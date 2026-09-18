https://crimea.ria.ru/20260918/kogda-v-panorame-sevastopolya-nachnut-vosstanovitelnye-raboty-i-chto-sdelayut-1159515235.html

Когда в Панораме Севастополя начнут восстановительные работы и что сделают

Когда в Панораме Севастополя начнут восстановительные работы и что сделают - РИА Новости Крым, 18.09.2026

Когда в Панораме Севастополя начнут восстановительные работы и что сделают

Стартовал конкурс по определению подрядчика, который отремонтирует пострадавшую при ударе дрона и пожаре кровлю Панорамы Севастополя, включая ее уникальный... РИА Новости Крым, 18.09.2026

2026-09-18T18:21

2026-09-18T18:21

2026-09-18T18:21

крым

новости крыма

севастополь

новости севастополя

удар всу по панораме "оборона севастополя"

реконструкция

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/11/1156941533_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4064089cea93036e14ab9d7bc0ab770d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Стартовал конкурс по определению подрядчика, который отремонтирует пострадавшую при ударе дрона и пожаре кровлю Панорамы Севастополя, включая ее уникальный световой фонарь. Конкурсная процедура должна завершиться в конце октября. Об этом журналистам рассказал начальник отдела капитального ремонта и реставрации Музея обороны Севастополя Вячеслав Чеботько, передает корреспондент РИА Новости Крым.По его словам, в Единой информационной системе закупок уже размещено извещение о начале проведения конкурсных процедур на ремонтно-реставрационные работы на крыше Панорамы.Он добавил, что в настоящее время проводится экспертиза несущих конструкций купола. После получения ее результатов объемы работ, которые необходимы, могут быть скорректированы.Он уточнил, что по итогам конкурсной процедуры подрядчика работ планируют определить к концу октября."Потом заключение контракта, после - определения победителя, получение сначала разрешения на выполнение этих работ в Управлении охраны памятников, а потом уже начало работ", – добавил эксперт.Точную стоимость работ назвать пока невозможно, как и сроки их начала и завершения."Без завершения результатов экспертизы очень-очень приблизительный итог, и можно ошибиться", – отметил он.Это же касается и экспертизы самого здания, которая будет выполнена, но пока сроки ее проведения не определены.Ранее директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин, оценивая ущерб и необходимые работы в Панораме, предположил, что приблизительные сроки восстановления здания и экспозиции обороны Севастополя после удара ВСУ займут минимум пять лет.Позже заведующая отделом "История крымской войны 1853 – 1856 годов" Музея Обороны Севастополя Екатерина Малиновская в эфире радио "Спутник в Крыму" высказала мнение, что полное воссоздание Панорамы Севастополя после удара украинского дрона и пожара может занять порядка 6-7 лет.10 июня 2026 года в 02-48 при атаке ВСУ на Севастополь здание Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг." подверглось удару беспилотника. Дрон влетел прямо в стеклянный купол, сразу загорелась кровля. Возгорание ликвидировали только спустя 28 часов. Позже стало известно, что внутренние интерьеры полностью выгорели, как и представленное в экспозиции полотно – копия шедевра Франца Рубо, созданная в 1954 году группой советских художников.Небольшие сохранившиеся фрагменты оригинального полотна Рубо, находившиеся в фондах, по информации руководства музея, не пострадали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Протекает крыша: Оборонительную башню в Севастополе закроют для посещений Памяти воинов Крымской войны – факты об обороне Севастополя В двух районах Крыма восстановят пострадавшие объекты культуры

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, удар всу по панораме "оборона севастополя", реконструкция