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Когда в Панораме Севастополя начнут восстановительные работы и что сделают - РИА Новости Крым, 18.09.2026
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Когда в Панораме Севастополя начнут восстановительные работы и что сделают
Когда в Панораме Севастополя начнут восстановительные работы и что сделают - РИА Новости Крым, 18.09.2026
Когда в Панораме Севастополя начнут восстановительные работы и что сделают
Стартовал конкурс по определению подрядчика, который отремонтирует пострадавшую при ударе дрона и пожаре кровлю Панорамы Севастополя, включая ее уникальный... РИА Новости Крым, 18.09.2026
2026-09-18T18:21
2026-09-18T18:21
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удар всу по панораме "оборона севастополя"
реконструкция
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Стартовал конкурс по определению подрядчика, который отремонтирует пострадавшую при ударе дрона и пожаре кровлю Панорамы Севастополя, включая ее уникальный световой фонарь. Конкурсная процедура должна завершиться в конце октября. Об этом журналистам рассказал начальник отдела капитального ремонта и реставрации Музея обороны Севастополя Вячеслав Чеботько, передает корреспондент РИА Новости Крым.По его словам, в Единой информационной системе закупок уже размещено извещение о начале проведения конкурсных процедур на ремонтно-реставрационные работы на крыше Панорамы.Он добавил, что в настоящее время проводится экспертиза несущих конструкций купола. После получения ее результатов объемы работ, которые необходимы, могут быть скорректированы.Он уточнил, что по итогам конкурсной процедуры подрядчика работ планируют определить к концу октября."Потом заключение контракта, после - определения победителя, получение сначала разрешения на выполнение этих работ в Управлении охраны памятников, а потом уже начало работ", – добавил эксперт.Точную стоимость работ назвать пока невозможно, как и сроки их начала и завершения."Без завершения результатов экспертизы очень-очень приблизительный итог, и можно ошибиться", – отметил он.Это же касается и экспертизы самого здания, которая будет выполнена, но пока сроки ее проведения не определены.Ранее директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин, оценивая ущерб и необходимые работы в Панораме, предположил, что приблизительные сроки восстановления здания и экспозиции обороны Севастополя после удара ВСУ займут минимум пять лет.Позже заведующая отделом "История крымской войны 1853 – 1856 годов" Музея Обороны Севастополя Екатерина Малиновская в эфире радио "Спутник в Крыму" высказала мнение, что полное воссоздание Панорамы Севастополя после удара украинского дрона и пожара может занять порядка 6-7 лет.10 июня 2026 года в 02-48 при атаке ВСУ на Севастополь здание Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг." подверглось удару беспилотника. Дрон влетел прямо в стеклянный купол, сразу загорелась кровля. Возгорание ликвидировали только спустя 28 часов. Позже стало известно, что внутренние интерьеры полностью выгорели, как и представленное в экспозиции полотно – копия шедевра Франца Рубо, созданная в 1954 году группой советских художников.Небольшие сохранившиеся фрагменты оригинального полотна Рубо, находившиеся в фондах, по информации руководства музея, не пострадали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Протекает крыша: Оборонительную башню в Севастополе закроют для посещений Памяти воинов Крымской войны – факты об обороне Севастополя В двух районах Крыма восстановят пострадавшие объекты культуры
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, удар всу по панораме "оборона севастополя", реконструкция
Когда в Панораме Севастополя начнут восстановительные работы и что сделают

Стартовал конкурс по выбору подрядчика для ремонта кровли Панорамы в Севастополе

18:21 18.09.2026
 
© РИА Новости КрымПанорама "Оборона Севастополя" после пожара из-за атаки ВСУ
Панорама Оборона Севастополя после пожара из-за атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.09.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Стартовал конкурс по определению подрядчика, который отремонтирует пострадавшую при ударе дрона и пожаре кровлю Панорамы Севастополя, включая ее уникальный световой фонарь. Конкурсная процедура должна завершиться в конце октября. Об этом журналистам рассказал начальник отдела капитального ремонта и реставрации Музея обороны Севастополя Вячеслав Чеботько, передает корреспондент РИА Новости Крым.
По его словам, в Единой информационной системе закупок уже размещено извещение о начале проведения конкурсных процедур на ремонтно-реставрационные работы на крыше Панорамы.

"Эти работы будут включать демонтаж и монтаж медного покрытия, ремонт стропильной системы, замену остекления светового фонаря, устройство новых ходовых мостиков. Эти мероприятия необходимо в первую очередь произвести для того, чтобы предотвратить воздействие атмосферных осадков на само здание", – рассказал Чеботько.

Он добавил, что в настоящее время проводится экспертиза несущих конструкций купола. После получения ее результатов объемы работ, которые необходимы, могут быть скорректированы.

"Там порядка 36 несущих балок, и, может быть, какие-то необходимо будет из-за длительного воздействия высоких температур после пожара заменить, или как-то усилить, или какие-то диагональные связи между этими балками усилить. Техническое задание не может быть изменено. Возможно, будут изменены объемы этих работ в зависимости от результатов обследования несущих конструкций", – пояснил Чеботько.

Он уточнил, что по итогам конкурсной процедуры подрядчика работ планируют определить к концу октября.
"Потом заключение контракта, после - определения победителя, получение сначала разрешения на выполнение этих работ в Управлении охраны памятников, а потом уже начало работ", – добавил эксперт.
Точную стоимость работ назвать пока невозможно, как и сроки их начала и завершения.
"Без завершения результатов экспертизы очень-очень приблизительный итог, и можно ошибиться", – отметил он.
Это же касается и экспертизы самого здания, которая будет выполнена, но пока сроки ее проведения не определены.
"В ходе проведения дополнительных комплексных научных исследований будут обследованы, конечно, и стены, внутренние интерьеры, и декоративные элементы внутренних интерьеров, оконных, дверных заполнений для определения необходимости их реставрации", – заключил он.
Ранее директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин, оценивая ущерб и необходимые работы в Панораме, предположил, что приблизительные сроки восстановления здания и экспозиции обороны Севастополя после удара ВСУ займут минимум пять лет.
Позже заведующая отделом "История крымской войны 1853 – 1856 годов" Музея Обороны Севастополя Екатерина Малиновская в эфире радио "Спутник в Крыму" высказала мнение, что полное воссоздание Панорамы Севастополя после удара украинского дрона и пожара может занять порядка 6-7 лет.
10 июня 2026 года в 02-48 при атаке ВСУ на Севастополь здание Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг." подверглось удару беспилотника. Дрон влетел прямо в стеклянный купол, сразу загорелась кровля. Возгорание ликвидировали только спустя 28 часов. Позже стало известно, что внутренние интерьеры полностью выгорели, как и представленное в экспозиции полотно – копия шедевра Франца Рубо, созданная в 1954 году группой советских художников.
Небольшие сохранившиеся фрагменты оригинального полотна Рубо, находившиеся в фондах, по информации руководства музея, не пострадали.
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