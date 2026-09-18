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Глава участкового Избиркома в Запорожской области и ее семья ранены при атаке ВСУ - РИА Новости Крым, 18.09.2026
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Глава участкового Избиркома в Запорожской области и ее семья ранены при атаке ВСУ
Глава участкового Избиркома в Запорожской области и ее семья ранены при атаке ВСУ - РИА Новости Крым, 18.09.2026
Глава участкового Избиркома в Запорожской области и ее семья ранены при атаке ВСУ
В Запорожской области при атаке дрона ВСУ на жилой дом ранена председатель участковой избирательной комиссии (УИК) в Запорожской области и ее семья. По факту... РИА Новости Крым, 18.09.2026
2026-09-18T16:17
2026-09-18T16:17
запорожская область
атаки всу
происшествия
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теракт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В Запорожской области при атаке дрона ВСУ на жилой дом ранена председатель участковой избирательной комиссии (УИК) в Запорожской области и ее семья. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко в канале ведомства в МАКС.По данным следствия, ВСУ нанесли удар беспилотниками по жилому дому на улице Гагарина в селе Любимовка Михайловского муниципального округа. Были ранены проживающие там председатель УИК № 595, ее супруг и несовершеннолетний сын. Также пострадала местная жительница, дом которой расположен по соседству.Ранее сообщалось, что 15 сентября в селе Октябрьское Запорожской области в результате налета БПЛА погибла председатель участковой избирательной комиссии № 394 Елена Астанина. Возбуждено уголовное дело о террористическом акте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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60
запорожская область, атаки всу, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), теракт, новые регионы россии, новости
Глава участкового Избиркома в Запорожской области и ее семья ранены при атаке ВСУ

Глава участкового Избиркома в Запорожской области и ее семья ранены при атаке ВСУ

16:17 18.09.2026
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкСигнальная лента Следственного комитета РФ
Сигнальная лента Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 18.09.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В Запорожской области при атаке дрона ВСУ на жилой дом ранена председатель участковой избирательной комиссии (УИК) в Запорожской области и ее семья. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко в канале ведомства в МАКС.
"Возбуждено уголовное дело о террористическом акте, совершенном украинскими вооруженными формированиями 17 сентября в Запорожской области - ст. 205 УК РФ", – говорится в сообщении.
По данным следствия, ВСУ нанесли удар беспилотниками по жилому дому на улице Гагарина в селе Любимовка Михайловского муниципального округа. Были ранены проживающие там председатель УИК № 595, ее супруг и несовершеннолетний сын. Также пострадала местная жительница, дом которой расположен по соседству.
"Следователями и криминалистами СК России проводится комплекс мероприятий по сбору и фиксации доказательств, а также установлению конкретных подразделений и лиц из числа украинских боевиков, причастных к совершению преступления. Их действиям будет дана уголовно-правовая оценка", – подчеркнула Петренко.
Ранее сообщалось, что 15 сентября в селе Октябрьское Запорожской области в результате налета БПЛА погибла председатель участковой избирательной комиссии № 394 Елена Астанина. Возбуждено уголовное дело о террористическом акте.
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Запорожская областьАтаки ВСУПроисшествияСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)ТерактНовые регионы РоссииНовости
 
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