https://crimea.ria.ru/20260918/investory-vlozhili-40-millionov-v-nikite-otkryli-obnovlennuyu-naberezhnuyu-1159513245.html

Инвестор вложил 40 миллионов: в Никите открыли обновленную набережную

Инвестор вложил 40 миллионов: в Никите открыли обновленную набережную - РИА Новости Крым, 18.09.2026

Инвестор вложил 40 миллионов: в Никите открыли обновленную набережную

В крымском поселке Никита на Южном берегу после благоустройства открыли обновленную набережную. Об этом сообщила администрация Ялты в своем канале в МАКС. РИА Новости Крым, 18.09.2026

2026-09-18T18:49

2026-09-18T18:49

2026-09-18T18:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В крымском поселке Никита на Южном берегу после благоустройства открыли обновленную набережную. Об этом сообщила администрация Ялты в своем канале в МАКС.По данным администрации, на благоустройство объекта было направлено более 40 миллионов рублей, реконструкция длилась два месяца. Работы выполнены за счет инвестора.Рабочие восстановили покрытие набережной, отремонтировали подпорные стены, установили уличное освещение, скамейки и навесы, смонтировали ограждение из нержавеющей стали, перечислили в администрации.В 2027 году планируется отремонтировать восточную часть набережной. "Проектно‑сметная документация уже готова, работы планируется провести за счет бюджетных и внебюджетных средств", – добавили власти.Ранее сообщалось, что в Крыму в 2026 году почти вдвое перевыполнили план по благоустройству общественных пространств в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Среди завершенных объектов – набережная в Судаке и Черноморском, сквер Герайлар в Бахчисарае, общественная территория в Евпатории.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Турпоток в Алупку вырос на 80 процентов за два годаМузей Крошицкого в Севастополе 19 сентября откроется в историческом здании в центреКогда завершат благоустройство Мойнакского парка в Евпатории

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2026

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