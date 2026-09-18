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Грозит ли Земле попадание в черную дыру

Грозит ли Земле попадание в черную дыру - РИА Новости Крым, 18.09.2026

Грозит ли Земле попадание в черную дыру

Рисков попадания Земли в черную дыру нет, даже если она окажется на месте Солнца. Об этом со ссылкой на научного сотрудника Астрокосмического центра Физического РИА Новости Крым, 18.09.2026

2026-09-18T07:50

2026-09-18T07:50

2026-09-18T07:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен — РИА Новости Крым. Рисков попадания Земли в черную дыру нет, даже если она окажется на месте Солнца. Об этом со ссылкой на научного сотрудника Астрокосмического центра Физического института им. П.Н. Лебедева РАН (АКЦ ФИАН) Вячеслава Авдеева пишет РИА Новости.Он уточнил, что несмотря на то, что черные дыры — это очень компактные объекты с очень мощным тяготением, они не засасывают в себя все находящееся вокруг. "Если мы условно возьмем Солнце и сделаем его черной дырой, сожмем его до шести километров диаметром, то орбита Земли не изменится. Мы как двигались с периодом в год вокруг бывшего уже Солнца, так и будем вращаться. Будет темно, будет холодно, для цивилизации это не очень хорошо, но Земля с орбиты не сойдет", — привел пример Авдеев.Таким образом, по его словам, если где-то в относительно близких окрестностях нашей Солнечной системы есть неоткрытые черные дыры, то они никак человечеству не угрожают."Количество черных дыр в Галактике — 100 миллионов, кажется огромным, но на самом деле, если их разместить в объеме всей Галактики и посчитать вероятность того, что такой объект приблизится на опасное расстояние, окажется, что это случится за время много большее, чем вообще время жизни Вселенной. Поэтому можно выдыхать и спать спокойно, это нам не грозит", — добавил Авдеев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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