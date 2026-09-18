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"Космический дефицит": Зеленский признал неутешительную правду
"Космический дефицит": Зеленский признал неутешительную правду - РИА Новости Крым, 18.09.2026
"Космический дефицит": Зеленский признал неутешительную правду
Глава киевского режима Владимир Зеленский на встрече с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен назвал дефицит украинского бюджета "космическим". РИА Новости Крым, 18.09.2026
2026-09-18T19:12
2026-09-18T19:12
2026-09-18T19:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский на встрече с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен назвал дефицит украинского бюджета "космическим". В начале сентября сообщалось, что правительство Украины вводит режим жесткой экономии бюджетных средств в 2027 году. По словам премьер-министра страны Сергея Корецкого, будут урезаны все расходы, кроме оборонных.Евросоюз пока не может найти источники для финансирования потребностей Украины на сумму 22,5 миллиарда евро в следующем году. Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский не намерен выполнять обещанное ВСУ – нардеп УкраиныКиев получит помощь от ЕС только при выполнении определенных условий90 млрд евро для Киева - деньги не на жизнь, а на смерть - политолог
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украина, владимир зеленский, в мире, бюджет, деньги, новости, урсула фон дер ляйен
"Космический дефицит": Зеленский признал неутешительную правду
Зеленский признал "космический" дефицит бюджета Украины