владимир зеленский, в мире, бюджет, деньги, новости, урсула фон дер ляйен
"Космический дефицит": Зеленский признал неутешительную правду

Зеленский признал "космический" дефицит бюджета Украины

19:12 18.09.2026
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский на встрече с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен назвал дефицит украинского бюджета "космическим".
"Мы готовим несколько стратегий для преодоления этого, как я отметил, космического дефицита", – цитируют Зеленского украинские СМИ.
В начале сентября сообщалось, что правительство Украины вводит режим жесткой экономии бюджетных средств в 2027 году. По словам премьер-министра страны Сергея Корецкого, будут урезаны все расходы, кроме оборонных.
Евросоюз пока не может найти источники для финансирования потребностей Украины на сумму 22,5 миллиарда евро в следующем году. Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Зеленский не намерен выполнять обещанное ВСУ – нардеп Украины
Киев получит помощь от ЕС только при выполнении определенных условий
90 млрд евро для Киева - деньги не на жизнь, а на смерть - политолог
 
УкраинаВладимир ЗеленскийВ миреБюджетДеньгиНовостиУрсула фон дер Ляйен
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:00В Крыму и Севастополе завершился первый день голосования на выборах
19:48Заключительный аккорд бархатного сезона: прогноз погоды на выходные в Крыму
19:37Больше половины участков в Севастополе не работали во время воздушной тревоги
19:28В России сельские Дома культуры подключат к газу
19:12"Космический дефицит": Зеленский признал неутешительную правду
19:02В Севастополе снова будут включать уличное освещение
19:00На газовые субсидии льготникам планируют направить 1,2 млрд рублей
18:49Инвестор вложил 40 миллионов: в Никите открыли обновленную набережную
18:41На Украине разбиты суда с оружием и горючим для ВСУ
18:38Скрытая мобилизация 300 тысяч человек в России - в Кремле опровергли слухи
18:32Путин назвал российские оружие одним из самых надежных в мире
18:21Когда в Панораме Севастополя начнут восстановительные работы и что сделают
18:12Президент поручил не допускать навязанных услуг при газификации домов
18:10150-летие со дня рождения Луки Крымского широко отметят в России и за рубежом
18:05Режиссера Андрея Звягинцева* и ряд других лиц внесли в реестр иноагентов
17:54Оборонительную башню в Севастополе закрывают на ремонт - что планируют сделать
17:40Россия ответила на новый пакет санкций Евросоюза
17:33Крупнейшие в мире запасы: Путин сделал заявления о газификации в РФ
17:26В Крыму продлили ограничения на движение поездов "Таврия"
17:17"Люди не должны чувствовать себя как на острове": Путин поручил повысить надежность перелетов
Лента новостейМолния