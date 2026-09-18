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Глава участкового Избиркома в Запорожской области и ее семья ранены при атаке ВСУ
Глава участкового Избиркома в Запорожской области и ее семья ранены при атаке ВСУ - РИА Новости Крым, 18.09.2026
Глава участкового Избиркома в Запорожской области и ее семья ранены при атаке ВСУ
В Запорожской области при атаке дрона ВСУ на жилой дом ранена председатель участковой избирательной комиссии (УИК) в Запорожской области и ее семья. По факту... РИА Новости Крым, 18.09.2026
2026-09-18T16:17
2026-09-18T16:17
2026-09-18T16:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В Запорожской области при атаке дрона ВСУ на жилой дом ранена председатель участковой избирательной комиссии (УИК) в Запорожской области и ее семья. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко в канале ведомства в МАКС.По данным следствия, ВСУ нанесли удар беспилотниками по жилому дому на улице Гагарина в селе Любимовка Михайловского муниципального округа. Были ранены проживающие там председатель УИК № 595, ее супруг и несовершеннолетний сын. Также пострадала местная жительница, дом которой расположен по соседству.Ранее сообщалось, что 15 сентября в селе Октябрьское Запорожской области в результате налета БПЛА погибла председатель участковой избирательной комиссии № 394 Елена Астанина. Возбуждено уголовное дело о террористическом акте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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запорожская область, атаки всу, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), теракт, новые регионы россии, новости
Глава участкового Избиркома в Запорожской области и ее семья ранены при атаке ВСУ
Глава участкового Избиркома в Запорожской области и ее семья ранены при атаке ВСУ