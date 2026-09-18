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Киев пытался сорвать ротацию наблюдателей МАГАТЭ на Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 18.09.2026
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Киев пытался сорвать ротацию наблюдателей МАГАТЭ на Запорожской АЭС
Киев пытался сорвать ротацию наблюдателей МАГАТЭ на Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 18.09.2026
Киев пытался сорвать ротацию наблюдателей МАГАТЭ на Запорожской АЭС
Российские военные нейтрализовали провокации со стороны ВСУ во время ротации наблюдателей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской... РИА Новости Крым, 18.09.2026
2026-09-18T20:20
2026-09-18T20:20
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
атаки всу
магатэ
новости
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СИМЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Российские военные нейтрализовали провокации со стороны ВСУ во время ротации наблюдателей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщили в пресс-служба станции."Не обошлось без провокаций со стороны ВСУ, которые были нейтрализованы российскими военными. Благодаря скоординированным действиям всех подразделений ротация была проведена надежно, оперативно и в полном объеме", – сообщили на станции.Уточняется, что безопасность проведения ротации обеспечивали российские военнослужащие, сотрудники Росгвардии и МВД. К этому времени четыре специалиста, вошедшие в состав 36-й команды агентства, приступили к работе на станции.Ранее Киев неоднократно срывал проведение ротаций на ЗАЭС, нарушал "режимы тишины", устанавливавшиеся для проведения ремонтных работ на объектах энергоинфраструктуры, непосредственно влияющих на безопасную работу станции. Также наносились удары по транспортным средствам, в которых передвигались представители Секретариата.В частности в августе Киев сорвал не только визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС, но и ротацию экспертов агентства на станции, информировал гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев нанес серию ударов по бензовозам возле Запорожской АЭС – погибли военныеВСУ целенаправленно атаковали Запорожскую АЭС – ранены два сотрудникаУкраинский дрон атаковал персонал Запорожской АЭС
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РИА Новости Крым
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96
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заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, атаки всу, магатэ, новости
Киев пытался сорвать ротацию наблюдателей МАГАТЭ на Запорожской АЭС

Киев пытался устроить провокации на Запорожской АЭС вовремя ротации наблюдателей МАГАТЭ

20:20 18.09.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМиссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС
Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС - РИА Новости, 1920, 18.09.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Российские военные нейтрализовали провокации со стороны ВСУ во время ротации наблюдателей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщили в пресс-служба станции.
"Не обошлось без провокаций со стороны ВСУ, которые были нейтрализованы российскими военными. Благодаря скоординированным действиям всех подразделений ротация была проведена надежно, оперативно и в полном объеме", – сообщили на станции.
Уточняется, что безопасность проведения ротации обеспечивали российские военнослужащие, сотрудники Росгвардии и МВД. К этому времени четыре специалиста, вошедшие в состав 36-й команды агентства, приступили к работе на станции.
Ранее Киев неоднократно срывал проведение ротаций на ЗАЭС, нарушал "режимы тишины", устанавливавшиеся для проведения ремонтных работ на объектах энергоинфраструктуры, непосредственно влияющих на безопасную работу станции. Также наносились удары по транспортным средствам, в которых передвигались представители Секретариата.
В частности в августе Киев сорвал не только визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС, но и ротацию экспертов агентства на станции, информировал гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
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ЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)Запорожская областьАтаки ВСУМАГАТЭНовости
 
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