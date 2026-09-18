https://crimea.ria.ru/20260918/investory-vlozhili-40-millionov-v-nikite-otkryli-obnovlennuyu-naberezhnuyu-1159513245.html
Инвестор вложил 40 миллионов: в Никите открыли обновленную набережную
Инвестор вложил 40 миллионов: в Никите открыли обновленную набережную - РИА Новости Крым, 18.09.2026
Инвестор вложил 40 миллионов: в Никите открыли обновленную набережную
В крымском поселке Никита на Южном берегу после благоустройства открыли обновленную набережную. Об этом сообщила администрация Ялты в своем канале в МАКС. РИА Новости Крым, 18.09.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В крымском поселке Никита на Южном берегу после благоустройства открыли обновленную набережную. Об этом сообщила администрация Ялты в своем канале в МАКС.По данным администрации, на благоустройство объекта было направлено более 40 миллионов рублей, реконструкция длилась два месяца. Работы выполнены за счет инвестора.Рабочие восстановили покрытие набережной, отремонтировали подпорные стены, установили уличное освещение, скамейки и навесы, смонтировали ограждение из нержавеющей стали, перечислили в администрации.В 2027 году планируется отремонтировать восточную часть набережной. "Проектно‑сметная документация уже готова, работы планируется провести за счет бюджетных и внебюджетных средств", – добавили власти.Ранее сообщалось, что в Крыму в 2026 году почти вдвое перевыполнили план по благоустройству общественных пространств в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Среди завершенных объектов – набережная в Судаке и Черноморском, сквер Герайлар в Бахчисарае, общественная территория в Евпатории.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Турпоток в Алупку вырос на 80 процентов за два годаМузей Крошицкого в Севастополе 19 сентября откроется в историческом здании в центреКогда завершат благоустройство Мойнакского парка в Евпатории
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Инвестор вложил 40 миллионов: в Никите открыли обновленную набережную
В Никите на Южном берегу Крыма открыли обновленную набережную
18:49 18.09.2026 (обновлено: 18:59 18.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В крымском поселке Никита на Южном берегу после благоустройства открыли обновленную набережную. Об этом сообщила администрация Ялты в своем канале в МАКС.
"В Никите открылась современная набережная протяженностью 188 метров – еще одно уютное место для прогулок и красивых видов на Ялту. Попасть на нее можно с территории парка "Монтедор" Никитского ботанического сада: от беседки "Вдохновение" к набережной ведут удобные ступеньки", – говорится в сообщении.
По данным администрации, на благоустройство объекта было направлено более 40 миллионов рублей, реконструкция длилась два месяца. Работы выполнены за счет инвестора.
Рабочие восстановили покрытие набережной, отремонтировали подпорные стены, установили уличное освещение, скамейки и навесы, смонтировали ограждение из нержавеющей стали, перечислили в администрации.
В 2027 году планируется отремонтировать восточную часть набережной.
"Проектно‑сметная документация уже готова, работы планируется провести за счет бюджетных и внебюджетных средств", – добавили власти.
Ранее сообщалось, что в Крыму в 2026 году почти вдвое перевыполнили план
по благоустройству общественных пространств в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Среди завершенных объектов – набережная в Судаке и Черноморском, сквер Герайлар в Бахчисарае, общественная территория в Евпатории.
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