Как в Севастополе работают избирательные участки во время сигнала тревоги

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе в случае объявления тревоги в связи с атаками ВСУ и включении соответствующего сигнала, голосование в дни выборов депутатов ГД РФ на участках приостанавливается, все документы отправляются в сейф, урны пломбируются, а люди эвакуируются в убежища. Об этом РИА Новости Крым рассказала глава Севастопольской городской избирательной комиссии (СГИК) Нина Фаустова.По ее словам, все члены избирательных комиссий на всех участках действуют в соответствии с инструкцией, согласованной департаментом общественной безопасности, силовыми ведомствами, оперштабом и антитеррористической комиссией.Укрытия определены для каждого избирательного участка. Если в здании нет убежища, то есть специального помещения внутри с несущими стенами, то это бетонные укрытия поблизости, добавила она."Проведены были соответствующие тренировки. Безопасность превыше всего. Поэтому, как и в других учреждениях, идет обязательная эвакуация для защиты жизни и здоровья. У нас это осложняется тем, что необходимо провести ряд действий по сохранности документации. Потом мы выходим, а видеокамеры работают, и сотрудники правоохранительных органов остаются на участке и контролируют ситуацию", – уточнила Фаустова.Для каждого участка были закуплены аптечки, а все члены участковых комиссий прошли инструктаж по оказанию первой доврачебной помощи, добавила она. Но несмотря на понимание всей серьезности обстановки и возможных опасностей, севастопольцы активно голосуют, а члены избирательных комиссий на местах спокойны, констатировала Фаустова. "Потому что понимают, что это важная государственная задача. В первую очередь, выборы должны пройти в срок. Владимир Владимирович Путин, наш президент, сказал об этом, что у нас все проходит в срок в соответствии с законом, что никакой нелигитимной власти, которая вовремя не переизбрана, у нас в стране не будет. Мы понимаем, что этого допустить нельзя. и выборы проводим", – заключила председатель Севгоризбиркома. Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, как можно проголосовать на избирательных участках в случае, если нет света. Первый день основного трехдневного голосования на выборах депутатов Госдумы РФ стартовал в 8 утра 18 сентября. Для голосования в городе федерального значения открыты 187 участков. Все три основных дня выборов они будут работать с 8.00 до 20.00. В Севастополе в эти дни избирают также депутатов советов Балаклавского и Нахимовского муниципальных округов. За процессом следят 854 наблюдателя от политических партий и кандидатов, в том числе 186 – от Общественной палаты города.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов проголосовал на выборах в Крыму В Сочи из-за угрозы БПЛА людей с избирательных участков переместили в укрытия
СЕВАСТОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе в случае объявления тревоги в связи с атаками ВСУ и включении соответствующего сигнала, голосование в дни выборов депутатов ГД РФ на участках приостанавливается, все документы отправляются в сейф, урны пломбируются, а люди эвакуируются в убежища. Об этом РИА Новости Крым рассказала глава Севастопольской городской избирательной комиссии (СГИК) Нина Фаустова.
По ее словам, все члены избирательных комиссий на всех участках действуют в соответствии с инструкцией, согласованной департаментом общественной безопасности, силовыми ведомствами, оперштабом и антитеррористической комиссией.
"Во время атаки председатели избирательных комиссий объявляют о том, что голосование приостанавливается. Опечатывается ящик для голосования - надевается крышечка, ставится пломба. Списки избирателей и бюллетени убираются в сейф. И производится эвакуация голосующих и членов избирательных комиссий", – рассказала глава Севгоризбиркома.
Укрытия определены для каждого избирательного участка. Если в здании нет убежища, то есть специального помещения внутри с несущими стенами, то это бетонные укрытия поблизости, добавила она.
"Проведены были соответствующие тренировки. Безопасность превыше всего. Поэтому, как и в других учреждениях, идет обязательная эвакуация для защиты жизни и здоровья. У нас это осложняется тем, что необходимо провести ряд действий по сохранности документации. Потом мы выходим, а видеокамеры работают, и сотрудники правоохранительных органов остаются на участке и контролируют ситуацию", – уточнила Фаустова.
Для каждого участка были закуплены аптечки, а все члены участковых комиссий прошли инструктаж по оказанию первой доврачебной помощи, добавила она.
Но несмотря на понимание всей серьезности обстановки и возможных опасностей, севастопольцы активно голосуют, а члены избирательных комиссий на местах спокойны, констатировала Фаустова.
"Потому что понимают, что это важная государственная задача. В первую очередь, выборы должны пройти в срок. Владимир Владимирович Путин, наш президент, сказал об этом, что у нас все проходит в срок в соответствии с законом, что никакой нелигитимной власти, которая вовремя не переизбрана, у нас в стране не будет. Мы понимаем, что этого допустить нельзя. и выборы проводим", – заключила председатель Севгоризбиркома.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, как можно проголосовать на избирательных участках в случае, если нет света.
Первый день основного трехдневного голосования на выборах депутатов Госдумы РФ стартовал в 8 утра 18 сентября. Для голосования в городе федерального значения открыты 187 участков. Все три основных дня выборов они будут работать с 8.00 до 20.00. В Севастополе в эти дни избирают также депутатов советов Балаклавского и Нахимовского муниципальных округов. За процессом следят 854 наблюдателя от политических партий и кандидатов, в том числе 186 – от Общественной палаты города.
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