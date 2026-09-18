https://crimea.ria.ru/20260918/gde-zapravitsya-benzinom-i-dizelem-v-sevastopole-v-subbotu-1159519139.html

Где заправиться бензином и дизелем в Севастополе в субботу

Где заправиться бензином и дизелем в Севастополе в субботу - РИА Новости Крым, 18.09.2026

Где заправиться бензином и дизелем в Севастополе в субботу

В субботу, 19 сентября, в Севастополе продажа трех видов топлива будет осуществляться по QR-кодам, дизельное топливо и газ будут доступны в свободной продаже... РИА Новости Крым, 18.09.2026

2026-09-18T20:52

2026-09-18T20:52

2026-09-18T20:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В субботу, 19 сентября, в Севастополе продажа трех видов топлива будет осуществляться по QR-кодам, дизельное топливо и газ будут доступны в свободной продаже. Об этом сообщает городское правительство в своем канале в МАКС.На АЗС "ТЭС" с 09:00 до 16:00 по QR-кодам можно будет купить бензин марок АИ-95, АИ-95 NP и АИ-92 в объеме не более 20 литров на один автомобиль. Бензин марок АИ-92 и АИ-95 будут продавать по цене не выше 100 рублей. ДТ, ДТ NP будет в свободной продаже, лимит – до 40 литров.Разрешена заправка в канистры только АИ-92, ДТ и ДТ NP - для работы домашних генераторов.На АЗС "Атан" топливо будут отпускать с 10:00 до 16:00. По QR-коду будет доступен бензин марки АИ-95 с лимитом 20 литров и по цене не выше 100 рублей. Заправка в канистры запрещена."Обязательно проверяйте карту перед выездом. Топливо доступно не на всех станциях. Проверить его наличие на конкретной АЗС в режиме онлайн можно по ссылке", – обратились к автомобилистам в правительстве города.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым на 110 АЗС завезли бензин для продажи по 100 рублей за литрНа западе Крыма ввели ограничения на продажу бензинаПолсотни дел: что делает ФАС для стабилизации топливного рынка

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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