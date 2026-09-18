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Где заправиться бензином и дизелем в Севастополе в субботу - РИА Новости Крым, 18.09.2026
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Где заправиться бензином и дизелем в Севастополе в субботу
Где заправиться бензином и дизелем в Севастополе в субботу - РИА Новости Крым, 18.09.2026
Где заправиться бензином и дизелем в Севастополе в субботу
В субботу, 19 сентября, в Севастополе продажа трех видов топлива будет осуществляться по QR-кодам, дизельное топливо и газ будут доступны в свободной продаже... РИА Новости Крым, 18.09.2026
2026-09-18T20:52
2026-09-18T20:52
севастополь
бензин
топливо
топливо в крыму
дефицит топлива в крыму
азс
новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В субботу, 19 сентября, в Севастополе продажа трех видов топлива будет осуществляться по QR-кодам, дизельное топливо и газ будут доступны в свободной продаже. Об этом сообщает городское правительство в своем канале в МАКС.На АЗС "ТЭС" с 09:00 до 16:00 по QR-кодам можно будет купить бензин марок АИ-95, АИ-95 NP и АИ-92 в объеме не более 20 литров на один автомобиль. Бензин марок АИ-92 и АИ-95 будут продавать по цене не выше 100 рублей. ДТ, ДТ NP будет в свободной продаже, лимит – до 40 литров.Разрешена заправка в канистры только АИ-92, ДТ и ДТ NP - для работы домашних генераторов.На АЗС "Атан" топливо будут отпускать с 10:00 до 16:00. По QR-коду будет доступен бензин марки АИ-95 с лимитом 20 литров и по цене не выше 100 рублей. Заправка в канистры запрещена."Обязательно проверяйте карту перед выездом. Топливо доступно не на всех станциях. Проверить его наличие на конкретной АЗС в режиме онлайн можно по ссылке", – обратились к автомобилистам в правительстве города.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым на 110 АЗС завезли бензин для продажи по 100 рублей за литрНа западе Крыма ввели ограничения на продажу бензинаПолсотни дел: что делает ФАС для стабилизации топливного рынка
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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севастополь, бензин, топливо, топливо в крыму, дефицит топлива в крыму, азс, новости севастополя
Где заправиться бензином и дизелем в Севастополе в субботу

В Севастополе 19 сентября два вида топлива можно будет купить по цене не выше 100 рублей

20:52 18.09.2026
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАвтозаправочная станция. Архивное фото
Автозаправочная станция. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 18.09.2026
© РИА Новости . Валерий Мельников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В субботу, 19 сентября, в Севастополе продажа трех видов топлива будет осуществляться по QR-кодам, дизельное топливо и газ будут доступны в свободной продаже. Об этом сообщает городское правительство в своем канале в МАКС.
На АЗС "ТЭС" с 09:00 до 16:00 по QR-кодам можно будет купить бензин марок АИ-95, АИ-95 NP и АИ-92 в объеме не более 20 литров на один автомобиль. Бензин марок АИ-92 и АИ-95 будут продавать по цене не выше 100 рублей. ДТ, ДТ NP будет в свободной продаже, лимит – до 40 литров.
Разрешена заправка в канистры только АИ-92, ДТ и ДТ NP - для работы домашних генераторов.
"Лимит 40 литров на все виды топлива завтра будет действовать на трех АЗС: Орлиное, Таврида-1, Таврида-2. Заправить газ пропан можно на четырез АЗС и в баллоны, и в авто без ограничений: Городское шоссе; Фиолентовское шоссе; Хрусталева, 6; Крестовского, 56", – говорится в сообщении.
На АЗС "Атан" топливо будут отпускать с 10:00 до 16:00. По QR-коду будет доступен бензин марки АИ-95 с лимитом 20 литров и по цене не выше 100 рублей. Заправка в канистры запрещена.
"Обязательно проверяйте карту перед выездом. Топливо доступно не на всех станциях. Проверить его наличие на конкретной АЗС в режиме онлайн можно по ссылке", – обратились к автомобилистам в правительстве города.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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СевастопольБензинТопливоТопливо в КрымуДефицит топлива в КрымуАЗСНовости Севастополя
 
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